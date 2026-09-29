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Sarah Paulson se enfrentó a la sombra de Charlize Theron al interpretar a Aileen Wuornos: “Es la actuación más gloriosa del mundo”

La estrella de “Monster: The Lizzie Borden Story” reconoció que sabía que el público pondría ambas actuaciones frente a frente

Sarah Paulson y Charlize Theron caracterizadas como Aileen Wuornos
Paulson reconoció que sabía que su actuación sería comparada con la de Theron antes de aceptar el papel. (Composición fotográfica: Netflix/IMDb)
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Sarah Paulson sabía que interpretar a Aileen Wuornos en Monster: The Lizzie Borden Story implicaba enfrentarse a una comparación inevitable. Más de dos décadas después de que Charlize Theron encarnara a la asesina serial en la película Monster (2003), papel que le valió el Oscar a Mejor Actriz, Paulson asumió el mismo personaje en la cuarta temporada de la antología de Netflix creada por Ryan Murphy e Ian Brennan.

Ante quienes ponen ambas actuaciones en la balanza e incluso consideran que su versión no está al nivel de la de Theron, la actriz de American Horror Story explicó que nunca aceptó el papel con la intención de competir con su antecesora.

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“Es simplemente algo extraño, porque yo no me propuse hacer algo mejor que Charlize Theron. No me propuse desplazar su actuación de la pantalla o algo así, como si alguien pudiera hacerlo”, declaró Paulson durante su aparición en el podcast de Netflix Shut Up Evan, conducido por Evan Ross Katz. “Es la actuación más gloriosa del mundo”, añadió sobre el trabajo de Theron.

Charlize Theron
Charlize Theron se convirtió en la espeluznante asesina serial Aileen Wuornos para la cinta "Monster" (2003)

Paulson explicó que su aproximación al personaje parte de su propia investigación con el objetivo de ofrecer una nueva mriada. “Para mí, la experiencia de actuar, el arte de actuar, es la exploración del comportamiento humano a través de nuestra experiencia personal y de nuestra interpretación personal”, señaló.

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La actriz recurrió a su experiencia en el teatro para explicar por qué no considera necesario establecer una competencia entre intérpretes. Recordó que ha visto distintas producciones de Death of a Salesman con Philip Seymour Hoffman y Nathan Lane en el papel de Willy Loman y que nunca pensó que una versión invalidara a la otra.

Sin embargo, la posibilidad de recibir comparaciones con Theron estuvo presente desde el momento en que Ryan Murphy le propuso interpretar a Wuornos. Paulson reconoció que inicialmente se preguntó por qué aceptaría un personaje cuya versión más famosa había sido reconocida con un Oscar.

“Y entonces pensé: ‘Pero quiero intentarlo’”, expresó en el podcast.

Sarah Paulson en Monstruo: La historia de Lizzie Borden
La actriz contó que inicialmente dudó ante la posibilidad de interpretar un papel que ya había sido reconocido con un Oscar.(Netflix)

¿Quién es Aileen Wuornos en ‘Monster’?

Wuornos fue una trabajadora sexual que entre 1989 y 1990 mató a siete hombres en Florida y posteriormente fue condenada por seis de esos asesinatos. Fue ejecutada por el estado de Florida en 2002. Su historia llegó al cine en Monster, dirigida por Patty Jenkins, donde Theron interpretó a la asesina y obtuvo el Oscar en 2004.

La versión de Paulson aparece en Monster: The Lizzie Borden Story, temporada que tiene como protagonista a Ella Beatty en el papel de Lizzie Borden, la mujer acusada de asesinar con un hacha a su padre y a su madrastra en 1892.

Aileen Wournos
Aileen Wuornos aparece en Monster: The Lizzie Borden Story como parte de la conexión temática entre dos mujeres vinculadas con hechos violentos (Archivos)

Aunque Wuornos vivió casi un siglo después de Borden, su presencia responde al concepto de esta temporada. La serie explora cómo el legado de Borden se extiende a través de distintas épocas y relaciona a ambas figuras mediante una reflexión sobre la violencia ejercida por mujeres. Wuornos aparece como una especie de “heredera” de ese legado y tiene un papel importante en escenas ambientadas décadas después de los acontecimientos de Borden.

Cabe precisas que Paulson no es la primera actriz que interpreta a Wuornos después de Theron. Jean Smart, Lily Rabe y Peyton List también han llevado a la pantalla a la asesina en diferentes producciones.

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