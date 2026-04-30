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El retiro de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP configura un nuevo orden en Medio Oriente

La desvinculación obedece a la necesidad de mayor autonomía y flexibilidad económica, así como a la búsqueda de alternativas de defensa ante ataques recientes y la falta de apoyo de los tradicionales aliados del golfo

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Ilustración de Mohamed bin Zayed con la bandera y el mapa de Emiratos Árabes Unidos, barriles de petróleo, enmarcado sobre un mapa del Medio Oriente con países vecinos.
Una ilustración simboliza la creciente independencia de Emiratos Árabes Unidos, con el presidente Mohamed bin Zayed, marcando su autonomía energética y política al salir de la OPEP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El retiro de los Emiratos Árabes Unidos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha acelerado la ruptura de alianzas históricas en Oriente Medio y consolidado una nueva estrategia en la región, en la que la prioridad es la seguridad nacional ante Irán y la proyección internacional de Abu Dhabi incluso por fuera del tradicional bloque árabe. La salida de la OPEP —anunciada durante una cumbre de líderes del golfo en Arabia Saudita— marca el inicio de una reconfiguración de intereses en la que el vínculo con Israel y Estados Unidos sustituye el viejo equilibrio regional basado en el petróleo y la solidaridad árabe, según el análisis publicado por The Wall Street Journal.

En las últimas semanas, Irán lanzó alrededor de 2.800 drones y misiles contra los Emiratos Árabes Unidos, superando incluso los ataques dirigidos a Israel. Abu Dhabi respondió con una mayor cooperación militar con Israel, ejemplificada por el despliegue del sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro. Es la primera vez que esa tecnología, desarrollada por Israel y Estados Unidos, protege a un país árabe en medio de un conflicto bélico.

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La decisión de los Emiratos Árabes Unidos de abandonar la OPEP expresa tanto una necesidad de autonomía estratégica como un interés económico concreto: bajo los cupos que fijaba el cártel, el país veía restringido hasta un 30% de su capacidad productiva de petróleo, lo que limitaba sus ingresos justo cuando busca compensar el impacto que la guerra ha tenido en el turismo y los negocios. Un funcionario emiratí citado por The Wall Street Journal comunicó que, aunque se reconsideran también otras membresías —como la Liga árabe y la Organización para la Cooperación Islámica—, no hay planes inmediatos de nuevas salidas.

Emiratos y la crisis de la unidad árabe ante Irán

Abu Dhabi interpretó los recientes ataques de Irán como una amenaza existencial a su modelo económico centrado en las finanzas, el turismo y la infraestructura de vanguardia. Ante la percepción de falta de apoyo efectivo de sus vecinos del golfo, los líderes emiratíes profundizaron su alianza con Israel y Estados Unidos, a pesar de la resistencia árabe al creciente nivel de conflicto en Gaza, Líbano e Irán.

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Abdulkhaleq Abdulla, politólogo y figura relevante en el debate emiratí, describió la decisión como resultado de un replanteamiento profundo tras “cuarenta días de drones y misiles” sobre el país: “OPEP ya no encaja con un Emirato audaz, asertivo e independiente”. El gobierno justificó el retiro como ajuste a su interés nacional y compromiso con la demanda global de petróleo.

El jeque Mohamed bin Zayed, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, asiste a una reunión con el rey Hamad bin Isa Al Khalifa, rey de Baréin (Reuters)
El jeque Mohamed bin Zayed, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, asiste a una reunión con el rey Hamad bin Isa Al Khalifa, rey de Baréin (Reuters)

El desacuerdo con Arabia Saudita, antigua referencia regional y gran rival petrolero, se agudiza con este giro. Por años, los sauditas priorizaron la limitación de la producción para obtener precios altos, mientras que Emiratos árabes Unidos aumentó su capacidad productiva a casi cinco millones de barriles diarios, aunque OPEP solo permitía 3,4 millones. La rivalidad se traslada también al plano diplomático, comercial y de influencia en el mar Rojo y los conflictos en Sudán y Yemen.

La postura de Arabia Saudita, expresada por un funcionario consultado por el medio, prioriza “la paz, la estabilidad y el crecimiento” y se distancia de la línea de confrontación asumida por Abu Dhabi hacia Irán y sus aliados en la región.

