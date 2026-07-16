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Receta de pechuga de pollo con salsa rosa, rápida y fácil

El plato combina filetes dorados a la sartén con una salsa suave a base de crema de leche y kétchup, con mostaza opcional y un toque de limón

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Una pechuga de pollo asada con salsa rosa, judías verdes y patatas sobre un plato de cerámica gris. El plato se encuentra en una mesa de madera con una ventana al fondo.
La pechuga de pollo con salsa rosa aparece como una comida tentadora cuando el frío apremia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el frío apremia o se busca ese sabor que transporte a la mesa familiar, pocos platos son tan tentadores como una pechuga de pollo con salsa rosa. La combinación del pollo dorado y la salsa suave tiene algo reconfortante, ideal para resolver una comida en minutos y quedar siempre bien.

En Argentina, este tipo de receta es una de las “salvadoras” del día a día: práctica, económica y muy adaptable. La salsa rosa, mezcla simple de kétchup y crema, aparece en muchas mesas, tanto en minutas de bodegón como en casas apuradas. Perfecta para acompañar pastas, papas o simplemente un arroz blanco.

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Receta de pechuga de pollo con salsa rosa

La pechuga de pollo con salsa rosa consiste en filetes de pechuga dorados rápidamente a la sartén y bañados con una salsa cremosa a base de crema de leche y kétchup. En solo 20 minutos, se consigue un plato sabroso y versátil para cualquier ocasión.

Tiempo de preparación

Total: 20 minutos

  • Preparación: 8 minutos
  • Cocción: 12 minutos

Ingredientes

  • 2 pechugas de pollo (aprox. 500 gr)
  • Sal y pimienta a gusto
  • 2 cucharadas de aceite de girasol o maíz
  • 200 ml de crema de leche
  • 2 cucharadas de kétchup
  • 1 cucharadita de mostaza (opcional)
  • 1 cucharadita de jugo de limón
  • Perejil fresco picado para decorar (opcional)
Dos pechugas de pollo crudas sazonadas en una tabla de madera con rodajas de limón, ajos, romero, granos de pimienta y un cuchillo de cocina.
La receta lleva 2 pechugas de pollo, con un peso aproximado de 500 gramos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pechuga de pollo con salsa rosa, paso a paso

  1. Cortar las pechugas de pollo en bifes finos. Secar bien con papel y salpimentar de ambos lados.
  2. Calentar el aceite en una sartén amplia a fuego medio-alto. Dorar los bifes de pollo 2 minutos por lado hasta que estén cocidos pero jugosos. Retirar y reservar tapados.
  3. En la misma sartén, bajar el fuego y agregar la crema de leche. Revolver y raspar el fondo para levantar el sabor.
  4. Añadir el kétchup y la mostaza. Mezclar bien hasta obtener un color rosado parejo. Cocinar 2 minutos sin hervir.
  5. Sumar el jugo de limón. Rectificar sal y pimienta.
  6. Incorporar los bifes nuevamente a la sartén para que se impregnen con la salsa durante 1 minuto.
  7. Servir caliente, decorando con perejil picado.

Consejo: No dejar hervir la crema para evitar que se corte. Si la salsa queda muy espesa, agregar 1 cucharada de leche.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 3 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 320 kcal
  • Grasas: 17 gr
  • Carbohidratos: 5 gr
  • Proteínas: 35 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede freezar la pechuga ya cocida (sin salsa) hasta 2 meses; la salsa es mejor prepararla y consumirla en el momento para que no pierda textura.

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