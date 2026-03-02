America Inhouse

Mastercard refuerza su estrategia de ciberseguridad con soluciones para anticipar amenazas

La compañía expande sus soluciones al integrar nuevos sistemas de prevención y detección de amenazas que buscan fortalecer la seguridad en movimientos digitales

Mastercard presenta su herramienta Mastercard Threat Intelligence, integrando prevención de fraude y ciberseguridad en el ecosistema de pagos digitales. - (Infobae)

En un contexto marcado por la acelerada digitalización de los pagos y el aumento de los riesgos digitales, Mastercard refuerza su rol como actor clave en la protección del ecosistema financiero. Así lo explicó Alejandro Raposo, vicepresidente senior de Soluciones de Seguridad para América Latina y el Caribe, al detallar cómo la compañía ha evolucionado su enfoque para enfrentar amenazas cada vez más sofisticadas.

Como parte de esta estrategia, la compañía presentó Mastercard Threat Intelligence (MTI), una nueva propuesta que integra la prevención del fraude y la ciberseguridad bajo un enfoque unificado. La iniciativa representa un paso adelante en la forma en que las organizaciones anticipan, detectan y responden a riesgos emergentes, combinando inteligencia en tiempo real, análisis avanzado y una visión integral del comportamiento digital.

Durante una nueva edición del podcast de Infobae, el directivo se refirió a esta iniciativa en el marco de una conversación cercana y concreta sobre la relación entre la banca y sus clientes, personas que, como cualquier usuario, están expuestas a riesgos digitales en su vida cotidiana.

Alejandro Raposo vicepresidente senior de
Alejandro Raposo vicepresidente senior de Soluciones de Seguridad para América Latina y el Caribe de Mastercard. - (Mastercard)

“El MTI es un producto creado específicamente para la red de pagos y une dos mundos: fraude y ciberseguridad. Tradicionalmente, ambos estaban separados, pero hoy generamos e integramos información para ayudar a nuestros clientes, anticipando amenazas antes de que ocurran”, afirma Raposo.

Esta solución se apoya en la adquisición de Recorded Future y en la capacidad de procesamiento de datos de Mastercard, y busca posicionar a la empresa y sus clientes “dos pasos adelante”, dejando atrás la reacción tardía ante incidentes.

Raposo destaca la importancia del cambio de mentalidad en la prevención: “Vivimos un giro desde un abordaje reactivo a uno proactivo y colaborativo. Identificamos posibles incidentes y damos esa información a nuestros clientes para prevenirlos antes de que afecten al negocio”.

La solución Mastercard Threat Intelligence
La solución Mastercard Threat Intelligence integra prevención de fraude y ciberseguridad, ofreciendo análisis avanzado y visión integral en tiempo real. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La confianza, eje de la transformación digital en la región, es una de las preocupaciones recurrentes. “80% de los usuarios se siente seguro en línea, pero aún persisten riesgos concretos, como el fraude telefónico (32% de los casos) y el phishing por correo electrónico o redes sociales (26%)”, precisa Raposo, según un estudio liderado por Mastercard en octubre de 2025. Señala que la masificación de técnicas fraudulentas, potenciadas por la inteligencia artificial, exige soluciones ágiles y adaptadas.

¿Qué herramientas de innovación y prevención tiene Mastercard?

Mastercard, mediante productos como MTI, busca prevenir ataques e incidentes antes de que impacten a empresas y usuarios, centralizando información de riesgo y calidad de datos para fortalecer la red de pagos. A partir de estudios regionales, la compañía identificó patrones de riesgo y las mejores prácticas para reforzar la prevención del fraude.

La protección excede los sistemas tecnológicos: involucra también la cultura organizacional y la educación de los empleados. “Los errores pueden generarse en cualquier puesto, desde personal de limpieza hasta directivos. Si reciben un correo fraudulento y confían en él, toda la compañía puede verse afectada. La formación y la comunicación son esenciales, y por eso las empresas deben invertir en capacitación continua”, explica Raposo.