Los Acuerdos de Abraham

El nuevo eje entre Emiratos Árabes Unidos e Israel comenzó con la firma de los Acuerdos de Abraham al final del primer mandato de Donald Trump, evento que quebró el aislamiento israelí desde el tratado de paz con Egipto hace medio siglo. Esto abrió la puerta a la cooperación militar y tecnológica: la firma de defensa Elbit Systems instaló una filial en Abu Dhabi meses después de los acuerdos. Cuando los Houthis, apoyados por Irán, atacaron a Emiratos un año después, Israel suministró sistemas de defensa aérea SPYDER, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo.

En el inicio del actual conflicto, Israel envió una batería de Cúpula de Hierro y tropas para operarla en Emiratos, movimiento señalado como un hito por Yoel Guzansky, investigador principal del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Tel Aviv: “Es la primera vez que un sistema israelí defiende a un país árabe durante una guerra”. El Ministerio de Defensa israelí rehusó comentar la operación.

ARCHIVO: El perfil urbano de Dubái se ve desde un yate, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, 7 de octubre de 2025 (Reuters)
ARCHIVO: El perfil urbano de Dubái se ve desde un yate, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, 7 de octubre de 2025 (Reuters)

El tráfico aéreo militar entre bases israelíes y emiratíes ha sido continuo, de acuerdo con sitios de seguimiento de vuelos analizados por el The Wall Street Journal.

El endurecimiento con Irán

Emiratos endureció sus posturas internas: cerró instituciones iraníes en su territorio, canceló visados a residentes iraníes y amenazó con congelar activos pertenecientes a Teherán, cortando así un canal clave de conexión mundial para la economía iraní. El gobierno también pidió acciones militares más contundentes y promovió sin éxito una resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abrir con fuerza el estrecho de Ormuz, cuya clausura por Irán tras ataques occidentales provocó, según The Wall Street Journal, el “mayor shock de oferta petrolera de la historia”.

Arabia Saudita, en contraste, recibió menos ataques y no rompió nexos económicos con Teherán ni acompañó el proyecto de resolución promovido por Abu Dhabi.

El alineamiento de los Emiratos Árabes Unidos con Israel expone el alcance de la fractura en el mundo árabe tras décadas de contención de Irán y desconfianza entre monarquías sunitas y la república islámica chiita. Los sistemas de defensa mutua árabes nunca lograron cristalizarse y, en lugar de unir al golfo frente a una amenaza común, la guerra acentuó la distancia entre las potencias de la región.

La crítica pública de Anwar Gargash, asesor diplomático de Emiratos Árabes Unidos, al Consejo de Cooperación del Golfo fue contundente: “La defensa nacional es muy importante, pero debemos admitir que la solidaridad del golfo no estuvo a la altura”.

Según Gregory Gause, investigador asociado del Middle East Institute en Washington, el conflicto demostró que “el momento en que la cohesión del golfo debía alcanzar su punto máximo frente a una amenaza común se ha convertido en la oportunidad de los Emiratos para desprenderse”.

Buques y embarcaciones en el estrecho de Ormuz, Musandam, Omán, este 29 de abril de 2026 (Reuters)
Buques y embarcaciones en el estrecho de Ormuz, Musandam, Omán, este 29 de abril de 2026 (Reuters)

El liderazgo del país, en manos de Mohammed Bin Zayed, conocido como MBZ, ha apostado a un rol internacional autónomo apoyado en recursos financieros y capacidades militares superiores a los de su tamaño: fuerzas bien entrenadas, armamento avanzado y la voluntad de intervenir en escenarios como Egipto y Libia, donde el país ha sustentado golpes de estado o milicias para frenar la expansión islamista.

En palabras del exsecretario de Defensa estadounidense Jim Mattis, Emiratos es ya conocido en los círculos militares como “Pequeña Esparta”.

Desde el cese el fuego anunciado en abril por el presidente Donald Trump, las autoridades emiratíes manifestaron su desencanto sobre la falta de respaldo regional. La decisión de abandonar la OPEP, y el conjunto de maniobras recientes, consolidan a Emiratos Árabes Unidos como el principal actor disruptivo en el nuevo tablero estratégico de Oriente Medio.

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