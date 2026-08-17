Cómo se está preparando la campaña en La Libertad Avanza, tras los principios de acuerdo con el PRO

Karina Mile, Diego Santilli y Luis Caputo

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A meses para el inicio de la campaña formal por la reelección del presidente Javier Milei, el Gobierno hace un fino equilibrio entre intentar fortalecer la marca de La Libertad Avanza en todo el país para mantener la identidad propia y aceptar los acuerdos con otros espacios, con el PRO a la cabeza, para tratar de asegurarse una victoria en el 2027 frente a un escenario que todavía aparece como incierto.

Aunque celebran el afianzamiento de Axel Kicillof como principal líder de la oposición, en la Casa Rosada ven con preocupación la aparición de outsiders y de dirigentes que van desde el centro a la derecha y que podrían quitarle votos al actual mandatario nacional.

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Es por eso que en el oficialismo comenzaron a tener puentes con los principales aliados con los que hasta el momento solamente tenían un arreglo de apoyo mutuo, ya sea en el Congreso u, ocasionalmente, en las urnas.

Desde hace tan solo unos días, varios referentes libertarios comenzaron a reconocer la posibilidad de aceptar compartir un frente con otras fuerzas políticas e incluso dar lugar a coaliciones de gobierno en algunos lugares.

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Detrás de esta tarea está la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en su rol de máxima autoridad partidaria de LLA, y para eso habilitó las conversaciones con los emisarios del PRO, pero también de la Unión Cívica Radical (UCR).

En la provincia de Buenos Aires es donde están más avanzadas las conversaciones con esos dos espacios, facilitadas por el vínculo que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, tiene con los armadores locales.

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“El Colo”, que hoy aparece como el único con chances de competir por la gobernación bonaerense por La Libertad Avanza, nunca se distanció del todo del macrismo, y es uno de los designados para llevar adelante las negociaciones con esa fuerza, en el marco de la mesa conjunta a la que convocó Karina Milei.

Cuando salió de la primera reunión de ese grupo de trabajo, el ministro coordinador lo llamó al diputado provincial del PRO Agustín Forchieri, con quien tiene una relación de larga data, para contarle los avances en el acuerdo.

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En esa charla, Santilli le contó que el acercamiento en lo que respecta a Buenos Aires ya estaba habilitado, por lo que le pidió que empezara a articular con los libertarios la estrategia de campaña de cara al año que viene.

Santilli es uno de los nexos con el PRO

Asimismo, el jefe de Gabinete tiene buena relación con el senador radical Maximiliano Abad, con quien ya tomaron contacto algunos enviados del oficialismo nacional para sumarlo al armado en PBA.

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“Yo, en su momento, trabajé para la candidatura de Santilli como gobernador y preparé varios de los proyectos para proponer esa vez, que todavía los tengo y que los voy a volver a presentar. Es la persona ideal”, manifestó a este medio un ex PRO que se pasó a las filas violetas.

En la provincia, sin embargo, Karina Milei sigue intentando terminar con la interna propia, que protagonizan los dirigentes leales a Sebastián Pareja y los que responden a Agustín Romo, de “Las Fuerzas del Cielo”, la agrupación que encabeza el asesor presidencial, Santiago Caputo.

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Un ejemplo de esto se vivió el jueves pasado, en la inauguración de un local partidario que servirá como base para la organización del espacio a nivel bonaerense, a pesar de que el inmueble se encuentra en el barrio porteño de Barracas, sitio que se eligió porque es el punto intermedio entre todas las localidades de la provincia.

A ese evento no fue Santilli, pero sí asistieron Romo y algunas de las personas cercanas a su sector, como su actual compañero de banca, Nahuel Sotelo, aunque no se los vio en las fotos institucionales que se difundieron posteriormente.

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“Después de un discurso, Karina tuvo una reunión con todos en la que les remarcó la importancia de dejar de lado las diferencias y empezar a estar todos juntos”, reveló alguien que participó del acto.

Karina Milei junto a Sebastián Pareja y Diego Santilli

Aunque todavía no se concretó, ya está decidido que Romo va a dejar de ser el jefe del bloque violeta en la Cámara baja bonaerense y ese cargo lo pasará a ocupar Juan “Juanes” Osaba, a quien sí se lo vio acompañando a la secretaria general.

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“En los papeles, ya está funcionando así. De hecho, hoy ‘Juanes’ vino en ese rol. Falta que se formalice en el recinto, pero para eso tiene que haber sesión, que no está habiendo porque el peronismo está todo peleado”, explicó una fuente al tanto de la situación.

Por su parte, Pareja aprovechó la ocasión para salir a hablar ante un reducido grupo de militantes que fue hasta la sede partidaria, a los que les agradeció por el apoyo. Fue el único orador de la jornada.

En las calles solamente había personas con remeras y banderas con insignias en respaldo a Pareja y sus dirigentes, pero no hubo presencia de “Las Fuerzas del Cielo”: “Curiosamente, a la misma hora hubo una reunión de la Fundación Faro (que es cercana a Caputo)”, insinuó un karinista.

En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, la situación continúa siendo más compleja y la armadora libertaria en territorio porteño, Pilar Ramírez, sigue trabajando con la premisa de disputarle el poder al PRO, incluso aunque esté la posibilidad de terminar llegando a un acuerdo con ellos.

La referente porteña de LLA, Pilar Ramírez, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

“La idea es ir juntos con el PRO y el radicalismo en la provincia, donde el candidato va a ser ‘El Colo’, y replicar la alianza en la ciudad, quizás con Jorge Macri. Ojalá que no esto último, a mí no me gusta nada”, se sinceró otra figura importante dentro del entorno de la secretaria general de la Presidencia.

Tal como anticipó Infobae, este martes, primer día hábil de la semana, la legisladora encabezará una recorrida de campaña en una heladería junto al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

El miércoles, en tanto, estará al lado de Karina Milei durante una visita a una fábrica en el sur de la ciudad y también se esperan apariciones públicas de Santilli y de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

La hermana del Presidente ya se mostró con ellos cuando viajaron a Chaco para liderar una cumbre regional de prevención y coordinar las acciones frente al fenómeno climático El Niño, que afectó la zona.

El martes, el jefe de Gabinete volverá a encontrarse con mandatarios del norte argentino, esta vez acompañado por el secretario de Energía y para continuar evaluando el proyecto de zonas cálidas, que el oficialismo quiere aprobar en el Congreso próximamente.