La transformación digital e inclusión
La transformación digital e inclusión financiera de Mastercard enfatiza productos seguros y accesibles, acompañados de educación sobre riesgos digitales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mastercard ayuda al ecosistema bancario y comercial a desarrollar códigos de ética de ciberseguridad, acompañando a bancos, procesadores de pagos y empresas, especialmente a pymes y emprendedores, en la adopción de políticas de seguridad efectivas.

Soluciones concretas para anticipar riesgos

Para fortalecer la protección, Mastercard incorporó RiskRecon, que proporciona visibilidad sobre las vulnerabilidades de terceros conectados a la empresa.

“Puedes tener toda tu infraestructura protegida, pero si un proveedor tiene brechas, esa debilidad te afecta directamente. RiskRecon permite evaluar, cuantificar y priorizar los riesgos provenientes de socios externos, ayudando a definir planes de acción claros”, afirma a Infobae.

Mastercard identifica patrones de riesgo
Mastercard identifica patrones de riesgo y promueve mejores prácticas para la prevención del fraude, beneficiando a bancos, pymes y emprendedores. - (Imagen ilustrativa Infobae)

Otra solución destacada es la capacidad de cuantificar el riesgo y priorizar inversiones. Mastercard asesoró a empresas sobre el verdadero costo de los incidentes de seguridad, permitiéndoles enfocar recursos en las áreas más vulnerables e importantes. “El costo de una mala reputación supera con creces el gasto en prevención. Nuestras herramientas ayudan a evaluar las prioridades, incluso ajustándose a presupuestos limitados”, explica.

¿Qué visión integral y cultura de confianza tiene Mastercard?

La visión de Mastercard no se limita a proteger transacciones de pago, sino que apunta a salvaguardar cada interacción y cada individuo conectado a su red. “Detrás de cada operación hay un compromiso de conocer, prevenir y responder a los riesgos. Se trata de cuidar no solo las grandes operaciones, sino también los procesos internos, los empleados y las pequeñas empresas”, resume el directivo.

Raposo subraya el valor de la confianza en el ecosistema digital y financiero. “La confianza no surge de la noche a la mañana. Es un proceso construido a partir de la experiencia y la consistencia. Cada transacción segura aumenta la percepción positiva en los usuarios. Y con herramientas avanzadas, reforzamos esa confianza al demostrar que la protección es real y tangible”.

La capacitación continua de empleados
La capacitación continua de empleados y la cultura organizacional son clave en la estrategia de ciberseguridad implementada por Mastercard. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mastercard busca que la prevención forme parte habitual de la vida cotidiana de los usuarios. “El objetivo es que nunca haya dudas al realizar operaciones digitales, que la confianza sea parte central del día a día”.

¿Cuál es la visión de inclusión financiera que tiene Mastercard?

La transformación digital impulsada por Mastercard va acompañada de una apuesta firme por la inclusión. “Hoy, más personas acceden a servicios financieros digitales. Pero esa inclusión debe ir de la mano de seguridad y confianza. Diseñamos productos pensando en la protección real, no solo en la funcionalidad”, remarca Raposo.

El alcance abarca comunidades rurales que hoy pueden emprender y ser parte del mundo digital con acompañamiento y pedagogía. “Es fundamental que las soluciones sean accesibles y los beneficios estén acompañados por educación sobre riesgos y mecanismos de defensa. Así, todos los actores pueden estar protegidos”, apunta.

Un teléfono móvil advierte sobre
Un teléfono móvil advierte sobre amenazas digitales en una concurrida zona pública, ilustrando el riesgo de espionaje y robo de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mensaje final de Raposo en el podcast es una invitación a la acción y la confianza. “La innovación en pagos debe nacer con seguridad. Trabajamos constantemente para proteger cada interacción, informando y anticipando amenazas. Seguimos promoviendo una economía digital basada en confianza e inclusión, donde todos tienen las herramientas para crecer y protegerse”.

