“El trombón me salvó la vida”: Joaquín Agüero y el festejo viral que colapsó el túnel de Caseros tras la victoria argentina

“El ojo del huracán de los festejos en el conurbano bonaerense”. Así podría definirse a Joaquín Agüero en el túnel de Caseros, luego de otra épica remontada de Argentina en el Mundial 2026. Y nada menos que contra Inglaterra. Y por semifinales.

El joven quedó otra vez en el centro de la algarabía, luego de hacerse viral en los cuartos de final, fue recibido con cánticos y tocó ante una multitud. "Esto que pasa en Argentina no se entiende en ningún lado“, dijo.

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“Primero, la gente va a un viaducto, lo toma, se llena de gente, la gente grita adentro del túnel. En vez de hacerlo afuera, se meten adentro del túnel. El túnel amplifica y en el medio entra un tipo con una moto hasta la mitad del viaducto”, introdujeron al personaje en Infobae a las Nueve.

"Una señora que trabaja en un jardín me invitó a tocar para los chicos", recordó Joaquín, el trombonista viral (Infobae a las Nueve)

“No es que dije: ‘Voy a ir y quiero sacar un clip’. Fui a tocar, a hacer feliz a la gente y listo. Nada más que eso”, comenzó diciendo el joven sensación del Mundial 2026, versión criolla.

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Cómo empezó la viralización en Caseros

La historia empezó durante los cuartos de final, cuando Joaquín Agüero entró al túnel de Caseros como acompañante en una moto, rodeado de hinchas. El momento en que recibió su trombón y tocó los primeros acordes de “No tengo un mango” se volvió tendencia, con videos que circularon en TikTok y X.

“Lo que ocasioné sin buscarlo es una cosa de locos. Están hablando mucho, yo no lo puedo creer. Me contactan de todos lados, una señora que trabaja en un jardín me invitó a tocar para los chicos. Me están abriendo la puerta para cumplir un sueño, pero yo siempre quiero mantenerme humilde. No quiero currar ni nada, sino aprovechar la oportunidad”, detalló el músico.

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Agüero llegó al trombón gracias a la barrabrava de Boca Juniors, la 12, en donde también tocó (RS Fotos)

Y también recordó su vínculo con la música y la barrabrava de Boca Juniors, la 12: “Yo aprendí a tocar con el Negro Tchami, que es el que maneja la percusión de las trompetas en la barra. Él me enseñó y me devolvió la ilusión después de que falleció mi papá hace tres años. El trombón me lo regaló él para sacarme de una vida complicada. Yo puedo decir que el trombón me salvó la vida”, sintetizó.

El regreso tras el triunfo ante Inglaterra

El miércoles, tras el triunfo ante Inglaterra, el ritual volvió a repetirse. “Esta vez, el túnel estaba explotado. La gente coreaba mi nombre cuando llegué. Es una locura”, narró Joaquín. En el centro de la multitud, interpretó “La cuarta estrella”, una melodía que ya fue adoptada por la hinchada y el plantel, como ocurrió con “Muchachos” cuatro años atrás.

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El trombon cábala del túnel de Caseros

“Cuando terminó el partido, ya empecé a calentar el motor de la moto para que no se funda, y salí por mi zona. Dije: ‘Voy a Caseros’. Me fui solo, con el trombón en la mano. Me crucé a un amigo, le dije que suba, le pasé el trombón y así fue el primer video que tiene un millón de me gusta”, recordó el joven.

El trombón y las oportunidades que llegaron después

Agüero dijo que espera volver a estar en el túnel el domingo: “Muchos esperan que el domingo se repita. Yo también sueño con volver a estar ahí”.

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También contó cómo la música le abrió nuevas puertas: “Voy a marchas, cumpleaños, eventos políticos, lo que sea. Pero lo que pasó en Caseros no me lo esperaba. El otro día me invitaron de Miami, de la banda del Inter de Miami. Me hablaron para sacarme la visa y cumplir el sueño de tocar para Messi. Si tengo la oportunidad, voy a soplar tanto que me salgan los ojos para afuera”, dijo aún conmovido por la situación que atraviesa.

Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Trombon cábala del túnel de Caseros

“Me devolvieron las ganas, la alegría. La gente me volvió a poner ese deseo de querer volver a poco a poco ir superando. Porque la pérdida de un padre no se supera en tres, dos, cinco años. El trombón me salvó la vida y, ahora, me está dando oportunidades que nunca imaginé”, cerró.

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