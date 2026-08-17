Tendencias
Agregar Infobae enGoogle

Victoria Beckham y el arte del lujo silencioso: así despliega su sello de moda en la Riviera italiana

Durante unas vacaciones, la diseñadora británica reforzó su estética depurada con piezas funcionales y accesorios exclusivos

David Beckham, Victoria Beckham con sombrero de paja y lentes de sol, y una mujer rubia con top blanco caminan junto a un bote en un muelle de madera
Victoria Beckham impone el lujo silencioso con un vestido translúcido y un acento de color vibrante (Grosby Group)
Guardar

Victoria Beckham, ícono indiscutible de la moda contemporánea, acaparó todas las miradas durante sus vacaciones en la Riviera italiana. Su reciente aparición en Portofino confirmó una vez más por qué su nombre es sinónimo de sofisticación, lujo y elegancia.

En esta ocasión, la diseñadora británica sorprendió con un atuendo que fusiona las tendencias más actuales con el sello minimalista que caracteriza su estilo personal.

PUBLICIDAD

El look veraniego de Victoria Beckham en la Riviera italiana fue un despliegue de sutil sensualidad y lujo discreto.

David Beckham, con gorra, camiseta negra y shorts, y una mujer en vestido floral y sombrero de paja caminan. Otra mujer de blanco y un hombre sentado los acompañan. Hay una paloma blanca
El sombrero de rafia oversize define el aire de glamour relajado durante la escapada en Portofino (Grosby Group)

Lució un vestido floral transparente que dejaba entrever un bikini debajo, logrando un equilibrio entre frescura y alta costura. La prenda, de corte largo y silueta fluida, acompañó a la perfección una jornada de almuerzo familiar al aire libre en Portofino.

PUBLICIDAD

Para protegerse del sol y mantener cierto aire de misterio, sumó un sombrero de rafia de gran tamaño, pieza clave que además de funcional aporta un toque de glamour relajado.

Hombre, mujer, dos niñas, gorra negra, camiseta negra, shorts negros, calcetines, sombrero de paja, vestido floral, bolso verde, gorra blanca, trenzas, flores
El bolso Hermès Mini Kelly verde se convierte en el foco visual del conjunto de vacaciones (Grosby Group)

El verdadero protagonista del conjunto fue, sin embargo, el accesorio elegido: un bolso Hermès Mini Kelly de color verde brillante. Este modelo es considerado un objeto de deseo por las amantes de la moda.

El bolso aportó un golpe de color inesperado, contrastando con la neutralidad del vestido y elevando el conjunto a la categoría de statement look.

A lo largo de su paseo y también durante una cena, Beckham no se separó de este accesorio, que se convirtió en el centro de atención tanto como la propia prenda principal.

Mujer con vestido floral largo, sombrero de paja y pelo rubio camina de la mano con hombre con gorra negra, camiseta negra, shorts y tatuajes visibles
Las transparencias se equilibran con un bikini básico para un resultado sofisticado y veraniego (Grosby Group)

El estilismo de Victoria no dejó nada al azar. Optó por una combinación de elementos que refuerzan su imagen de mujer sofisticada y segura.

El vestido largo y translúcido, sumado al bikini básico y el sombrero oversize, conforman un conjunto pensado para destacar con naturalidad.

Mujer con sombrero de paja y vestido floral sentada en una mesa. Hay una copa de vino blanco, un cóctel naranja, una botella de agua y un bolso verde
La paleta neutra se refuerza con líneas limpias y una silueta fluida de corte largo (Grosby Group)

El equilibrio entre las transparencias y la elección de accesorios de alto valor demuestra un dominio absoluto de las tendencias, sin perder la coherencia que define su presencia pública.

La combinación resulta en un look de vacaciones que fusiona lujo, comodidad y tendencia, reafirmando a la diseñadora como una de las figuras más influyentes en el universo fashion actual.

