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Para qué sirve poner una bolsa de nylon en la escoba antes de barrer

Una técnica simple y de bajo costo puede facilitar la recolección de pelusas, cabellos y suciedad fina en pisos de uso diario

Parte inferior de persona con pantalón azul y zapatillas rojas sosteniendo una escoba con bolsa de plástico transparente en el cabezal.
Poner una bolsa de nylon en la escoba puede ayudar a juntar mejor el polvo, las pelusas y los pelos al barrer (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un truco doméstico que circula desde hace tiempo en redes sociales y portales de hogar volvió a llamar la atención por una explicación física concreta: poner una bolsa de nylon en la escoba antes de barrer puede ayudar a juntar mejor el polvo, las pelusas y los pelos. La razón se vincula con la electricidad estática, un fenómeno que permite que ciertos materiales plásticos atraigan partículas livianas cuando entran en contacto con otras superficies.

Aunque se presenta como un consejo casero, la base del método aparece en fuentes científicas en inglés que explican cómo funciona la carga electrostática en materiales aislantes. Entre ellos, el plástico ocupa un lugar central por su capacidad para acumular carga tras el roce o la fricción. Ese comportamiento puede aportar una ventaja al momento de limpiar pisos, rincones y sectores donde la suciedad suele dispersarse con facilidad.

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El truco no reemplaza otros métodos de limpieza, pero puede ser útil en casas con mascotas, polvo fino o superficies donde barrer levanta residuos.

Por qué recomiendan poner una bolsa de plástico en la escoba antes de barrer

La recomendación parte de una idea simple: al cubrir las cerdas con una bolsa de nylon o plástico, ese material puede generar una carga estática por el contacto con el suelo o con el aire en movimiento. Esa carga favorece la atracción de residuos livianos, entre ellos cabellos, pelusas y pequeñas partículas de polvo que muchas veces escapan al barrido común.

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De acuerdo con Science.org, los plásticos se destacan entre los materiales que mejor generan electricidad estática. El artículo explica que los aislantes, como el plástico o el caucho, tienden a retener esa carga en vez de disiparla de inmediato. Ese rasgo ayuda a entender por qué una bolsa colocada sobre la escoba puede modificar el resultado de la limpieza.

La misma lógica aparece en una demostración académica de la University of California, donde un objeto plástico cargado por fricción atrae pedacitos de papel. El fenómeno responde a la triboelectricidad, que consiste en la transferencia de carga eléctrica por roce entre materiales.

Para qué sirve poner una bolsa de nylon en la escoba

Una escoba con cerdas marrones y amarillas cubierta con una bolsa de nylon transparente sobre un suelo de madera, junto a una pierna y zapatilla guinda.
La bolsa de nylon en la escoba puede ser útil en casas con mascotas, polvo fino o superficies donde barrer levanta residuos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales beneficios del truco consiste en mejorar la recolección de residuos finos. En vez de esparcir polvo en el ambiente, la bolsa puede ayudar a que parte de esa suciedad quede más cerca de la base de la escoba.

También puede resultar útil para atrapar pelos de mascotas, sobre todo en viviendas con perros o gatos. Ese tipo de residuo suele quedar adherido al piso o moverse con facilidad por efecto del aire y del barrido. El nylon puede ofrecer una ayuda extra para concentrarlo.

Otro uso frecuente aparece en zonas difíciles de alcanzar, como debajo de la cama, detrás de una puerta o en los bordes de los muebles. En esos sectores, donde se acumulan pelusas y polvo fino, el roce del plástico puede aportar una leve ventaja frente a una escoba sin recubrimiento.

Cómo usar este truco de forma correcta

Para aplicar el método, conviene elegir una bolsa limpia, sin agujeros y con un tamaño suficiente para cubrir las cerdas. Luego hay que ajustarla al palo o a la base de la escoba para evitar que se suelte durante el uso.

Los pasos básicos son:

  • Cubrir las cerdas con la bolsa de nylon.
  • Atar o fijar bien las asas.
  • Comprobar que el material no quede flojo en exceso.
  • Barrer con movimientos suaves y parejos.
  • Retirar la bolsa al finalizar.

El rendimiento del truco puede variar según la humedad del ambiente, el tipo de superficie y la calidad del nylon.

La generación de carga estática depende del contacto entre materiales, mientras que un estudio de la University of California mostró que esa carga puede traducirse en atracción de partículas pequeñas.

Por eso, el truco suele dar mejores resultados con residuos secos y livianos que con suciedad pesada o húmeda. En pisos delicados, encerados o con tratamientos especiales, conviene revisar antes las recomendaciones de limpieza habituales.

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