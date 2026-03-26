America Inhouse

Así benefició Colsubsidio a más de 2.8 millones de colombianos con subsidios y servicios en 2025

En 2025, con más de 1.6 millones de afiliados, la Caja de Compensación apoyó a familias con vivienda, educación, empleo y subsidios en especie

Guardar
La caja destinó más de $1.5 billones en subsidios y servicios para fortalecer la economía y el bienestar de las familias afiliadas.
La caja destinó más de $1.5 billones en subsidios y servicios para fortalecer la economía y el bienestar de las familias afiliadas. (Colsubsidio)

En Colombia, el sistema de cajas de compensación se ha consolidado como una de las principales redes de apoyo para trabajadores y sus familias. De acuerdo con cifras de Asocajas, con corte a abril de 2025, el sistema registró más de 31 millones de afiliaciones acumuladas, lo que evidencia el alcance de estos programas en el país.

Dentro de este sistema, Colsubsidio se consolidó como la caja con mayor número de afiliados durante 2025, al reunir más de 1.6 millones de trabajadores. En un país donde la estabilidad económica, la educación y el acceso a la vivienda representan un reto, la entidad brindó subsidios y servicios a más de 2.8 millones de colombianos. Estos apoyos buscan fortalecer los ingresos y ampliar las oportunidades para los hogares.

En 2025, Colsubsidio fue reconocida como la empresa más innovadora de Colombia y se posicionó entre las marcas más queridas por los ciudadanos.
En 2025, Colsubsidio fue reconocida como la empresa más innovadora de Colombia y se posicionó entre las marcas más queridas por los ciudadanos. (Colsubsidio)

“El 2025 fue un año de avances concretos que reflejan nuestro compromiso con las familias colombianas. Destinamos más de $1.5 billones en subsidios monetarios, en especie y servicios. Cada cifra representa personas, familias y oportunidades reales”, afirmó Luis Carlos Arango Vélez, director general de Colsubsidio.

Recursos que fortalecen la economía de los hogares

Uno de los apoyos más importantes para los trabajadores es el subsidio monetario, un ingreso que contribuye a cubrir gastos esenciales como alimentación, educación o cuidado del hogar.

Durante el último año, más de 600.000 personas recibieron este beneficio, con una inversión cercana a $496.000 millones, recursos que ayudan a aliviar la economía de miles de familias.

Detrás de estas cifras hay historias concretas. Flor Ángela Castiblanco, trabajadora en Soacha y madre de cuatro hijos, asegura que el subsidio ha sido fundamental para su hogar.

Durante 2025, más de 600.000 personas recibieron subsidio monetario de Colsubsidio, lo que alivió gastos esenciales en alimentación, educación y hogar.
Durante 2025, más de 600.000 personas recibieron subsidio monetario de Colsubsidio, lo que alivió gastos esenciales en alimentación, educación y hogar. (Colsubsidio)

“La cuota que recibo me ayuda a cubrir gastos del colegio y de alimentación, y me da tranquilidad saber que no estoy sola. Para mi familia ha significado un verdadero alivio”, señaló.

Empleo: conectar talento con oportunidades

El empleo es otro de los frentes clave de acción. Durante 2025, más de 27.000 personas recibieron subsidio al desempleo, con una inversión superior a $123.000 millones, un respaldo que les permitió mantener acceso a salud, pensión y capacitación mientras encontraban una nueva oportunidad laboral.

Además, a través del Centro de Empleo y del Talento, más de 91.000 cesantes registraron su hoja de vida y recibieron orientación laboral, y más de 73.000 lograron vincularse a un empleo, lo que evidencia el papel de estos servicios como puente entre quienes buscan trabajo y las empresas que requieren talento.

Las apuestas en educación

El impacto social también se refleja en la educación, uno de los factores más determinantes para ampliar oportunidades.

La caja destinó más de $1.5 billones en subsidios y servicios para fortalecer la economía y el bienestar de las familias afiliadas.
El apoyo educativo de Colsubsidio en 2025 benefició a más de 200.000 estudiantes con subsidio escolar y a 167.000 trabajadores con bono lonchera. (Colsubsidio)

Durante 2025, más de 200.000 estudiantes recibieron subsidio escolar y más de 167.000 trabajadores accedieron al bono lonchera, beneficios que contribuyen a la permanencia educativa y al bienestar de las familias.

A esto se suman programas que acompañan distintas etapas de formación: más de 37.000 niños participaron en programas de primera infancia, cerca de 8.000 estudiantes estuvieron matriculados en educación formal y más de 1.500 jóvenes cursaron programas técnicos y tecnológicos, fortaleciendo su desarrollo personal y sus oportunidades futuras.

Más acceso a vivienda

Tener vivienda propia continúa siendo uno de los principales retos para miles de colombianos y, al mismo tiempo, uno de los pasos más importantes para alcanzar estabilidad y mejorar sus condiciones de vida.

Durante 2025, Colsubsidio destinó más de $770.000 millones en subsidios de vivienda, beneficiando a cerca de 20.000 familias.

