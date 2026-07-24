El Salvador

El rey de los Nonualcos: Anastasio Aquino, el líder indígena que desafió el poder en El Salvador

La independencia de Centroamérica no trajo justicia para las comunidades indígenas. En 1833, Anastasio Aquino lideró la primera gran insurrección campesina de la era republicana y se convirtió en símbolo de resistencia frente a la desigualdad

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Ilustración de Anastasio Aquino de perfil, con manos atadas, ante un tribunal colonial. La pared proyecta la sombra de una multitud campesina con machetes y tambores.
Anastasio Aquino, figura ejecutada públicamente en 1833 tras encabezar la insurrección campesina en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 24 de julio de 1833, el eco de los tambores de los Nonualcos no llamaba a la batalla, sino al silencio. En la plaza pública de San Vicente, el gobierno del Estado de El Salvador levantó el cadalso para ejecutar a Anastasio Aquino, el líder indígena que apenas meses antes hizo temblar la estructura del poder postcolonial en Centroamérica.

Pasaron casi dos siglos desde aquel amanecer sangriento, pero la sombra de Aquino sigue proyectándose sobre los campos, las comunidades y la memoria histórica salvadoreña. Recordar su figura en esta fecha no es solo un ejercicio de nostalgia histórica; es encarar una de las fracturas sociales más profundas de la nación.

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Para comprender quién fue Anastasio Mártir Aquino San Carlos, nacido en Santiago Nonualco en 1792, es necesario situarse en la agitada Centroamérica de la década de 1830.

La independencia de España, firmada en 1821, no tradujo su promesa de libertad para las comunidades originarias. Por el contrario, la naciente República Federal y el gobierno local mantuvieron y en muchos casos profundizaron la explotación sobre la población indígena.

El descontento acumulado estalló a inicios de 1833 por tres agravios insostenibles. En primer lugar, la leva forzosa, un mecanismo mediante el cual los jóvenes indígenas eran arrancados de sus milpas para alimentar las constantes guerras civiles entre facciones liberales y conservadoras.

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Retrato artístico de Anastasio Aquino, líder de la rebelión indígena de 1833 en El Salvador.
Retrato artístico de Anastasio Aquino, líder de la rebelión indígena de 1833 en El Salvador.

En segundo lugar, el cobro desmedido de impuestos sobre la producción del añil y las cosechas locales. Por último, la desposesión progresiva de sus tierras comunales frente a la expansión de los grandes hacendados.

Frente a este escenario, Aquino, un trabajador de los obrajes de añil dotado de un carisma excepcional y una visión política aguda, organizó a miles de hombres de la región de Los Nonualcos. Armados principalmente con machetes, lanzas de bambú y una profunda convicción de justicia, las tropas rebeldes marcharon sobre las villas del territorio salvadoreño.

Del código rebelde a la ejecución de un líder

La rebelión de Aquino no fue una simple asonada desorganizada; poseía un proyecto de orden social. En febrero de 1833, tras tomar la población de Tepetititán, Aquino promulgó un decreto célebre que funcionó como un código de ley para los territorios bajo su control. Este documento castigaba severamente el robo, protegía a las mujeres y eliminaba las deudas de los trabajadores campesinos.

Poco después, sus fuerzas ocuparon la importante ciudad de San Vicente. Fue allí donde nació uno de los episodios más debatidos de su gesta: Aquino entró a la iglesia de El Pilar y tomó la corona de la imagen de San José para colocársela en la cabeza, proclamándose “Rey de los Nonualcos”.

Hombre de piel morena con camisa blanca y pantalón claro se pone una corona dorada. Sostiene un machete y una lanza. Fondo abstracto azul y marrón.
Anastasio Aquino, de pie, sostiene un machete y una lanza, mientras se coloca una corona rústica sobre la cabeza, en una ilustración conceptual sobre fondo abstracto que evoca campos y añileras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lejos de un mero acto de vanidad, aquel gesto cargado de simbolismo proclamaba que la autoridad divina y terrenal ya no pertenecía a los opresores, sino a los dueños originarios de la tierra.

Aunque el ejército gubernamental reaccionó, movilizó refuerzos y logró derrotar a las fuerzas campesinas en la batalla de Santiago Nonualco, Aquino no fue capturado de inmediato. Se refugió en las montañas hasta que fue traicionado.

El 24 de julio de 1833, tras un juicio sumario en San Vicente, Aquino fue condenado a muerte por decapitación. La sentencia la ejecutaron funcionarios del gobierno local, bajo la autoridad del presidente del Estado de El Salvador en ese momento, Joaquín de San Martín.

La memoria de Aquino en la identidad salvadoreña

La rebelión de Anastasio Aquino demostró que la independencia centroamericana había dejado al margen a las mayorías indígenas y campesinas. Marcó un hito porque fue la primera gran insurrección indígena de la era republicana en El Salvador, revelando que el poder establecido no podía sostenerse sin enfrentar el conflicto agrario.

El impacto de su levantamiento infundió un temor duradero en las élites agroexportadoras de la época. Este recelo ante la movilización campesina moldeó durante más de un siglo las estructuras de control militar y político en la campiña salvadoreña, sentando antecedentes para los conflictos sociales que reaparecerían en el siglo XX, particularmente en la insurrección de 1932.

Monumento en honor a Anastasio Aquino en Santiago Nonualco (La Paz), lugar donde nació el 16 de abril de 1792.
Monumento en honor a Anastasio Aquino en Santiago Nonualco (La Paz), lugar donde nació el 16 de abril de 1792.

Hoy, 24 de julio, al conmemorar su muerte, la figura de Anastasio Aquino no pertenece al pasado muerto. Representa la resistencia popular, la dignidad del pueblo originario y la lucha ininterrumpida por la tierra y el trabajo justo. En la cultura contemporánea salvadoreña, Aquino ha sido reivindicado por historiadores, poetas y movimientos sociales como un verdadero héroe nacional.

En Santiago Nonualco y en las comunidades de La Paz, su nombre nombra calles, plazas y escuelas, pero sobre todo habita en la conciencia colectiva. Anastasio Aquino recuerda a El Salvador moderno que la verdadera paz y la verdadera independencia no se construyen sobre el olvido de los pueblos originarios, sino sobre la justicia social por la que él entregó su vida.

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