Análisis del estilo de Victoria Beckham: claves, ejemplos y tendencias

Victoria y David Beckham
Prendas atemporales y accesorios statement refuerzan una estética sofisticada y coherente (The Grosby Group)

Victoria Beckham construyó una identidad visual poderosa basada en la sofisticación minimalista y la atención obsesiva al detalle. Su estilo personal se caracteriza por una paleta de colores neutros, predominan los negros, blancos, beige y camel, y por la elección de siluetas limpias, sin ornamentos excesivos.

La diseñadora apuesta por prendas de corte preciso y materiales lujosos como sedas, lanas y tejidos satinados que otorgan una caída elegante y un acabado pulido a cada conjunto.

Entre los rasgos más distintivos de su armario sobresalen los vestidos largos y fluidos, faldas lápiz, pantalones de corte recto y trajes sastres estructurados.

Antonela Roccuzzo Victoria Beckham
El equilibrio entre prendas clásicas y guiños contemporáneos consolida su presencia en la moda internacional

La ausencia de estampados estridentes y la preferencia por líneas rectas refuerzan una imagen depurada, siempre vigente más allá de las modas pasajeras.

En los accesorios, Beckham suele elegir bolsos de gran tamaño en cuero o materiales naturales, gafas de sol de montura geométrica y sombreros de ala ancha, piezas que aportan fuerza visual y funcionalidad.

El calzado es otro punto clave: sandalias minimalistas, zapatos de tacón fino y stilettos en tonos neutros se repiten tanto en situaciones cotidianas como en eventos formales.

La ausencia de ornamentos excesivos y la preferencia por siluetas depuradas marcan su propuesta estética (REUTERS)
La ausencia de ornamentos excesivos y la preferencia por siluetas depuradas marcan su propuesta estética (REUTERS)

En contextos de gala, Victoria recurre a vestidos columna, aberturas laterales, escotes asimétricos y superposiciones inteligentes con blazers largos o abrigos estructurados.

La coherencia y versatilidad de su estilo quedan evidenciadas en distintos escenarios. En looks casuales, prefiere vestidos largos negros, gafas XL y bolsos tejidos, sumando sombreros y pañuelos discretos.

Victoria Beckham con vestido negro floral y David Beckham con traje negro posan de pie, tomados de la mano, frente a una cortina roja de terciopelo
Tendencias actuales reinterpretadas desde una óptica elegante y contenida (@victoriabeckham)

Para compromisos sociales, opta por vestidos de seda neutros, tacones y joyería sutil, acompañados de peinados sueltos que refuerzan la naturalidad.

En alfombras rojas y presentaciones, apuesta por el blanco y el negro, trajes de corte impecable, faldas con aberturas y chaquetas sobre los hombros, manteniendo siempre una silueta ceñida pero sin excesos.

Beckham en París
El slow fashion y el lujo silencioso encuentran en su armario una expresión coherente y sofisticada (Photo by Sebastien DUPUY / AFP)

Victoria Beckham implementa de forma magistral varias tendencias que definen la moda de lujo actual. El minimalismo contemporáneo es una constante, al igual que la monocromía y la adaptación de elementos masculinos, como blazers y camisas oversize, reinterpretados desde una óptica femenina.

Los guiños vintage aparecen en gafas de gran tamaño y sombreros, mientras que la combinación de texturas, satinados, punto, cuero, aporta dinamismo sin perder sobriedad.

Blazers oversize, vestidos fluidos y accesorios seleccionados refuerzan su imagen icónica (REUTERS/Jaimi Joy)
Blazers oversize, vestidos fluidos y accesorios seleccionados refuerzan su imagen icónica (REUTERS/Jaimi Joy)

En eventos nocturnos, sus vestidos de gala suman detalles de diseño como grandes flores en tonos contrastantes, espaldas descubiertas o aberturas laterales, logrando un dramatismo controlado dentro de una estética sobria.

El uso de pieles sintéticas y accesorios llamativos, como estolas y clutchs, muestra una actualización constante de los clásicos femeninos.

looks de 2025 - Victoria y David Beckham
La diseñadora reafirma su influencia global con looks que fusionan comodidad, estructura y modernidad (Grosby)

La apuesta por prendas atemporales y versátiles no solo responde al slow fashion, sino que consolida su imagen como referente de lujo silencioso: cada elemento responde a una intención clara, evitando excesos y reafirmando una feminidad contenida.