Con una inversión de $770.000 millones, Colsubsidio facilitó el acceso a vivienda para cerca de 20.000 familias colombianas en distintas modalidades.
Con una inversión de $770.000 millones, Colsubsidio facilitó el acceso a vivienda para cerca de 20.000 familias colombianas en distintas modalidades. (Colsubsidio)

De acuerdo con la entidad, estos recursos facilitaron el acceso a distintas soluciones habitacionales, como la compra de vivienda nueva, el mejoramiento, la construcción en sitio propio y el arrendamiento, permitiendo que miles de personas avancen hacia mejores condiciones de vivienda.

Reconocimientos en innovación social y marca

En 2025, Colsubsidio fue reconocida como la empresa más innovadora del país, según el ranking de innovación empresarial de la ANDI, y se ubicó entre las 20 marcas más queridas por los colombianos, de acuerdo con el Brand Love Index.

Estos reconocimientos reflejan cómo la innovación y la confianza de las personas impulsan el desarrollo de programas que amplían oportunidades para millones de colombianos.

Temas Relacionados

Cajas de CompensaciónColsubsidioSubsidios SocialesSubsidio ViviendaEmpleoNoticias-Colombia

Últimas Noticias

Colombia Digital Summit 2026: conectividad y brecha digital marcan los retos del país

En la primera jornada del evento, líderes del sector público y privado destacaron la necesidad de acelerar el acceso digital para mejorar oportunidades y reducir las desigualdades existentes en diversas regiones

Colombia Digital Summit 2026: conectividad y brecha digital marcan los retos del país

Panel interactivo en la Panamericana Sur convierte el viento en mensaje sobre dominar los cambios constantes de la vida

La iniciativa de la UTP, ubicada en el kilómetro 29, busca evidenciar cómo sus estudiantes enfrentan los cambios y plantea una reflexión sobre cómo la adaptación a entornos externos puede convertirse en una oportunidad para innovar y avanzar

Panel interactivo en la Panamericana Sur convierte el viento en mensaje sobre dominar los cambios constantes de la vida

Banca digital: las claves para elegir cuenta online, según analista financiera

La aparición de neobancos ha modificado el escenario financiero, guiado por consumidores que exigen soluciones móviles eficientes y sistemas fáciles de usar basados en tecnologías innovadoras

Banca digital: las claves para elegir cuenta online, según analista financiera

AdP convoca Licitación Pública Internacional para la Inversión de Rehabilitación del Lado Aire e Inversión de Optimización del Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Iquitos

El llamado de Aeropuertos del Perú S.A. está dirigido a empresas nacionales y extranjeras, teniendo un valor referencial máximo de más de 127 millones de dólares

AdP convoca Licitación Pública Internacional para la Inversión de Rehabilitación del Lado Aire e Inversión de Optimización del Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Iquitos

Movilidad inteligente y diseño internacional desde US$ 13,490: nueva marca automotriz debuta en Perú con una red de ocho concesionarios

Omoda & Jaecoo, con presencia en 64 mercados y más de 900 mil unidades vendidas en tres años, proyecta vender 3,000 unidades en su primer año en Perú y alcanzar 10,000 unidades en los próximos cinco años

Movilidad inteligente y diseño internacional desde US$ 13,490: nueva marca automotriz debuta en Perú con una red de ocho concesionarios
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué es la enfermedad de Huntington y en qué consiste el “puente secreto” que permite su avance en el cerebro

Qué es la enfermedad de Huntington y en qué consiste el “puente secreto” que permite su avance en el cerebro

El Latir Festival debuta en Bogotá con The Mills, La Mojarra Eléctrica y talentos internacionales

Avance de ‘Sueños de libertad’ del capítulo 528 del viernes 27 de marzo: Nieves no puede más con la presión y Valentina sufre un ataque de pánico

Trabajadores de Ecopetrol no descartan paro, pero la decisión dependerá de una evaluación interna del sindicato el lunes 23 de marzo

Caen operadores de ‘La Tía Paty’, página de chismes, extorsión y trata que sembró el miedo en Nuevo León

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Un terremoto de magnitud 6,5 sacude el este de la isla japonesa de Honshu

Gobierno de Argentina declara grupo terrorista al Cartel de Jalisco Nueva Generación

Siemens Mobility y Sonda ganan un contrato para modernizar el corredor ferroviario México-Querétaro-Irapuato

Trump dice a la OTAN de que nunca olvidará que le diera la espalda con Irán

Rutte, sobre posibles filtraciones húngaras a Moscú: todos los aliados ven la amenaza rusa

ENTRETENIMIENTO

Doja Cat se refugia en la creatividad y la moda ante los desafíos de su carrera: “Aprendí a estar en paz con mi soledad”

Doja Cat se refugia en la creatividad y la moda ante los desafíos de su carrera: “Aprendí a estar en paz con mi soledad”

MrBeast reveló sus planes para un posible reinicio de Naruto y propuso una financiación inédita en la industria del anime

Guardaespaldas habla tras incidente con Chappell Roan y la hijastra de Jorginho: “Asumo toda la responsabilidad”

Mujer acusada de disparar contra la casa de Rihanna se declaró inocente de intento de homicidio

Nicholas Brendon, estrella de ‘Buffy, la cazavampiros’, fue encontrado sin vida por un amigo: nuevos detalles de su muerte salen a la luz