Un pez sin ojos y en peligro crítico sorprende a científicos en Estados Unidos: vive en una cueva contaminada en Alabama

El estudio describe a Demogorgonichthys arcanus como un pez de cueva nuevo en Alabama (Universidad de Auburn en Montgomery)

Un equipo de científicos detectó una nueva especie de pez de cueva en Alabama, Estados Unidos, que no se parece a ninguna otra conocida. Esto fue documentado en una investigación publicada en la revista Scientific Reports.

El hallazgo se produjo en Bobcat Cave, una cueva situada dentro del arsenal federal Redstone Arsenal, cerca de la ciudad de Huntsville. La existencia de este pez, llamado Demogorgonichthys arcanus, fue confirmada tras décadas de estudios en el área, lo que sorprendió a los expertos, ya que la cueva había sido revisada regularmente durante casi 40 años.

El descubrimiento llamó la atención no solo por la rareza del animal, sino también porque se lo encontró en un sitio que se estudia habitualmente por la presencia de otra especie en peligro, el camarón cavernícola de Alabama.

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Un pez que solo vive en una cueva y su acuífero

El descubrimiento del Demogorgonichthys arcanus en Bobcat Cave, sus adaptaciones, población y las amenazas a su supervivencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el estudio, Demogorgonichthys arcanus solo habita Bobcat Cave y el agua subterránea que la rodea. Esto hace que la especie sea especialmente vulnerable, ya que depende de un ambiente muy limitado.

Los científicos estiman que su rango geográfico no supera los 4 kilómetros cuadrados, lo que equivale a unas pocas calles de una ciudad.

Por esta razón, los autores del trabajo proponen que el pez sea incluido en la categoría de “En Peligro Crítico” según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y como “críticamente amenazado” por NatureServe, una organización que evalúa el riesgo de extinción de plantas y animales.

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El Demogorgonichthys arcanus se diferencia de otros peces de cueva por varias razones. No tiene ojos ni color en la piel, características comunes en animales que viven en ambientes sin luz, como las cuevas profundas. Además, su cuerpo y hocico tienen una forma distinta a la del pez cavernícola sureño, Typhlichthys subterraneus, especie con la que convive en la misma gruta.

Bobcat Cave concentra un linaje que solo habita la cueva y su acuífero subterráneo (Universidad de Auburn en Montgomery)

Los científicos analizaron su ADN, su esqueleto y su sistema sensorial. Descubrieron que el nuevo pez perdió parte del gen rodopsina, que en otros peces permite detectar la luz. Esta pérdida hace que Demogorgonichthys arcanus sea completamente insensible a la luz, una adaptación extrema a la oscuridad.

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Dos linajes de peces en la misma cueva

Un dato que sorprendió a los investigadores es que en Bobcat Cave viven dos peces adaptados a la vida en la oscuridad, pero no son parientes cercanos. El nuevo pez y el Typhlichthys subterraneus pertenecen a familias diferentes. Esto sugiere que la evolución para sobrevivir en cuevas ocurrió dos veces de manera independiente en el mismo sistema subterráneo, lo que se considera poco común.

Los análisis genéticos calculan que el ancestro común más reciente de estos peces vivió hace más de 11 millones de años. Aunque los científicos aclaran que este dato es una estimación y puede variar, muestra la antigüedad y el aislamiento de estos linajes.

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La especie carece de ojos y pigmentación como adaptación a la vida sin luz (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nombre científico del nuevo pez tiene una historia curiosa. “Demogorgonichthys” refiere al Demogorgon, una criatura de la mitología que se hizo popular por la serie Stranger Things. “Arcanus” significa oculto o secreto, en referencia a su vida bajo tierra y al hecho de que pasó desapercibido durante tanto tiempo.

Una población muy pequeña y muchos riesgos

Las observaciones de campo muestran que hay muy pocos individuos de Demogorgonichthys arcanus. En los relevamientos realizados en 2025, contaron entre 8 y 18 ejemplares en cada visita, con un promedio de apenas 12 peces. Nunca vieron más de 20 juntos. La cantidad es similar a la de Typhlichthys subterraneus, el otro pez de la cueva.

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La cueva Bobcat Cave tiene una longitud cartografiada de unos 454 metros, pero su nivel de agua varía mucho. Tras las lluvias, el agua puede subir casi 4 metros, pero en las sequías queda reducida a charcos aislados. Esto afecta a los animales que dependen de ese ambiente.

El análisis genético detecta la pérdida parcial del gen de rodopsina vinculada a la sensibilidad lumínica (Universidad de Auburn en Montgomery)

El agua subterránea de la cueva presenta contaminación por metales pesados como cadmio, cromo y plomo. Estos contaminantes provienen de las actividades industriales y militares que tuvieron lugar en la zona del Redstone Arsenal. La contaminación, junto con los cambios en el flujo de agua, pone a la especie en una situación muy frágil.

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Los especialistas advierten que para salvar a este pez no alcanza con proteger solo la cueva donde vive. Es necesario cuidar también la tierra y el acuífero que la alimentan, ya que cualquier daño en la superficie puede afectar el agua subterránea y, por lo tanto, la supervivencia del Demogorgonichthys arcanus.

Según los autores del estudio, la conservación debe ser integral y considerar todo el sistema que hace posible la vida en la cueva.