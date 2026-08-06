Investigan la muerte de un hombre que fue atacado con un arma blanca en una pelea en Córdoba

Un hombre de 30 años murió tras ser atacado con un arma cortopunzante en la vía pública del barrio Cooperativa Los Paraísos, en Córdoba

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Un hombre de 30 años perdió la vida este miércoles por la tarde luego de recibir una herida de arma blanca en plena vía pública del barrio Cooperativa Los Paraísos, en la ciudad de Córdoba. Por el hecho, la Policía detuvo a un sospechoso de 29 años que también presentaba lesiones.

El episodio se registró en la calle Miguel de Mármol al 4100. Según los testimonios que forman parte de la investigación, la víctima habría participado de una riña con otro hombre en la vía pública. Vecinos del lugar advirtieron la situación y alertaron a las autoridades: al llegar, los efectivos encontraron al herido tendido en el suelo con una lesión de arma cortopunzante en el torso. Fue trasladado de urgencia al Hospital Florencio Díaz, pero los médicos ya lo recibieron sin vida.

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Según informó el medio cordobés El Doce, para identificar al agresor, la Policía revisó las cámaras de seguridad del sector. Las imágenes permitieron reconstruir el enfrentamiento y determinar quién había atacado a la víctima. Con esos datos, unidades especiales se dirigieron a un domicilio cercano al lugar del hecho, donde se encontraba la madre del sospechoso. En el allanamiento, los efectivos secuestraron vestimentas con manchas de sangre vinculadas a la causa.

El presunto autor fue detenido en las inmediaciones de su casa. Al momento de la aprehensión presentaba una herida cortante en la parte trasera del cuello, aunque según informaron las autoridades, la lesión no comprometía su vida. Fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica en calidad de detenido.

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La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Distrito 2 Turno 1, bajo la conducción de la fiscal Lourdes Quagliatti. La magistrada deberá establecer cómo se desencadenó la pelea, qué motivó el enfrentamiento y cuál es el grado de responsabilidad penal del aprehendido.

Este caso se produjo tan solo 5 días luego de que tres hombres fueran detenidos en la madrugada del domingo tras atacar a efectivos policiales durante un control preventivo en la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba. El episodio derivó en un enfrentamiento físico que terminó con varios uniformados lesionados y trasladados al hospital local.

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Los agentes fueron trasladados al hospital local, donde les diagnosticaron politraumatismos a raíz de los golpes recibidos

Todo comenzó en calle Drago al 300, cuando personal policial intentó identificar a los ocupantes de una motocicleta Yamaha Crypton 110 cc que circulaba por la zona.

Al advertir la presencia de los efectivos, el conductor del rodado no se detuvo: aceleró y se metió en una vivienda cercana. Instantes después, de ese mismo domicilio salieron tres hombres —de 29, 31 y 68 años— que, según informaron fuentes policiales, comenzaron a agredir a los uniformados sin mediar palabras.

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De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce, el enfrentamiento obligó a los efectivos a intervenir para reducir la situación. Tras controlar la agresión, lograron detener a los tres involucrados. Durante el procedimiento, la Policía secuestró la motocicleta, además de una tijera y varios elementos de hierro que los detenidos tenían en su poder.

Los policías agredidos recibieron atención de un servicio de emergencias en el lugar y luego fueron derivados al hospital local de San Francisco.

Los médicos les diagnosticaron politraumatismos a causa de los golpes recibidos, aunque las lesiones fueron calificadas, en principio, como leves.

Los tres detenidos, cuyas edades son 29, 31 y 68 años, quedaron alojados en la sede policial de San Francisco junto con los elementos secuestrados, que fueron puestos a resguardo de la autoridad correspondiente. La Justicia tomó intervención en la causa y deberá determinar las responsabilidades legales por la agresión a efectivos policiales y el intento de evasión durante el operativo.

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