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El corazón de acero: la hazaña detrás del reactor que impulsa el futuro industrial

La instalación del reactor de Reducción Directa en el Centro Industrial Ternium en Pesquería marcó un antes y un después para la industria

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El reactor instalado será clave para la siguiente etapa de producción de acero en el Centro Industrial Ternium. Convoy de 170 tráileres transporta los componentes de la grúa desde su punto de origen hasta Pesquería, Nuevo León. Coordinación entre autoridades aeroportuarias y Ternium permite ejecutar la maniobra sin afectar rutas aéreas.
(Cortesía Centro Industrial Ternium)

En la industria acerera, la instalación de un reactor no es solo una hazaña de ingeniería: requiere un protocolo estricto que garantice la seguridad, la precisión y el cumplimiento de normas internacionales.

Cada paso, desde la planeación hasta el izaje, involucra la coordinación de expertos, el uso de tecnología avanzada y la gestión de riesgos para proteger a trabajadores y comunidades cercanas. Este tipo de maniobra marca el estándar de cómo la industria mexicana asume retos de gran escala y complejidad.

La instalación del reactor de Reducción Directa en el Centro Industrial Ternium en Pesquería exigió una logística inédita en el país. El montaje dependió de la grúa sobre orugas LR-13000, una de las cinco existentes en el mundo, que llegó en un convoy de 170 tráileres. El reactor, con un peso de 720 toneladas y una altura de operación superior a 170 metros, obligó a solicitar permisos especiales al Aeropuerto Internacional de Monterrey para operar sin interferir con el tráfico aéreo.

Así se instaló el reactor que marcará el futuro del acero en México: tecnología, precisión y trabajo en equipo en el corazón de Terniumv (Cortesía Ternium).

La coordinación entre ingenieros, operadores, autoridades aeroportuarias y personal de seguridad aseguró que cada movimiento se realizara con precisión. El izaje, programado en horarios controlados, minimizó riesgos y permitió que la estructura quedara en posición exacta según los requerimientos de la nueva acería de 4,000 millones de dólares.

Seguridad y tecnología: el modelo de Ternium para la industria

El protocolo de instalación fue diseñado para anticipar cualquier contingencia, ajustando horarios y rutinas de trabajo conforme a la magnitud de la maniobra. Los ingenieros de Ternium adaptaron estándares internacionales al contexto local, implementando controles adicionales para proteger tanto a su equipo como a la comunidad de Pesquería.

El reactor instalado será clave para la siguiente etapa de producción de acero en el Centro Industrial Ternium. Convoy de 170 tráileres transporta los componentes de la grúa desde su punto de origen hasta Pesquería, Nuevo León. Coordinación entre autoridades aeroportuarias y Ternium permite ejecutar la maniobra sin afectar rutas aéreas.
El reactor instalado será clave para la siguiente etapa de producción de acero en el Centro Industrial Ternium.(Cortesía Centro Industrial Ternium)
El reactor instalado será clave para la siguiente etapa de producción de acero en el Centro Industrial Ternium. Convoy de 170 tráileres transporta los componentes de la grúa desde su punto de origen hasta Pesquería, Nuevo León. Coordinación entre autoridades aeroportuarias y Ternium permite ejecutar la maniobra sin afectar rutas aéreas.
La coordinación entre autoridades aeroportuarias y Ternium permite ejecutar la maniobra sin afectar rutas aéreas. (Cortesía Centro Industrial Ternium)

El hito técnico reside en la combinación de escala y precisión. Cada centímetro fue calculado para asegurar el correcto posicionamiento del reactor, pieza clave para la siguiente fase del proyecto que continuará en 2026. Este avance consolida a Ternium como protagonista en la transformación del sector acerero, apostando por la tecnología y la innovación en el desarrollo industrial nacional.

La instalación del reactor en Pesquería confirma que la industria mexicana es capaz de ejecutar proyectos de alta complejidad técnica y logística, integrando innovación, seguridad y colaboración internacional para marcar el rumbo de la producción de acero en el país.

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