Sociedad

Hallaron el cuerpo del último pescador desaparecido tras el vuelco de una lancha en Laguna del Monte

El accidente ocurrió el 12 de septiembre pasado. Fue encontrado a unos 2 kilómetros del lugar donde se había hundido la embarcación. Son cinco las víctimas fatales

Laguna de guamini
El hecho ocurrió el 12 de septiembre pasado
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El cuerpo del quinto pescador que permanecía desaparecido tras el vuelco de la lancha en Laguna del Monte, uno de los espejos de agua que integran el sistema de las Encadenadas del Oeste, en el partido bonaerense de Guaminí, fue encontrado luego de 16 días de búsqueda. El hallazgo se produjo a unos 2.000 metros del punto donde se había hundido la embarcación el pasado 12 de septiembre.

Con este último cuerpo recuperado, ya son cinco las víctimas fatales confirmadas del naufragio ocurrido en la laguna. El operativo de rastrillaje se mantuvo activo desde el día del accidente hasta la localización del último cuerpo.

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El accidente se desencadenó cuando la embarcación perdió estabilidad y se dio vuelta en medio de la laguna. El vuelco provocó que todos los ocupantes cayeran al agua de forma simultánea, lo que motivó el despliegue de un amplio operativo de búsqueda.

Antes de este último hallazgo, ya habían sido recuperados los cuerpos de tres pescadores. Se trata de José Domingo Carrizo, de 84 años; Carlos Augusto Pérez, de 71; y José Luna, de 70.

También fue encontrado el cuerpo del guía de pesca José Antonio Bianchi, de 52 años, quien residía en el Balneario Cochicó. Con la aparición del quinto cuerpo se da por concluida la búsqueda de la totalidad de los ocupantes de la lancha.

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Tras conocerse el accidente de la embarcación, se desplegó un operativo integrado por Bomberos Voluntarios de Guaminí, Defensa Civil y efectivos de la Policía Comunal.

Las tareas se concentraron también en distintos sectores de la laguna para intentar establecer el recorrido que pudo haber realizado la embarcación y determinar dónde podrían encontrarse las dos personas que continuaban desaparecidas. Por su parte, la Jefatura de Policía Comunal de Guaminí dispuso la suspensión de las actividades de pesca en el sector de la Laguna del Monte hasta nuevo aviso.

Laguna de guamini
Tres de los cinco pescadores que iban a bordo de la lancha murieron ahogados (Captura de TN)

La Laguna del Monte es uno de los espejos de agua que integran el sistema de Las Encadenadas del Oeste, un conjunto de lagunas ubicado en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y frecuentado habitualmente por pescadores y visitantes.

En el mes de julio, cinco personas que habían ido de pesca al Río de la Plata, a la altura de la localidad bonaerense de Hudson, también murieron ahogadas.

Después de varias semanas de incertidumbre, hallaron el cuerpo de Damián Giubu; el último de los cinco hombres que permanecía desaparecido desde el 14 de junio. Su cuerpo fue encontrado en la costa de Magdalena y reconocido por una hermana.

Giubu había salido a pescar junto con Carlos Kovach, Claudio Kovach, Sebastián Romegialli y Diego Boscardin. Los cinco partieron desde la costa de Hudson a bordo de una lancha, pero nunca regresaron.

La principal hipótesis de los investigadores sostiene que un desperfecto mecánico habría provocado el ingreso de agua en la embarcación y posteriormente su hundimiento, aunque las causas todavía son materia de investigación.

Durante las semanas posteriores, los cuerpos fueron encontrados en distintos puntos del Río de la Plata, tanto en la costa argentina como en aguas uruguayas. Sebastián Romegialli fue hallado el 26 de junio; Carlos Kovach, el 28; Diego Boscardin apareció en la zona de Atlántida, y Claudio Kovach fue encontrado posteriormente en aguas del río. La búsqueda involucró a Prefectura Naval Argentina, bomberos, Defensa Civil, guardaparques, familiares y vecinos.

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