Decomisan siete kilos de cocaína en un bote carguero en Roatán, Honduras

Las costas del Caribe hondureño representan un punto estratégico bajo constante vigilancia ante las rutas del tráfico marítimo.

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Un operativo de inspección en Roatán terminó con el decomiso de siete kilos de cocaína y la detención de dos personas, en un caso que vuelve a colocar a las Islas de la Bahía en el mapa de las operaciones contra el tráfico de drogas por vía marítima.

El hallazgo se produjo en el sector de French Cay, donde se encontraba en un dique seco el bote carguero Champion III. Durante la inspección, los equipos especializados localizaron siete paquetes de color negro con las letras “YZ” que contenían una sustancia sospechosa.

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Las pruebas de campo realizadas por personal técnico del Ministerio Público dieron positivo para clorhidrato de cocaína, y los paquetes fueron asegurados como prueba.

La operación dejó dos personas detenidas: un ciudadano hondureño y otro de nacionalidad guatemalteca. Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades junto con la droga decomisada para que se determine su situación jurídica y continúen las investigaciones.

La investigación deberá establecer cómo llegó la droga hasta la embarcación, quiénes están detrás del cargamento y cuál era su posible destino.

Decomisos de gran escala

El decomiso de Roatán se produce después de varias operaciones marítimas de gran escala realizadas durante septiembre en el Caribe hondureño.

Uno de los casos más importantes ocurrió a comienzos de ese mes, cuando las autoridades interceptaron una operación en aguas cercanas a Barra Patuca, en Gracias a Dios, que terminó con el decomiso de aproximadamente 899 kilos de cocaína y la captura de cinco personas: cuatro ciudadanos colombianos y un hondureño.

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La droga era transportada en una lancha rápida y, según los reportes de las autoridades, los ocupantes intentaron lanzarla al mar al detectar la presencia de las patrullas. Los agentes lograron recuperar los paquetes.

Análisis de laboratorio confirmaron que los 899 kilos correspondían a clorhidrato de cocaína. Los cinco detenidos enfrentan un proceso por presunto tráfico de drogas agravado.

Un ciudadano hondureño y un guatemalteco fueron puestos a disposición judicial tras la inspección de la embarcación en el dique seco.

Más de una tonelada decomisada

El 11 de septiembre se produjo otro de los mayores decomisos del mes. Una embarcación pesquera identificada como First in Line fue interceptada en los bancos de pesca Rosalinda, en el Caribe hondureño.

La operación permitió asegurar 55 fardos con 1.661 kilos de clorhidrato de cocaína. Cuatro ciudadanos hondureños fueron detenidos.

Al igual que en el operativo de Barra Patuca, los ocupantes habrían intentado deshacerse de la droga arrojándola al mar antes de ser interceptados. Los cuatro detenidos fueron enviados a prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial por presunto tráfico de drogas agravado.

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Con estos dos operativos, en apenas unos días las autoridades aseguraron más de 2,5 toneladas de cocaína en operaciones marítimas en el Caribe hondureño.

Roatán también fue escenario de otro decomiso reciente. Una operación desarrollada en la isla permitió localizar una embarcación que, según información proporcionada a las autoridades hondureñas, transportaba cocaína y habría realizado una parada técnica en el país.

Durante la inspección se encontraron 177 kilos de presunta cocaína distribuidos en ocho fardos, además de un arma de fuego. No hubo personas detenidas inicialmente, pero las autoridades continuaron las labores para localizar a los tripulantes.

Mayores decomisos del año

Los operativos marítimos recientes se suman a una serie de decomisos realizados en distintas regiones de Honduras durante 2026. Un registro elaborado con base en reportes oficiales y periodísticos muestra operaciones de diferente magnitud en departamentos como Choluteca, Cortés, Olancho, Yoro, Colón y Gracias a Dios.

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En agosto, varias operaciones en Marcovia, Choluteca, permitieron asegurar cientos de kilos en distintos procedimientos. Otro operativo en El Progreso, Yoro, registró un cargamento de aproximadamente 1.240 kilos. El volumen aumentó en septiembre con las operaciones marítimas de Gracias a Dios, donde fueron incautados 899 y 1.661 kilos en procedimientos separados.

El intercambio de información con las autoridades de Colombia facilitó el rastreo de cargamentos de droga procedentes de Sudamérica.

Según un balance difundido por las Fuerzas Armadas, los decomisos acumulados durante 2026 ya superan los 2.800 kilos de cocaína en las operaciones contabilizadas por esa institución.

Frente a los cargamentos de cientos o miles de kilos decomisados durante septiembre, los siete kilos encontrados en el Champion III representan una cantidad considerablemente menor. El elemento particular del caso es el lugar del hallazgo: no se trataba de una lancha interceptada en alta mar, sino de un bote carguero en un dique seco de French Cay.

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La investigación deberá determinar si la droga llegó hasta la embarcación durante una operación de transporte marítimo o si fue introducida mientras el bote permanecía en tierra.