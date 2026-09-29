El Salvador

La recaudación tributaria de El Salvador crece 12.5% hasta agosto y supera la meta presupuestaria

El Ministerio de Hacienda contabilizó USD 6,240.8 millones entre enero y agosto en ingresos tributarios y contribuciones, USD 403.2 millones por encima de lo previsto y USD 694.1 millones más que en igual período de 2025

Edificios de ciudad, bandera de El Salvador, cinta dorada con "Aumento de Recaudación de Impuestos", billetes y monedas, llave de oro, cajetillas de cigarrillos, jarra de cerveza.
La recaudación de impuestos en El Salvador aumenta, reflejada en dinero junto a una llave de propiedad, cigarrillos y cerveza, con la bandera salvadoreña de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Ministerio de Hacienda informó a través de su Portal de Transparencia que los ingresos tributarios sumaron USD 6,240.8 millones entre enero y agosto. La cifra representa un alza de USD 694.1 millones frente a los USD 5,546.8 millones obtenidos en igual período de 2025, un crecimiento de 12.5%.

El monto también superó en USD 403.2 millones la proyección presupuestaria de USD 5,837.6 millones, una ejecución 6.9% por encima de lo programado. Al sumar los ingresos no tributarios, la Dirección General de Tesorería reportó un total de USD 6.474,4 millones para el Gobierno Central en los primeros ocho meses del año.

PUBLICIDAD

El IVA y la renta concentran el 87% de la recaudación

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) aportó USD 2.873,1 millones, con un alza de USD 347,2 millones (13.7%) frente a 2025. Las declaraciones internas de ese tributo crecieron 15.9%, mientras que el IVA aplicado a las importaciones subió 11.9%.

El Impuesto sobre la Renta sumó USD 2.763,5 millones, USD 287,6 millones más que el año anterior, para un avance de 11.6%. Dentro de ese componente, las retenciones a empleados aumentaron 7.6% y los pagos a cuenta de las empresas crecieron 13.8%.

Infografía sobre ingresos tributarios y no tributarios con gráficos, iconos de monedas, un edificio oficial y el logotipo de Infobae.
Una infografía de Infobae detalla que los ingresos corrientes de El Salvador alcanzaron 6.474,4 millones de dólares al 31 de agosto, impulsados por tributos como el IVA y el impuesto sobre la renta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre ambos tributos concentraron cerca de 87% del total recaudado por el fisco durante el período. El IVA grava el consumo, desde una golosina hasta una compra mayor, mientras que el ISR se aplica a los ingresos de los trabajadores y a las ganancias empresariales.

PUBLICIDAD

La deuda pública ronda los USD 35.000 millones

El repunte de la recaudación ocurre mientras la deuda pública se acerca a un nuevo máximo. El economista César Villalona señaló, en una entrevista con la radio YSUCA, que el endeudamiento llegó a USD 34,960 millones hasta julio y que, con nuevos retiros de fondos de pensiones en agosto, habría superado los USD 35,000 millones, equivalentes a cerca de 93% del PIB.

El economista atribuyó parte del problema al uso de recursos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para cubrir compromisos previsionales del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA). Según su análisis, los retiros superan las obligaciones que debían financiar.

Bandera de El Salvador, edificio borroso, flecha verde ascendente, pilas de monedas de dólar, billetes de dólar estadounidense, texto IVA e ISR.
Una flecha verde ascendente y montones de dólares ilustran el crecimiento de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto sobre la Renta (ISR) en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El FMI plantea subir el IVA tres puntos

El Fondo pidió al Gobierno reducir gastos, aumentar ingresos o combinar ambas medidas por unos USD 1,400 millones en tres años. Entre las opciones que se discuten figura elevar el IVA en tres puntos, una medida que, según el economista Villalona, podría generar entre USD 800 millones y USD 850 millones adicionales.

“Un ajuste de ese tipo implica recortar el gasto drásticamente para cumplir esa meta en el 2027”, afirmó Villalona ante la radio. El economista advirtió que una suba del IVA encarecería el consumo y golpearía con más fuerza a los hogares de menores ingresos.

Como alternativa, propuso gravar los grandes patrimonios, las propiedades de lujo y los sectores de mayores ingresos. Villalona dudó, sin embargo, de que el Ejecutivo adopte medidas tributarias dirigidas a esos grupos.

Impuestos selectivos y aranceles, también al alza

Los impuestos selectivos al consumo —categoría que incluye cigarrillos, bebidas alcohólicas, cerveza, gaseosas, armas y combustible— sumaron USD 172.7 millones, un alza de 7.6%. El mayor incremento se registró en cigarrillos, con un avance de 16.6%, seguido de los productos alcohólicos (7%), la cerveza (6.7%) y las gaseosas (5.4%).

Los derechos arancelarios a la importación totalizaron USD 269.9 millones, USD 25.4 millones más que en 2025, un crecimiento de 10.4%. El rubro de otros impuestos y gravámenes diversos —transferencias de bienes raíces, primera matrícula y primas de seguros— sumó USD 101,7 millones, con una expansión de 20.7% impulsada sobre todo por las transacciones inmobiliarias.

Los ingresos no tributarios, en cambio, mostraron una tendencia distinta. Alcanzaron USD 233,6 millones, con un alza interanual de 11.8%, pero se ubicaron 42.3% por debajo de la meta presupuestaria de USD 404,8 millones para el período.

