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Receta de tarta de puerros y jamón, rápida y fácil

Este clásico de la mesa argentina es ideal para los días ajetreados o cuando hay ganas de algo rico sin complicaciones. Se prepara en poco tiempo y es tan versátil que acompaña desde un almuerzo hasta una picada con amigos

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Tarta salada con base dorada, relleno cremoso con rodajas de puerro verde, cubos de jamón y hierbas aromáticas sobre una tabla de madera.
Todo el sabor en cada porción: ideal para compartir en familia o llevar al trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aroma inconfundible invade la cocina y se cuela por toda la casa: el suave dulzor del puerro, el toque salado del jamón y la promesa de una tarta recién horneada. Este plato es de esos clásicos que despiertan recuerdos de meriendas en familia o de cenas improvisadas, cuando la heladera marca el ritmo y la creatividad hace el resto.

En Argentina, la tarta de puerros y jamón es sinónimo de practicidad y sabor. Se disfruta todo el año, pero suele aparecer cuando buscamos una comida rápida, fácil y que guste a todos. Es la típica receta que salva cualquier almuerzo o cena, perfecta para llevar al trabajo, a la facultad o para tener lista en la heladera.

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Receta de tarta de puerros y jamón

La tarta de puerros y jamón es una preparación salada que combina una base de masa (puede ser comprada o casera) con un relleno suave a base de puerros rehogados, jamón cocido en tiras y una mezcla de huevos, crema y queso. Se cocina al horno hasta que la masa esté dorada y el relleno cuaje, logrando una textura tierna y un sabor equilibrado.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 30 minutos
  • Tiempo total: 45 minutos

Ingredientes

Tres puerros, jamón en lonchas, dos discos de masa, tres huevos, crema de leche, queso rallado, un bloque de queso, cebolla, aceite, molinillos de sal y pimienta.
Una opción sabrosa y práctica para resolver cualquier comida del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 2 discos de masa para tarta (hojaldrada o criolla)
  • 3 puerros grandes
  • 200 gr de jamón cocido en tiras
  • 2 huevos
  • 150 cc de crema de leche
  • 150 gr de queso rallado (tipo Mar del Plata o similar)
  • 1 cebolla chica (opcional)
  • 2 cucharadas de aceite de girasol o de oliva
  • Sal y pimienta a gusto
  • Nuez moscada a gusto

Cómo hacer tarta de puerros y jamón, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°C (moderado) y enmantecar una tartera.
  2. Lavar bien los puerros y cortar en rodajas finas (usar la parte blanca y verde claro).
  3. Si usás cebolla, picarla chiquita. Saltear el puerro y la cebolla en aceite a fuego medio hasta que estén tiernos (no dorar).
  4. En un bol, batir los huevos con la crema de leche, sal, pimienta y nuez moscada.
  5. Agregar el puerro rehogado (dejar entibiar antes) y el jamón cocido en tiras.
  6. Incorporar el queso rallado y mezclar todo.
  7. Forrar la tartera con uno de los discos de masa. Volcar el relleno y distribuir bien.
  8. Tapar con el segundo disco de masa, sellar los bordes y hacer un pequeño repulgue. Pinchar la superficie con tenedor para que salga el vapor.
  9. Llevar al horno durante 30 minutos, o hasta que la masa esté dorada y el relleno firme. Dejar entibiar 10 minutos antes de cortar para lograr una porción prolija.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones.

Tarta salada de puerro y jamón con una porción retirada, sobre un molde oscuro en una mesa de madera con cubiertos, platos y vasos.
Masa dorada, relleno suave y una combinación de ingredientes que nunca falla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 340 kcal
  • Grasas: 18 gr
  • Carbohidratos: 28 gr
  • Proteínas: 13 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapada, hasta 3 días. Si querés freezar, hacerlo en porciones envueltas en film: dura hasta 2 meses. Para recalentar, llevar al horno bajo o microondas.

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