La evolución de Victoria Beckham en la moda confirma su rol como inspiración global, capaz de dictar tendencias con una coherencia visual que trasciende el paso del tiempo.

Temas Relacionados

Victoria BeckhamModaLujoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La historia de Kashe Quest, la niña prodigio con un coeficiente intelectual comparable al de Einstein

A los dos años, fue aceptada en una asociación internacional tras alcanzar uno de los resultados más altos en pruebas cognitivas. Su caso despertó la atención de especialistas y educadores

La historia de Kashe Quest, la niña prodigio con un coeficiente intelectual comparable al de Einstein

¿Hace mal caminar sobre el pasto durante el riego?

Instituciones especializadas señalan que el equilibrio entre agua, descanso de la superficie y tareas de cuidado define gran parte de su estado

¿Hace mal caminar sobre el pasto durante el riego?

Microplásticos en casa: en qué objetos se encuentran y cómo impactan en la salud

Pequeñas partículas procedentes de productos cotidianos están presentes en ambientes domésticos y pueden afectar al bienestar y al organismo

Microplásticos en casa: en qué objetos se encuentran y cómo impactan en la salud

Cómo guardar las colchas y mantenerlas en buen estado durante generaciones

Instituciones dedicadas a la preservación textil difundieron pautas para reducir riesgos frecuentes en el almacenamiento doméstico

Cómo guardar las colchas y mantenerlas en buen estado durante generaciones

Taylor Swift impone estilo en Londres tras su boda: vestido lila y accesorios de lujo

La cantante reafirmó su lugar como referente de moda luego de varias semanas lejos del centro de la escena

Taylor Swift impone estilo en Londres tras su boda: vestido lila y accesorios de lujo

DEPORTES

Un jugador desmayó a una fotógrafa de un pelotazo en la cara y recibió fuertes críticas: el video que se viralizó en Brasil

Un jugador desmayó a una fotógrafa de un pelotazo en la cara y recibió fuertes críticas: el video que se viralizó en Brasil

Tras el triunfo de River, así están la las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la clasificación a las Copas

Día histórico para el boxeo argentino: Chino Maidana ingresó al Salón de la Fama en Las Vegas junto a otras leyendas

Los toques de calidad de Thiago Almada en su debut con victoria en River Plate: “Lo importante hoy era ganar”

El desplante que sufrió Neymar antes del triunfo del Santos ante Vasco da Gama: la historia detrás del gesto

TELESHOW

Migue Granados contó que le da vergüenza sacarse la remera en la playa: “Soy un gordo acomplejado de toda la vida”

Migue Granados contó que le da vergüenza sacarse la remera en la playa: “Soy un gordo acomplejado de toda la vida”

El mensaje de orgullo de Lali Espósito a Pedro Rosemblat por el estreno de Get, su unipersonal: “Un arrojo necesario”

Mauro Icardi arremetió contra Benjamín Vicuña: “Cuando te hacés la víctima en TV”

Las duras escenas de Helena, la nieta de Moria Casán, en su debut actoral en la serie de la diva

Wanda Nara volvió al país y habló sobre la nueva temporada de MasterChef Celebrity: “Me encantaría que estuviera L-Gante”

INFOBAE AMÉRICA

Daniel Noboa llegó a China para una visita de Estado enfocada en el comercio y la atracción de inversiones para Ecuador

Daniel Noboa llegó a China para una visita de Estado enfocada en el comercio y la atracción de inversiones para Ecuador

Alcalde de origen dominicano es arrestado por el FBI por un caso federal de fraude y lavado de dinero

República Dominicana registra 1,042 muertes infantiles en 30 semanas de 2026

Honduras rompe récord de exportaciones de café y apunta a US$2,350 millones en divisas

El Salvador registra 14,087 siniestros de tránsito con un saldo de 907 muertos en lo que va del año