Receta de tarta de puerros y jamón, rápida y fácil

Todo el sabor en cada porción: ideal para compartir en familia o llevar al trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aroma inconfundible invade la cocina y se cuela por toda la casa: el suave dulzor del puerro, el toque salado del jamón y la promesa de una tarta recién horneada. Este plato es de esos clásicos que despiertan recuerdos de meriendas en familia o de cenas improvisadas, cuando la heladera marca el ritmo y la creatividad hace el resto.

En Argentina, la tarta de puerros y jamón es sinónimo de practicidad y sabor. Se disfruta todo el año, pero suele aparecer cuando buscamos una comida rápida, fácil y que guste a todos. Es la típica receta que salva cualquier almuerzo o cena, perfecta para llevar al trabajo, a la facultad o para tener lista en la heladera.

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Receta de tarta de puerros y jamón

La tarta de puerros y jamón es una preparación salada que combina una base de masa (puede ser comprada o casera) con un relleno suave a base de puerros rehogados, jamón cocido en tiras y una mezcla de huevos, crema y queso. Se cocina al horno hasta que la masa esté dorada y el relleno cuaje, logrando una textura tierna y un sabor equilibrado.

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos

Cocción: 30 minutos

Tiempo total: 45 minutos

Ingredientes

Una opción sabrosa y práctica para resolver cualquier comida del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2 discos de masa para tarta (hojaldrada o criolla)

3 puerros grandes

200 gr de jamón cocido en tiras

2 huevos

150 cc de crema de leche

150 gr de queso rallado (tipo Mar del Plata o similar)

1 cebolla chica (opcional)

2 cucharadas de aceite de girasol o de oliva

Sal y pimienta a gusto

Nuez moscada a gusto

Cómo hacer tarta de puerros y jamón, paso a paso

Precalentar el horno a 180°C (moderado) y enmantecar una tartera. Lavar bien los puerros y cortar en rodajas finas (usar la parte blanca y verde claro). Si usás cebolla, picarla chiquita. Saltear el puerro y la cebolla en aceite a fuego medio hasta que estén tiernos (no dorar). En un bol, batir los huevos con la crema de leche, sal, pimienta y nuez moscada. Agregar el puerro rehogado (dejar entibiar antes) y el jamón cocido en tiras. Incorporar el queso rallado y mezclar todo. Forrar la tartera con uno de los discos de masa. Volcar el relleno y distribuir bien. Tapar con el segundo disco de masa, sellar los bordes y hacer un pequeño repulgue. Pinchar la superficie con tenedor para que salga el vapor. Llevar al horno durante 30 minutos, o hasta que la masa esté dorada y el relleno firme. Dejar entibiar 10 minutos antes de cortar para lograr una porción prolija.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones.

Masa dorada, relleno suave y una combinación de ingredientes que nunca falla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 340 kcal

Grasas: 18 gr

Carbohidratos: 28 gr

Proteínas: 13 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapada, hasta 3 días. Si querés freezar, hacerlo en porciones envueltas en film: dura hasta 2 meses. Para recalentar, llevar al horno bajo o microondas.