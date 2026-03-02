Cuáles son las alternativas más recomendadas para invertir en 2026, según expertos del mercado

Proyecciones de bancos internacionales sitúan al oro entre 5.000 y 6.200 dólares la onza para finales de 2026. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inicio de cada año suele traer consigo metas renovadas para quienes buscan optimizar sus recursos, ya sea a través del ahorro o de la diversificación de inversiones. Sin embargo, 2026 se perfila como un período que exige algo más que entusiasmo: demanda análisis y estrategia.

El escenario global impone desafíos adicionales. La economía transita entre tensiones geopolíticas persistentes, una inflación que se mantiene elevada en las principales economías y un sector tecnológico en plena transformación, impulsado por la inteligencia artificial. Este contexto obliga a replantear decisiones y a preguntarse cuáles son hoy las alternativas más razonables para invertir.

De acuerdo con estimaciones recientes del Fondo Monetario Internacional, el crecimiento mundial proyectado para el presente año es del 3.3%, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prevé que la inflación en economías avanzadas se mantenga próxima al 3%. En este escenario, la protección del capital y la gestión del riesgo emergen como prioridades para quienes desean obtener rendimientos sin exponerse innecesariamente.

El oro bate récords históricos y se consolida como principal activo refugio para inversores conservadores en 2026. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la perspectiva de HFM, plataforma de trading con presencia internacional, operar en los mercados financieros requiere algo más que acceso a una amplia gama de instrumentos. Su análisis sostiene que la diferencia clave reside en ejecutar estrategias con disciplina y confiar en intermediarios regulados y con trayectoria comprobada. En opinión de la firma, la elección de un broker fiable es el primer filtro para construir una cartera sólida, antes incluso de seleccionar los activos específicos.

Alternativas de inversión que concentran mayor atención

Oro

Entre las alternativas que concentran mayor atención, el oro destaca como activo refugio frente a la incertidumbre. Los datos muestran que el metal superó repetidamente máximos históricos por encima de los 3.000 dólares la onza a comienzos de 2026.

El consenso de bancos y analistas internacionales anticipa proyecciones alcistas que van dede los 5.000 doláres hasta 6.200 dólares por onza para finales de año. Goldman Sachs, por ejemplo, señala una expectativa de 5.400 dólares en diciembre de 2026, impulsada por la sostenida demanda de los bancos centrales.

El Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento mundial del 3.3% para 2026, mientras la OCDE anticipa una inflación cercana al 3% en economías avanzadas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el análisis de HFM, el oro cumplió un papel fundamental en 2025, registrando un avance superior al 60%, gracias a la búsqueda global de activos refugio ante la inestabilidad política y económica. Para los inversores conservadores, la plataforma subraya que “el oro preserva el poder adquisitivo cuando el entorno se deteriora”, aunque advierte que, al no generar flujos de caja, debe entenderse como un complemento y no como el centro de la estrategia.

Bitcoin y las criptomonedas

El mercado de bitcoin y criptomonedas experimentó un 2025 de fuertes altibajos. Tras alcanzar valores superiores a 125.000 dólares, la principal criptodivisa cerró el año en terreno negativo, según cifras de Bloomberg.

No obstante, el análisis de HFM identifica una narrativa distinta para 2026: la mayor claridad regulatoria y un entorno de tasas de interés más bajas podrían favorecer una recuperación gradual del sector.

La creciente participación institucional impulsa la integración de bitcoin en portafolios financieros hasta 2032. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El elemento diferenciador, de acuerdo con la plataforma, es la creciente participación institucional. “El tránsito de Bitcoin desde un activo especulativo hacia un componente estándar de los portafolios continuará hasta 2032”, indican desde HFM, con los flujos de inversión institucional ayudando a moderar la volatilidad. El consenso de expertos recomienda mantener una exposición acotada, entre el 5% y el 10% del portafolio, y evitar decisiones impulsivas.

Inteligencia artificial

El sector de la inteligencia artificial absorbe actualmente el 64% de la inversión global. Empresas como Microsoft, Nvidia y OpenAI se encuentran en el centro de esta ola expansiva. El análisis de HFM advierte que este flujo masivo de capital ha elevado las valoraciones a niveles similares a los máximos de la burbuja tecnológica, lo que exige precaución.

Goldman Sachs Asset Management señala la IA y los ciclos de flexibilización monetaria como catalizadores clave, pero advierte que 2026 exigirá un enfoque de inversión activo y disciplinado.

El año 2026 plantea desafíos de inversión por la elevada inflación y las tensiones geopolíticas a escala global. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Disciplina y regulación: la base de toda estrategia

Antes de tomar cualquier decisión de inversión, HFM recomienda revisar el horizonte temporal, la tolerancia al riesgo y la regulación de los intermediarios elegidos.

Para la plataforma, “el riesgo cero no existe, pero el riesgo mal gestionado por falta de información tiene remedio antes de invertir, no después”. La clave, en un entorno tan cambiante, reside en informarse, comparar opciones y priorizar la protección del capital.