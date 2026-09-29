Honduras

Decomisan siete kilos de cocaína en un bote carguero en Roatán, Honduras

El decomiso se dio durante una inspección a un bote carguero que se encontraba en un dique seco de French Cay. Dos hombres, uno hondureño y otro guatemalteco están detenidos

Las costas del Caribe hondureño representan un punto estratégico bajo constante vigilancia ante las rutas del tráfico marítimo.
Las costas del Caribe hondureño representan un punto estratégico bajo constante vigilancia ante las rutas del tráfico marítimo.
Guardar

Un operativo de inspección en Roatán terminó con el decomiso de siete kilos de cocaína y la detención de dos personas, en un caso que vuelve a colocar a las Islas de la Bahía en el mapa de las operaciones contra el tráfico de drogas por vía marítima.

El hallazgo se produjo en el sector de French Cay, donde se encontraba en un dique seco el bote carguero Champion III. Durante la inspección, los equipos especializados localizaron siete paquetes de color negro con las letras “YZ” que contenían una sustancia sospechosa.

PUBLICIDAD

Las pruebas de campo realizadas por personal técnico del Ministerio Público dieron positivo para clorhidrato de cocaína, y los paquetes fueron asegurados como prueba.

La operación dejó dos personas detenidas: un ciudadano hondureño y otro de nacionalidad guatemalteca. Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades junto con la droga decomisada para que se determine su situación jurídica y continúen las investigaciones.

La investigación deberá establecer cómo llegó la droga hasta la embarcación, quiénes están detrás del cargamento y cuál era su posible destino.

Decomisos de gran escala

El decomiso de Roatán se produce después de varias operaciones marítimas de gran escala realizadas durante septiembre en el Caribe hondureño.

Uno de los casos más importantes ocurrió a comienzos de ese mes, cuando las autoridades interceptaron una operación en aguas cercanas a Barra Patuca, en Gracias a Dios, que terminó con el decomiso de aproximadamente 899 kilos de cocaína y la captura de cinco personas: cuatro ciudadanos colombianos y un hondureño.

PUBLICIDAD

La droga era transportada en una lancha rápida y, según los reportes de las autoridades, los ocupantes intentaron lanzarla al mar al detectar la presencia de las patrullas. Los agentes lograron recuperar los paquetes.

Análisis de laboratorio confirmaron que los 899 kilos correspondían a clorhidrato de cocaína. Los cinco detenidos enfrentan un proceso por presunto tráfico de drogas agravado.

Las costas del Caribe hondureño representan un punto estratégico bajo constante vigilancia ante las rutas del tráfico marítimo.
Un ciudadano hondureño y un guatemalteco fueron puestos a disposición judicial tras la inspección de la embarcación en el dique seco.

Más de una tonelada decomisada

El 11 de septiembre se produjo otro de los mayores decomisos del mes. Una embarcación pesquera identificada como First in Line fue interceptada en los bancos de pesca Rosalinda, en el Caribe hondureño.

La operación permitió asegurar 55 fardos con 1.661 kilos de clorhidrato de cocaína. Cuatro ciudadanos hondureños fueron detenidos.

Al igual que en el operativo de Barra Patuca, los ocupantes habrían intentado deshacerse de la droga arrojándola al mar antes de ser interceptados. Los cuatro detenidos fueron enviados a prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial por presunto tráfico de drogas agravado.

Con estos dos operativos, en apenas unos días las autoridades aseguraron más de 2,5 toneladas de cocaína en operaciones marítimas en el Caribe hondureño.

Roatán también fue escenario de otro decomiso reciente. Una operación desarrollada en la isla permitió localizar una embarcación que, según información proporcionada a las autoridades hondureñas, transportaba cocaína y habría realizado una parada técnica en el país.

Durante la inspección se encontraron 177 kilos de presunta cocaína distribuidos en ocho fardos, además de un arma de fuego. No hubo personas detenidas inicialmente, pero las autoridades continuaron las labores para localizar a los tripulantes.

Mayores decomisos del año

Los operativos marítimos recientes se suman a una serie de decomisos realizados en distintas regiones de Honduras durante 2026. Un registro elaborado con base en reportes oficiales y periodísticos muestra operaciones de diferente magnitud en departamentos como Choluteca, Cortés, Olancho, Yoro, Colón y Gracias a Dios.

En agosto, varias operaciones en Marcovia, Choluteca, permitieron asegurar cientos de kilos en distintos procedimientos. Otro operativo en El Progreso, Yoro, registró un cargamento de aproximadamente 1.240 kilos. El volumen aumentó en septiembre con las operaciones marítimas de Gracias a Dios, donde fueron incautados 899 y 1.661 kilos en procedimientos separados.

