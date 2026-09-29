La Policía Nacional Civil de Guatemala captura en Villa Nueva a un hombre requerido en Estados Unidos por diez cargos

La Policía Nacional Civil capturó a Joshua Vinizio Arriaza en Villa Nueva tras una orden de extradición a Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Policía Nacional Civil capturó este lunes en Villa Nueva a Joshua Vinizio Arriaza, de 34 años, requerido por autoridades de Estados Unidos para su extradición por 10 cargos relacionados con la explotación sexual de un menor.

Durante el allanamiento, Arriaza se encerró en una habitación y se provocó lesiones físicas, según informó la corporación policial. Recibió atención médica bajo resguardo policial.

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La diligencia se realizó en un inmueble de la colonia Mario Alioto López Sánchez, zona 4 de Villa Nueva, por investigadores del Centro Antipandillas Transnacional, en coordinación con el Ministerio Público. El detenido tiene nacionalidad guatemalteca y estadounidense, y la solicitud de extradición fue presentada por el estado de Arizona.

El reporte identifica a Arriaza como el extraditable número 36 capturado durante 2026, 22 por delitos relacionados con narcotráfico y 14 por otros delitos.

La Policía Nacional Civil capturó a Joshua Vinizio Arriaza en Villa Nueva tras una orden de extradición a Estados Unidos. (PNCdeGuatemala)

La PNC captura Urias López Galeano, extraditable número 35<b> </b>

La Policía Nacional Civil de Guatemala capturó el sábado a Urias López Galeano, colombiano de 58 años conocido como “Carlos” e “Indio”, requerido por Estados Unidos para su extradición por tres cargos vinculados con el tráfico de cocaína.

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El operativo se realizó en la ruta RN-10, en el ingreso a San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, donde agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica interceptaron al detenido. Durante la diligencia, las autoridades consignaron una camioneta con placas P-706KJG y un teléfono celular.

La orden de aprehensión responde a una solicitud estadounidense por conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una sustancia con cocaína; fabricación y distribución de esa misma cantidad, y conspiración para poseerla con intención de distribuirla. López Galeano quedó a disposición de las autoridades guatemaltecas, que deberán tramitar el procedimiento judicial de extradición.

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Treinta y seis detenidos requeridos para extradición en 2026

La captura elevó a 36 personas el registro de detenidos con solicitudes de extradición durante 2026, de acuerdo con la Policía Nacional Civil. La institución indicó que más de 22 aprehensiones están relacionadas con delitos de narcotráfico y otras 14 con distintos delitos.

El desglose divulgado por la fuerza de seguridad sumaba hasta el viernes 34 casos, dato que cambia con la detención de López Galeano y Arriza registro institucional que ubicaría a este último en el número 36 del total de personas detenidas este año. Los operativos buscan localizar a requeridos por tribunales de otros países y ponerlos ante la justicia guatemalteca para que se defina cada solicitud.

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La actuación de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica se extiende por rutas terrestres, aeropuertos y puntos de tránsito bajo vigilancia. Estas acciones se desarrollan en coordinación con el Ministerio Público en causas ligadas al traslado, la recepción y la distribución de cocaína.

El caso de Mauro Morales Martínez ante la justicia de Florida

Antes de las últimas detenciones, Mauro Ismael Morales Martínez había sido arrestado en Teculután, Zacapa, con fines de extradición a Estados Unidos. Su captura ocurrió en el kilómetro 122 de la carretera al Atlántico, en el estacionamiento de un supermercado de esa jurisdicción del nororiente guatemalteco.

Morales Martínez, conocido como “Melito”, “Melito de Zacapa” y “Ojudo”, es requerido por la Corte Distrital del Distrito Sur de Florida por conspiración para distribuir una sustancia controlada de categoría II. La fiscalía sostiene que actuó con intención, conocimiento y motivos razonables para creer que el cargamento sería ingresado ilegalmente a territorio estadounidense.

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Entre enero y agosto de 2026, aquella detención había llevado el número de capturas con fines de extradición a 34. De ese total, 21 personas eran reclamadas por Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico, según los datos entonces divulgados por la Policía Nacional Civil.

La investigación oficial identificó a Morales Martínez como uno de los principales líderes al servicio de traficantes guatemaltecos entre aproximadamente 2012 y 2023, citado por Infobae. Las pesquisas del Ministerio Público lo vinculan con la coordinación del transporte terrestre de cargamentos de cocaína procedentes de Venezuela y Colombia con destino a Guatemala.

Las autoridades también señalaron que mantenía vínculos con estructuras de narcotráfico activas en el nororiente del país. Para la policía, su arresto permite avanzar en la identificación de conexiones y capacidades logísticas de esas organizaciones.

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