America Inhouse

Cuáles son las alternativas más recomendadas para invertir en 2026, según expertos del mercado

El oro y la IA se posicionan entre las opciones más recomendadas por los inversores este año

Guardar
Proyecciones de bancos internacionales sitúan
Proyecciones de bancos internacionales sitúan al oro entre 5.000 y 6.200 dólares la onza para finales de 2026. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inicio de cada año suele traer consigo metas renovadas para quienes buscan optimizar sus recursos, ya sea a través del ahorro o de la diversificación de inversiones. Sin embargo, 2026 se perfila como un período que exige algo más que entusiasmo: demanda análisis y estrategia.

El escenario global impone desafíos adicionales. La economía transita entre tensiones geopolíticas persistentes, una inflación que se mantiene elevada en las principales economías y un sector tecnológico en plena transformación, impulsado por la inteligencia artificial. Este contexto obliga a replantear decisiones y a preguntarse cuáles son hoy las alternativas más razonables para invertir.

De acuerdo con estimaciones recientes del Fondo Monetario Internacional, el crecimiento mundial proyectado para el presente año es del 3.3%, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prevé que la inflación en economías avanzadas se mantenga próxima al 3%. En este escenario, la protección del capital y la gestión del riesgo emergen como prioridades para quienes desean obtener rendimientos sin exponerse innecesariamente.

El oro bate récords históricos
El oro bate récords históricos y se consolida como principal activo refugio para inversores conservadores en 2026. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la perspectiva de HFM, plataforma de trading con presencia internacional, operar en los mercados financieros requiere algo más que acceso a una amplia gama de instrumentos. Su análisis sostiene que la diferencia clave reside en ejecutar estrategias con disciplina y confiar en intermediarios regulados y con trayectoria comprobada. En opinión de la firma, la elección de un broker fiable es el primer filtro para construir una cartera sólida, antes incluso de seleccionar los activos específicos.

Alternativas de inversión que concentran mayor atención

  • Oro

Entre las alternativas que concentran mayor atención, el oro destaca como activo refugio frente a la incertidumbre. Los datos muestran que el metal superó repetidamente máximos históricos por encima de los 3.000 dólares la onza a comienzos de 2026.

El consenso de bancos y analistas internacionales anticipa proyecciones alcistas que van dede los 5.000 doláres hasta 6.200 dólares por onza para finales de año. Goldman Sachs, por ejemplo, señala una expectativa de 5.400 dólares en diciembre de 2026, impulsada por la sostenida demanda de los bancos centrales.

El Fondo Monetario Internacional proyecta
El Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento mundial del 3.3% para 2026, mientras la OCDE anticipa una inflación cercana al 3% en economías avanzadas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el análisis de HFM, el oro cumplió un papel fundamental en 2025, registrando un avance superior al 60%, gracias a la búsqueda global de activos refugio ante la inestabilidad política y económica. Para los inversores conservadores, la plataforma subraya que “el oro preserva el poder adquisitivo cuando el entorno se deteriora”, aunque advierte que, al no generar flujos de caja, debe entenderse como un complemento y no como el centro de la estrategia.

  • Bitcoin y las criptomonedas

El mercado de bitcoin y criptomonedas experimentó un 2025 de fuertes altibajos. Tras alcanzar valores superiores a 125.000 dólares, la principal criptodivisa cerró el año en terreno negativo, según cifras de Bloomberg.

No obstante, el análisis de HFM identifica una narrativa distinta para 2026: la mayor claridad regulatoria y un entorno de tasas de interés más bajas podrían favorecer una recuperación gradual del sector.

La creciente participación institucional impulsa
La creciente participación institucional impulsa la integración de bitcoin en portafolios financieros hasta 2032. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El elemento diferenciador, de acuerdo con la plataforma, es la creciente participación institucional. “El tránsito de Bitcoin desde un activo especulativo hacia un componente estándar de los portafolios continuará hasta 2032”, indican desde HFM, con los flujos de inversión institucional ayudando a moderar la volatilidad. El consenso de expertos recomienda mantener una exposición acotada, entre el 5% y el 10% del portafolio, y evitar decisiones impulsivas.

  • Inteligencia artificial

El sector de la inteligencia artificial absorbe actualmente el 64% de la inversión global. Empresas como Microsoft, Nvidia y OpenAI se encuentran en el centro de esta ola expansiva. El análisis de HFM advierte que este flujo masivo de capital ha elevado las valoraciones a niveles similares a los máximos de la burbuja tecnológica, lo que exige precaución.

