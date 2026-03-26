Así benefició Colsubsidio a más de 2.8 millones de colombianos con subsidios y servicios en 2025

La caja destinó más de $1.5 billones en subsidios y servicios para fortalecer la economía y el bienestar de las familias afiliadas. (Colsubsidio)

En Colombia, el sistema de cajas de compensación se ha consolidado como una de las principales redes de apoyo para trabajadores y sus familias. De acuerdo con cifras de Asocajas, con corte a abril de 2025, el sistema registró más de 31 millones de afiliaciones acumuladas, lo que evidencia el alcance de estos programas en el país.

Dentro de este sistema, Colsubsidio se consolidó como la caja con mayor número de afiliados durante 2025, al reunir más de 1.6 millones de trabajadores. En un país donde la estabilidad económica, la educación y el acceso a la vivienda representan un reto, la entidad brindó subsidios y servicios a más de 2.8 millones de colombianos. Estos apoyos buscan fortalecer los ingresos y ampliar las oportunidades para los hogares.

En 2025, Colsubsidio fue reconocida como la empresa más innovadora de Colombia y se posicionó entre las marcas más queridas por los ciudadanos. (Colsubsidio)

“El 2025 fue un año de avances concretos que reflejan nuestro compromiso con las familias colombianas. Destinamos más de $1.5 billones en subsidios monetarios, en especie y servicios. Cada cifra representa personas, familias y oportunidades reales”, afirmó Luis Carlos Arango Vélez, director general de Colsubsidio.

Recursos que fortalecen la economía de los hogares

Uno de los apoyos más importantes para los trabajadores es el subsidio monetario, un ingreso que contribuye a cubrir gastos esenciales como alimentación, educación o cuidado del hogar.

Durante el último año, más de 600.000 personas recibieron este beneficio, con una inversión cercana a $496.000 millones, recursos que ayudan a aliviar la economía de miles de familias.

Detrás de estas cifras hay historias concretas. Flor Ángela Castiblanco, trabajadora en Soacha y madre de cuatro hijos, asegura que el subsidio ha sido fundamental para su hogar.

Durante 2025, más de 600.000 personas recibieron subsidio monetario de Colsubsidio, lo que alivió gastos esenciales en alimentación, educación y hogar. (Colsubsidio)

“La cuota que recibo me ayuda a cubrir gastos del colegio y de alimentación, y me da tranquilidad saber que no estoy sola. Para mi familia ha significado un verdadero alivio”, señaló.

Empleo: conectar talento con oportunidades

El empleo es otro de los frentes clave de acción. Durante 2025, más de 27.000 personas recibieron subsidio al desempleo, con una inversión superior a $123.000 millones, un respaldo que les permitió mantener acceso a salud, pensión y capacitación mientras encontraban una nueva oportunidad laboral.

Además, a través del Centro de Empleo y del Talento, más de 91.000 cesantes registraron su hoja de vida y recibieron orientación laboral, y más de 73.000 lograron vincularse a un empleo, lo que evidencia el papel de estos servicios como puente entre quienes buscan trabajo y las empresas que requieren talento.

Las apuestas en educación

El impacto social también se refleja en la educación, uno de los factores más determinantes para ampliar oportunidades.

El apoyo educativo de Colsubsidio en 2025 benefició a más de 200.000 estudiantes con subsidio escolar y a 167.000 trabajadores con bono lonchera. (Colsubsidio)

Durante 2025, más de 200.000 estudiantes recibieron subsidio escolar y más de 167.000 trabajadores accedieron al bono lonchera, beneficios que contribuyen a la permanencia educativa y al bienestar de las familias.

A esto se suman programas que acompañan distintas etapas de formación: más de 37.000 niños participaron en programas de primera infancia, cerca de 8.000 estudiantes estuvieron matriculados en educación formal y más de 1.500 jóvenes cursaron programas técnicos y tecnológicos, fortaleciendo su desarrollo personal y sus oportunidades futuras.

Más acceso a vivienda

Tener vivienda propia continúa siendo uno de los principales retos para miles de colombianos y, al mismo tiempo, uno de los pasos más importantes para alcanzar estabilidad y mejorar sus condiciones de vida.

Durante 2025, Colsubsidio destinó más de $770.000 millones en subsidios de vivienda, beneficiando a cerca de 20.000 familias.

Con una inversión de $770.000 millones, Colsubsidio facilitó el acceso a vivienda para cerca de 20.000 familias colombianas en distintas modalidades. (Colsubsidio)

De acuerdo con la entidad, estos recursos facilitaron el acceso a distintas soluciones habitacionales, como la compra de vivienda nueva, el mejoramiento, la construcción en sitio propio y el arrendamiento, permitiendo que miles de personas avancen hacia mejores condiciones de vivienda.

Reconocimientos en innovación social y marca

En 2025, Colsubsidio fue reconocida como la empresa más innovadora del país, según el ranking de innovación empresarial de la ANDI, y se ubicó entre las 20 marcas más queridas por los colombianos, de acuerdo con el Brand Love Index.

Estos reconocimientos reflejan cómo la innovación y la confianza de las personas impulsan el desarrollo de programas que amplían oportunidades para millones de colombianos.