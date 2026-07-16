Receta de tarta de puerros y jamón, rápida y fácil

Un aroma inconfundible invade la cocina y se cuela por toda la casa: el suave dulzor del puerro, el toque salado del jamón y la promesa de una tarta recién horneada. Este plato es de esos clásicos que despiertan recuerdos de meriendas en familia o de cenas improvisadas, cuando la heladera marca el ritmo y la creatividad hace el resto.
En Argentina, la tarta de puerros y jamón es sinónimo de practicidad y sabor. Se disfruta todo el año, pero suele aparecer cuando buscamos una comida rápida, fácil y que guste a todos. Es la típica receta que salva cualquier almuerzo o cena, perfecta para llevar al trabajo, a la facultad o para tener lista en la heladera.
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Receta de tarta de puerros y jamón
La tarta de puerros y jamón es una preparación salada que combina una base de masa (puede ser comprada o casera) con un relleno suave a base de puerros rehogados, jamón cocido en tiras y una mezcla de huevos, crema y queso. Se cocina al horno hasta que la masa esté dorada y el relleno cuaje, logrando una textura tierna y un sabor equilibrado.
Tiempo de preparación
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 30 minutos
- Tiempo total: 45 minutos
Ingredientes
- 2 discos de masa para tarta (hojaldrada o criolla)
- 3 puerros grandes
- 200 gr de jamón cocido en tiras
- 2 huevos
- 150 cc de crema de leche
- 150 gr de queso rallado (tipo Mar del Plata o similar)
- 1 cebolla chica (opcional)
- 2 cucharadas de aceite de girasol o de oliva
- Sal y pimienta a gusto
- Nuez moscada a gusto
Cómo hacer tarta de puerros y jamón, paso a paso
- Precalentar el horno a 180°C (moderado) y enmantecar una tartera.
- Lavar bien los puerros y cortar en rodajas finas (usar la parte blanca y verde claro).
- Si usás cebolla, picarla chiquita. Saltear el puerro y la cebolla en aceite a fuego medio hasta que estén tiernos (no dorar).
- En un bol, batir los huevos con la crema de leche, sal, pimienta y nuez moscada.
- Agregar el puerro rehogado (dejar entibiar antes) y el jamón cocido en tiras.
- Incorporar el queso rallado y mezclar todo.
- Forrar la tartera con uno de los discos de masa. Volcar el relleno y distribuir bien.
- Tapar con el segundo disco de masa, sellar los bordes y hacer un pequeño repulgue. Pinchar la superficie con tenedor para que salga el vapor.
- Llevar al horno durante 30 minutos, o hasta que la masa esté dorada y el relleno firme. Dejar entibiar 10 minutos antes de cortar para lograr una porción prolija.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 340 kcal
- Grasas: 18 gr
- Carbohidratos: 28 gr
- Proteínas: 13 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, bien tapada, hasta 3 días. Si querés freezar, hacerlo en porciones envueltas en film: dura hasta 2 meses. Para recalentar, llevar al horno bajo o microondas.
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