Goldman Sachs Asset Management señala la IA y los ciclos de flexibilización monetaria como catalizadores clave, pero advierte que 2026 exigirá un enfoque de inversión activo y disciplinado.

El año 2026 plantea desafíos
El año 2026 plantea desafíos de inversión por la elevada inflación y las tensiones geopolíticas a escala global. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Disciplina y regulación: la base de toda estrategia

Antes de tomar cualquier decisión de inversión, HFM recomienda revisar el horizonte temporal, la tolerancia al riesgo y la regulación de los intermediarios elegidos.

Para la plataforma, “el riesgo cero no existe, pero el riesgo mal gestionado por falta de información tiene remedio antes de invertir, no después”. La clave, en un entorno tan cambiante, reside en informarse, comparar opciones y priorizar la protección del capital.

Temas Relacionados

Inversión 2026Inversiones FinancierasInteligencia ArtificialFondo Monetario InternacionalCriptomonedas

Últimas Noticias

Mastercard refuerza su estrategia de ciberseguridad con soluciones para anticipar amenazas

La compañía expande sus soluciones al integrar nuevos sistemas de prevención y detección de amenazas que buscan fortalecer la seguridad en movimientos digitales

Mastercard refuerza su estrategia de

Elecciones en Colombia: estos son los 7 beneficios que obtiene por votar

Ejercer el derecho al voto no solo incide en el rumbo del país, quienes participan en las elecciones acceden a descuentos, prioridades educativas y ventajas en trámites oficiales

Elecciones en Colombia: estos son

Así es la Honda PCX 160: confort, tecnología y diseño se encuentran en una sola scooter

Con motor eficiente, freno ABS, tablero TFT y conectividad RoadSync, la nueva scooter responde a la demanda de movilidad urbana más tecnológica en el país

Así es la Honda PCX

Conoce la nueva laptop para creadores: ASUS ProArt GoPro Edition redefine la movilidad y la edición de video profesional

La colaboración entre ASUS y GoPro muestra el auge de la creatividad móvil: tecnología, flujo de trabajo y el reto de la edición en movimiento

Conoce la nueva laptop para

Ambiente laboral en Bogotá, “el más retador del país”: estos son los desafíos que enfrentan las organizaciones

Según “El Informe: El Ambiente Laboral en Bogotá, 2026”, aspectos como la confianza, la movilidad diaria y la relación con los líderes son determinantes en la experiencia de los colaboradores

Ambiente laboral en Bogotá, “el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Luna de sangre: cuándo y

Luna de sangre: cuándo y dónde se podrá ver el eclipse lunar total del 3 marzo

Ocho estados no forman parte del IMSS-Bienestar, revela Zoé Robledo: “Son muchas las ventajas”

Si quiere ir a trabajar a Estados Unidos, estas son las ciudades donde viven los colombianos que tienen mejores salarios

Por qué el poderoso Fondo Soberano Noruego excluyó a Ecopetrol de sus inversiones: hay cuestionamientos en derechos humanos

El colchón viscoelástico más equilibrado en confort y soporte de Cecotec tiene ofertón

INFOBAE AMÉRICA
Accidente aéreo en Bolivia: levantan

Accidente aéreo en Bolivia: levantan los restos del avión y Rodrigo Paz decreta tres días de duelo nacional

Siria detiene a varios supuestos miembros de Estado Islámico en la provincia de Deir Ezzor

Bélgica cree que ataques de EEUU e Israel no cumplen Derecho internacional pero se justifican por seguridad global

La cadena de televisión rusa RT denuncia "daños" en su oficina por los ataques de EEUU e Israel contra Irán

Mueren cerca de 170 personas en un ataque en el norte de Sudán del Sur

ENTRETENIMIENTO

El cambio físico de Demi

El cambio físico de Demi Moore generó preocupación en redes sociales

Lindsay Lohan asegura estar a salvo en medio de los ataques iraníes a Dubai: “Rezo por la paz”

Justin Bieber celebró su cumpleaños 32 en familia y compartió tierna foto con Hailey

“No tienen nada”: Khloé Kardashian aseguró que sus hijos no son conscientes de su fama y no tendrán celular hasta los 12 años

Una cena privada, 3 íconos del rock y un disco soñado: el encuentro entre los Van Halen y Ozzy Osbourne que se convirtió en leyenda