Las costas del Caribe hondureño representan un punto estratégico bajo constante vigilancia ante las rutas del tráfico marítimo.
El intercambio de información con las autoridades de Colombia facilitó el rastreo de cargamentos de droga procedentes de Sudamérica.

Según un balance difundido por las Fuerzas Armadas, los decomisos acumulados durante 2026 ya superan los 2.800 kilos de cocaína en las operaciones contabilizadas por esa institución.

Frente a los cargamentos de cientos o miles de kilos decomisados durante septiembre, los siete kilos encontrados en el Champion III representan una cantidad considerablemente menor. El elemento particular del caso es el lugar del hallazgo: no se trataba de una lancha interceptada en alta mar, sino de un bote carguero en un dique seco de French Cay.

La investigación deberá determinar si la droga llegó hasta la embarcación durante una operación de transporte marítimo o si fue introducida mientras el bote permanecía en tierra.

Temas Relacionados

HondurasdecomisoCocaínadrogaFuerzasArmadas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alertan que la violencia contra las mujeres en Honduras deja miles de víctimas

Un organismo de derechos humanos reportó más de 3,000 muertes violentas de mujeres entre 2016 y 2025 y recibió 15,858 quejas relacionadas

Alertan que la violencia contra las mujeres en Honduras deja miles de víctimas

¿Por qué el 28 de septiembre es una fecha clave para la independencia de Honduras?

Los Pliegos de Independencia llegaron a Tegucigalpa el 28 de septiembre de 1821, 13 días después de la proclamación realizada en Guatemala

¿Por qué el 28 de septiembre es una fecha clave para la independencia de Honduras?

Corredor Seco de Honduras enfrenta una crisis que amenaza a cientos de familias

Comunidades del centro, occidente y sur del país llevaron al Congreso sus denuncias por pérdida de cultivos, escasez de agua y presión sobre los territorios

Corredor Seco de Honduras enfrenta una crisis que amenaza a cientos de familias

El café de Honduras llega a manos del papa León XIV

Basilio Fuschich, vicepresidente de ADECAFEH, entregó al pontífice una muestra del café hondureño en un encuentro que puso en el centro a uno de los productos insignia de la economía nacional

El café de Honduras llega a manos del papa León XIV

Casi un mes de conflicto médico en Honduras: pacientes siguen esperando atención y citas

Pacientes como Jorge Barrientos y Rosa Zavala aseguran enfrentar retrasos para recibir atención. El gremio mantiene sus asambleas informativas y exige al Gobierno resolver compromisos pendientes

Casi un mes de conflicto médico en Honduras: pacientes siguen esperando atención y citas

TECNO

MrBeast cambia las cámaras de YouTube por Shark Tank y se prepara para invertir en emprendedores

MrBeast cambia las cámaras de YouTube por Shark Tank y se prepara para invertir en emprendedores

Nokia aún no se olvida de los celulares, mientras que BlackBerry hoy hace algo diferente

Tres pasos para limpiar la freidora de aire en pocos minutos y sin generar un cortocircuito

Spotify está caído a nivel mundial y millones de usuarios no pueden escuchar música

Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp desde el 1 de octubre de 2026

ENTRETENIMIENTO

Los secretos del divorcio de Gisele Bündchen y Tom Brady: 11 días en Bahamas, una drástica pérdida de peso y la astrología

Los secretos del divorcio de Gisele Bündchen y Tom Brady: 11 días en Bahamas, una drástica pérdida de peso y la astrología

Hija de Bruce Willis comparte enternecedora foto con el actor en medio de su enfermedad

Zahara Marley Jolie: la tercera hija de Brad Pitt que elimina su apellido en medio de acusaciones de “alienación”

Netflix comparte el primer adelanto del documental de Matthew Perry: las luces y sombras de uno de los rostros más queridos de la TV

“No me imagino formando parte de otra serie de Taylor Sheridan”: Zoe Saldaña detalló la exigencia de protagonizar “Lioness”

MUNDO

El régimen de Irán amenazó con atacar la infraestructura en todo Oriente Medio si siguen bloqueadas las exportaciones de petróleo

El régimen de Irán amenazó con atacar la infraestructura en todo Oriente Medio si siguen bloqueadas las exportaciones de petróleo

Un ingeniero indio construyó glaciares artificiales en el Himalaya y una década más tarde abastecen de agua a decenas de aldeas

El luchador brasileño de jiu-jitsu que quedó paralizado por un golpe prohibido dejó el hospital: “Todavía intento procesar todo”

50 fotos de las inundaciones en Bangkok: mercados flotantes, vuelos demorados y hasta peces en un estadio

Murió a los 39 años Naty Potira, la influencer del Santos FC que emocionó a Neymar