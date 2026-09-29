La recaudación tributaria de El Salvador crece 12.5% hasta agosto y supera la meta presupuestaria

La recaudación de impuestos en El Salvador aumenta, reflejada en dinero junto a una llave de propiedad, cigarrillos y cerveza, con la bandera salvadoreña de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Hacienda informó a través de su Portal de Transparencia que los ingresos tributarios sumaron USD 6,240.8 millones entre enero y agosto. La cifra representa un alza de USD 694.1 millones frente a los USD 5,546.8 millones obtenidos en igual período de 2025, un crecimiento de 12.5%.

El monto también superó en USD 403.2 millones la proyección presupuestaria de USD 5,837.6 millones, una ejecución 6.9% por encima de lo programado. Al sumar los ingresos no tributarios, la Dirección General de Tesorería reportó un total de USD 6.474,4 millones para el Gobierno Central en los primeros ocho meses del año.

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El IVA y la renta concentran el 87% de la recaudación

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) aportó USD 2.873,1 millones, con un alza de USD 347,2 millones (13.7%) frente a 2025. Las declaraciones internas de ese tributo crecieron 15.9%, mientras que el IVA aplicado a las importaciones subió 11.9%.

El Impuesto sobre la Renta sumó USD 2.763,5 millones, USD 287,6 millones más que el año anterior, para un avance de 11.6%. Dentro de ese componente, las retenciones a empleados aumentaron 7.6% y los pagos a cuenta de las empresas crecieron 13.8%.

Una infografía de Infobae detalla que los ingresos corrientes de El Salvador alcanzaron 6.474,4 millones de dólares al 31 de agosto, impulsados por tributos como el IVA y el impuesto sobre la renta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre ambos tributos concentraron cerca de 87% del total recaudado por el fisco durante el período. El IVA grava el consumo, desde una golosina hasta una compra mayor, mientras que el ISR se aplica a los ingresos de los trabajadores y a las ganancias empresariales.

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La deuda pública ronda los USD 35.000 millones

El repunte de la recaudación ocurre mientras la deuda pública se acerca a un nuevo máximo. El economista César Villalona señaló, en una entrevista con la radio YSUCA, que el endeudamiento llegó a USD 34,960 millones hasta julio y que, con nuevos retiros de fondos de pensiones en agosto, habría superado los USD 35,000 millones, equivalentes a cerca de 93% del PIB.

El economista atribuyó parte del problema al uso de recursos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para cubrir compromisos previsionales del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA). Según su análisis, los retiros superan las obligaciones que debían financiar.

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Una flecha verde ascendente y montones de dólares ilustran el crecimiento de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto sobre la Renta (ISR) en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El FMI plantea subir el IVA tres puntos

El Fondo pidió al Gobierno reducir gastos, aumentar ingresos o combinar ambas medidas por unos USD 1,400 millones en tres años. Entre las opciones que se discuten figura elevar el IVA en tres puntos, una medida que, según el economista Villalona, podría generar entre USD 800 millones y USD 850 millones adicionales.

“Un ajuste de ese tipo implica recortar el gasto drásticamente para cumplir esa meta en el 2027”, afirmó Villalona ante la radio. El economista advirtió que una suba del IVA encarecería el consumo y golpearía con más fuerza a los hogares de menores ingresos.

Como alternativa, propuso gravar los grandes patrimonios, las propiedades de lujo y los sectores de mayores ingresos. Villalona dudó, sin embargo, de que el Ejecutivo adopte medidas tributarias dirigidas a esos grupos.

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Impuestos selectivos y aranceles, también al alza

Los impuestos selectivos al consumo —categoría que incluye cigarrillos, bebidas alcohólicas, cerveza, gaseosas, armas y combustible— sumaron USD 172.7 millones, un alza de 7.6%. El mayor incremento se registró en cigarrillos, con un avance de 16.6%, seguido de los productos alcohólicos (7%), la cerveza (6.7%) y las gaseosas (5.4%).

Los derechos arancelarios a la importación totalizaron USD 269.9 millones, USD 25.4 millones más que en 2025, un crecimiento de 10.4%. El rubro de otros impuestos y gravámenes diversos —transferencias de bienes raíces, primera matrícula y primas de seguros— sumó USD 101,7 millones, con una expansión de 20.7% impulsada sobre todo por las transacciones inmobiliarias.

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Los ingresos no tributarios, en cambio, mostraron una tendencia distinta. Alcanzaron USD 233,6 millones, con un alza interanual de 11.8%, pero se ubicaron 42.3% por debajo de la meta presupuestaria de USD 404,8 millones para el período.

Montones de monedas doradas se ven sobre una mesa, con la bandera de El Salvador de fondo, simbolizando el informe del Ministerio de Hacienda sobre la mayor recaudación de impuestos, como IVA y Renta, en febrero de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un dato dentro de ese rubro llama la atención: los ingresos por emisión del Documento Único de Identidad (DUI) casi se duplicaron, con un crecimiento de 98%. El contraste entre una recaudación tributaria robusta y unos ingresos no tributarios rezagados ilustra la brecha que el Gobierno deberá resolver antes de la revisión del FMI del 1 de octubre, que incluye un desembolso pendiente de USD 140 millones dentro del acuerdo de financiamiento firmado en 2025.

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