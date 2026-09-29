Ranking Times: Argentina tiene 8 universidades clasificadas, pero ninguna entre las 1000 mejores del mundo

Las universidades nacionales de San Martín (foto) y La Plata son las mejor posicionadas del país en el nuevo ranking global de Times.

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La nueva edición del ranking universitario de Times Higher Education (THE) incluye a ocho universidades argentinas, pero ninguna aparece entre las 1000 mejores del mundo. Las universidades nacionales de La Plata (UNLP) y San Martín (UNSAM) son las mejor posicionadas del país: ambas se ubican en el rango 1801-2000 a nivel global.

Las seis restantes quedan en la banda más baja, a partir del puesto 2001: las universidades nacionales de Córdoba (UNC), Cuyo (UNCUYO), Quilmes (UNQ), Tucumán (UNT) y del Litoral (UNL), y la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA, la única privada clasificada).

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La Universidad Nacional de Tucumán se clasifica este año por primera vez. La edición 2027 muestra una menor presencia argentina que la anterior, cuando habían clasificado 9 instituciones.

A diferencia de otros rankings internacionales, como QS, la participación en THE es voluntaria. Las universidades deben registrarse y entregar información institucional para ser evaluadas. En esta medición no suelen participar instituciones que sí aparecen en otros rankings, como la UBA, la Universidad Di Tella o la Universidad de San Andrés.

La publicación del ranking coincide con una nueva semana de conflicto en las universidades públicas argentinas, en reclamo por los recortes en el presupuesto universitario. Las federaciones Conadu y Conadu Histórica convocaron a un paro docente nacional de 72 horas, desde el miércoles 30 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre, en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y por una recomposición salarial del 33,4%, de acuerdo con lo establecido en esa ley. La semana pasada, el juez Martín Cormick ordenó al Poder Ejecutivo que cumpliera con los artículos 5 y 6 de la norma (referidos a salarios docentes y no docentes y becas estudiantiles) en un plazo de cinco días.

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El paro nacional de esta semana forma parte del plan de protestas previo a la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre. En algunas universidades públicas, como las de Córdoba (UNC) y Rosario (UNR), habrá paro durante toda esta semana. En la UBA, en tanto, FEDUBA, ADUBA, APUBA y UTE definieron un cronograma de 23 días de paros rotativos y jornadas de visibilización que comenzó el 21 de septiembre y se extenderá hasta el 2 de octubre en las distintas facultades.

Las mejores de América Latina

La distancia entre las universidades argentinas y las instituciones latinoamericanas mejor posicionadas en la lista de Times es amplia. La Universidad de São Paulo (USP), de Brasil, alcanzó el puesto 141 y entró por primera vez en su historia entre las 150 mejores universidades del mundo. En la edición anterior aparecía en el rango 201-250. Según THE, la mejora se explica principalmente por un aumento en sus puntuaciones de reputación.

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La publicación del ranking coincide con una nueva semana de protestas en las universidades públicas argentinas en reclamo por los recortes en el presupuesto.

La USP encabeza la lista de las tres universidades latinoamericanas que lograron ubicarse entre las 500 mejores del mundo. En segundo lugar aparece otra institución brasileña, la Universidad de Campinas, que avanzó al rango 326-350. La Pontificia Universidad Católica de Chile completa el podio latinoamericano y se ubica entre los puestos 451 y 500.

Después aparecen el Tecnológico de Monterrey, de México, en el rango 501-550; la Universidad Federal de Río de Janeiro, entre los puestos 601 y 650; y la Universidad Estatal Paulista (UNESP), entre 651 y 700. En tanto, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) avanzó al rango 701-800 y quedó séptima a nivel regional.

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En total, América Latina tiene 172 universidades clasificadas de 12 países, dos más que en la edición anterior. Brasil mantiene la mayor presencia, con 58 instituciones; le siguen Chile, con 33, y Colombia, con 24. México tiene 22 universidades clasificadas; Ecuador, 11 y Perú, 9. Argentina, con 8, aparece detrás de todos esos países.

“La creciente competencia mundial está ejerciendo una gran presión sobre las universidades de toda América Latina, pero es muy alentador ver grandes señales de resiliencia en la clasificación de este año”, señaló Phil Baty, director de Asuntos Globales de THE, en un comunicado. Allí destacó como señales positivas el ingreso de la Universidad de São Paulo al top 150 y el aumento de la representación regional en el ranking.

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El foco en investigación

“Los estándares para ingresar a la clasificación mundial son muy elevados, y cada vez más universidades latinoamericanas los cumplen e ingresan en la élite de universidades de investigación a nivel mundial según Times Higher Education”, afirmó Baty. La edición 2027 del ranking THE es la más amplia hasta el momento: incluye 2297 universidades de 118 países y territorios.

En la cima global no hubo cambios. La Universidad de Oxford, del Reino Unido, conserva el primer puesto por undécimo año consecutivo. En segundo lugar aparece el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), de Estados Unidos, mientras que Princeton y Stanford comparten el tercer puesto. Cambridge quedó quinta y Harvard, sexta. Como en los últimos años, las diez primeras posiciones están ocupadas exclusivamente por universidades estadounidenses y británicas.

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El ranking de Times Higher Education está orientado especialmente a evaluar universidades intensivas en investigación. Este año utiliza 17 indicadores de desempeño, agrupados en cinco dimensiones: enseñanza, entorno de investigación, calidad de la investigación, perspectiva internacional y vinculación con la industria.

Entre los elementos que considera aparecen la reputación académica, el volumen y los ingresos de investigación, el impacto de las publicaciones científicas, la presencia de docentes y estudiantes internacionales, la colaboración con investigadores de otros países, y los ingresos y patentes vinculados con la industria.