El estilo de Lamine Yamal fuera del campo de juego: cuáles son sus looks más emblemáticos

Lamine Yamal convierte el estilo mundialista en un sello propio con siluetas holgadas, paleta de neutros y pasteles, y una mezcla de texturas y accesorios que cruza moda urbana, deporte y guiños clásicos (REUTERS/Miguel Vidal)

En su primer Mundial con la selección de España, que hoy disputa su primer partido, Lamine Yamal se presenta como algo más que una promesa futbolística: su figura se convirtió en un emblema de la nueva estética deportiva global.

El catalán de 18 años lleva un estilismo que fusiona elementos urbanos, deportivos y guiños clásicos con una soltura inusual para su edad, proyectando confianza y modernidad.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Spain Training - Baylor School, Chattanooga, Tennessee, U.S. - June 11, 2026 Spain's Lamine Yamal during training IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis

El núcleo de su estilo recurre a prendas de silueta holgada, bermudas de corte amplio y una paleta cromática que navega entre neutros atemporales y pasteles sutiles. Las texturas marcan presencia: camperas bouclé, bolsos trenzados y materiales técnicos conviven en combinaciones inesperadas.

La funcionalidad es clave, reflejada en accesorios utilitarios, gorras, bolsos de diseñador, auriculares de diadema, que no solo complementan el vestuario, sino que refuerzan su carácter multifacético.

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Los looks más destacados de Lamine Yamal

Estética urbana, rayas y utilitarios

La camiseta a rayas en blanco y negro redefine el estilo mundialista con silueta holgada, bermudas amplias, mocasines de charol y accesorios utilitarios que cruzan lo urbano con guiños clásicos (Instagram: @lamineyamal)

En una publicación en sus redes sociales se lo ve con una camiseta de manga larga con rayas horizontales anchas en blanco y negro, de corte holgado y tejido estructurado, que aportó un aire deportivo y relajado. La combinó con bermudas negras de tela rígida, de largo por debajo de la rodilla, sumando estructura y comodidad.

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Eligió mocasines de charol negro con calcetines negros, fusionando referencias clásicas con códigos modernos. Como accesorios, incorporó una gorra con estampado camuflado en tonos neutros y un bolso tipo bowling bicolor en negro y beige con detalles metálicos, completando un look en el que predominó la funcionalidad y la estética urbana.

Chándal retro con lujo deportivo

El chándal azul marino con detalles en amarillo y rojo recupera el retro deportivo y suma lujo casual con auriculares lila, bolso trenzado, maleta rígida y zapatillas de suela gruesa (Instagram: @lamineyamal)

En otro conjunto, apostó por el chándal azul marino con detalles en amarillo y rojo, con el escudo de la selección española, evocando una inspiración retro y deportiva. Tanto la chaqueta como el pantalón ofrecieron una silueta relajada y colores contrastantes.

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Sumó una gorra negra con bordado dorado y unos auriculares lila que llevó al cuello, integrando tecnología y personalidad. El bolso tote de tejido trenzado en blanco y negro con solapa negra, junto a la maleta rígida blanca con detalles negros y las zapatillas blancas de suela gruesa, reforzaron la combinación entre funcionalidad y lujo casual.

Básicos neutros en clave de viaje

La bomber técnica azul marino y la camiseta blanca se combinan con pantalones beige holgados, zapatillas voluminosas y accesorios de viaje, en una paleta neutra que prioriza practicidad y presencia pública (REUTERS)

Durante su llegada a Estados Unidos para el Mundial 2026 optó por una chaqueta bomber azul marino de tejido técnico, abierta sobre una camiseta blanca básica. Los pantalones beige claros, holgados y con bajo elástico, sumaron comodidad y desenfado.

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Las zapatillas deportivas negras de diseño voluminoso y la gorra beige con visera curva y estampado gráfico complementaron el conjunto. Como accesorios, destacó el bolso tote trenzado en blanco y negro con solapa negra, los auriculares lila y una maleta rígida blanca, priorizando practicidad y una identidad propia dentro de una paleta neutra.

Casual deportivo y clásico

La camiseta tipo rugby con franja blanca y bermudas negras amplias refresca los códigos clásicos con zapatillas de suela ancha y reloj metálico, en un conjunto limpio que sostiene su fuerza por equilibrio (Instagram: @lamineyamal)

Yamal eligió una camiseta tipo rugby azul marino con una franja horizontal blanca, de corte holgado y tejido grueso. La coordinó con bermudas negras amplias y zapatillas blancas de suela ancha, junto a calcetines altos blancos, en una combinación que refrescó los códigos clásicos.

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El reloj metálico en la muñeca izquierda funcionó como único accesorio, sumando un toque sofisticado a un conjunto que reinterpretó los básicos deportivos en clave juvenil.

Polo pastel y bermuda sastre para la noche

El polo de punto rosa claro y la bermuda sastre negra construyen una elegancia relajada para interiores (Instagram: @lamineyamal)

Para un look nocturno llevó un polo de punto en rosa claro, ajustado y de cuello clásico, que aportó suavidad y elegancia. Lo combinó con bermudas negras de sastrería, logrando equilibrio entre lo formal y lo relajado.

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Los mocasines de charol negro y las medias blancas de canalé reforzaron la mezcla de estilos, mientras que el reloj metálico otorgó un cierre sofisticado. La selección cromática y las texturas suavizaron el conjunto, ideal para un contexto nocturno o de interior.

Inspiración preppy deportiva

El polo verde claro con cuello blanco y escudo bordado suma guiño preppy a la comodidad, junto a bermudas beige rectas, zapatillas blancas y reloj metálico que ordena la propuesta sin perder frescura (Instagram: @lamineyamal)

Para otro de sus looks eligió un polo verde claro, de canalé y cuello blanco, decorado con un escudo bordado, como prenda principal de inspiración preppy. Las bermudas beige, de corte recto y largo clásico, sumaron versatilidad.

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Las zapatillas blancas y los calcetines a juego mantuvieron la línea deportiva. El reloj metálico introdujo una nota de refinamiento, presentando una propuesta equilibrada entre lo atlético y lo tradicional.

Minimalismo contemporáneo con detalle de color

La camiseta blanca y la bermuda de mezclilla negra apuestan por minimalismo, mientras el bolso cruzado con correa naranja y el reloj metálico aportan contraste, modernidad y un detalle distintivo sin exceso (Instagram: @lamineyamal)

Una camiseta blanca de corte recto y tejido liso fue protagonista en otro de sus looks, que acompañó con bermudas de jean negra, amplias y de largo generoso. Las zapatillas blancas de suela alta y los calcetines blancos mantuvieron la limpieza visual.

El bolso cruzado, con correa naranja, aportó un toque de color y modernidad, mientras que el reloj metálico sumó presencia discreta. El resultado fue un look minimalista actualizado con un guiño distintivo.

Monocromía negra y acento tecnológico

La chaqueta bouclé negra con vivos blancos y los jeans rectos sostienen la monocromía, con mocasines de charol, tote trenzado y auriculares rosa pastel que agregan textura y un acento tecnológico (Instagram: @lamineyamal)

El futbolista también apostó por una campera corta de tejido bouclé negro con vivos blancos, combinada con jeans negros de corte recto, generando una silueta sobria y monocromática.

Los mocasines de charol negro reforzaron la sofisticación, mientras que el bolso tote trenzado en blanco y negro y los auriculares de diadema rosa pastel, colgados en el asa, introdujeron textura y tecnología. El conjunto se apoyó en la mezcla de materiales y la coherencia cromática, con el accesorio tecnológico como rasgo distintivo.