Múltiples pilas de monedas doradas apiladas y dispersas sobre una superficie de madera, con la bandera de El Salvador, que es azul y blanca, ondeando de fondo
Montones de monedas doradas se ven sobre una mesa, con la bandera de El Salvador de fondo, simbolizando el informe del Ministerio de Hacienda sobre la mayor recaudación de impuestos, como IVA y Renta, en febrero de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un dato dentro de ese rubro llama la atención: los ingresos por emisión del Documento Único de Identidad (DUI) casi se duplicaron, con un crecimiento de 98%. El contraste entre una recaudación tributaria robusta y unos ingresos no tributarios rezagados ilustra la brecha que el Gobierno deberá resolver antes de la revisión del FMI del 1 de octubre, que incluye un desembolso pendiente de USD 140 millones dentro del acuerdo de financiamiento firmado en 2025.

Temas Relacionados

FMIRecaudaciónDeuda públicaIVAEl SalvadorImpuestos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“No empujar, no gritar, no correr”: cómo protegerse durante un terremoto en El Salvador

Especialistas recomiendan identificar con antelación espacios de resguardo dentro de casas y oficinas, como mesas o esquinas seguras, y priorizar la protección de niños y adultos mayores mientras pasa el temblor

“No empujar, no gritar, no correr”: cómo protegerse durante un terremoto en El Salvador

De 15 a 80 años de cárcel: imponen condenas por violencia contra niñas y mujeres en El Salvador

Los hechos juzgados ocurrieron en distintos períodos, desde agresiones registradas entre 2013 y 2018 hasta ataques denunciados en 2026

De 15 a 80 años de cárcel: imponen condenas por violencia contra niñas y mujeres en El Salvador

Humillados y desahuciados: El Salvador cae 6-0 ante Guatemala y la afición le da la espalda a una selección a la deriva

De la efímera alegría ante Martinica a un papelón inolvidable en Guatemala. El Salvador cayó estrepitosamente por 6-0 en un partido donde la zaga salvadoreña fue un coladero y la capacidad de reacción del técnico Hernán Darío Gómez fue nula

Humillados y desahuciados: El Salvador cae 6-0 ante Guatemala y la afición le da la espalda a una selección a la deriva

Sociedad civil propone una semana laboral de 35 horas sin reducción salarial en El Salvador

La Mesa Permanente por la Justicia Laboral propuso cinco días de siete horas y dos de descanso, mientras el Consejo Superior del Trabajo analiza cambios en la distribución semanal actual

Sociedad civil propone una semana laboral de 35 horas sin reducción salarial en El Salvador

Grupo empresarial de Estados Unidos apuesta por El Salvador con la adquisición del 65% de la matriz de Aeroman

AAR Corp acuerda adquirir la mayoría de MRO Holdings, matriz de la empresa salvadoreña. El acuerdo prevé inversiones para ampliar sus operaciones locales, mantiene el 35% en manos de los actuales accionistas y casi 10,000 empleados en cuatro países, con el país como eje de su clúster aeronáutico regional

Grupo empresarial de Estados Unidos apuesta por El Salvador con la adquisición del 65% de la matriz de Aeroman

TECNO

MrBeast cambia las cámaras de YouTube por Shark Tank y se prepara para invertir en emprendedores

MrBeast cambia las cámaras de YouTube por Shark Tank y se prepara para invertir en emprendedores

Nokia aún no se olvida de los celulares, mientras que BlackBerry hoy hace algo diferente

Tres pasos para limpiar la freidora de aire en pocos minutos y sin generar un cortocircuito

Spotify está caído a nivel mundial y millones de usuarios no pueden escuchar música

Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp desde el 1 de octubre de 2026

ENTRETENIMIENTO

Los secretos del divorcio de Gisele Bündchen y Tom Brady: 11 días en Bahamas, una drástica pérdida de peso y la astrología

Los secretos del divorcio de Gisele Bündchen y Tom Brady: 11 días en Bahamas, una drástica pérdida de peso y la astrología

Hija de Bruce Willis comparte enternecedora foto con el actor en medio de su enfermedad

Zahara Marley Jolie: la tercera hija de Brad Pitt que elimina su apellido en medio de acusaciones de “alienación”

Netflix comparte el primer adelanto del documental de Matthew Perry: las luces y sombras de uno de los rostros más queridos de la TV

“No me imagino formando parte de otra serie de Taylor Sheridan”: Zoe Saldaña detalló la exigencia de protagonizar “Lioness”

MUNDO

El régimen de Irán amenazó con atacar la infraestructura en todo Oriente Medio si siguen bloqueadas las exportaciones de petróleo

El régimen de Irán amenazó con atacar la infraestructura en todo Oriente Medio si siguen bloqueadas las exportaciones de petróleo

Un ingeniero indio construyó glaciares artificiales en el Himalaya y una década más tarde abastecen de agua a decenas de aldeas

El luchador brasileño de jiu-jitsu que quedó paralizado por un golpe prohibido dejó el hospital: “Todavía intento procesar todo”

50 fotos de las inundaciones en Bangkok: mercados flotantes, vuelos demorados y hasta peces en un estadio

Murió a los 39 años Naty Potira, la influencer del Santos FC que emocionó a Neymar