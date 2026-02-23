AdP convoca Concurso Público Internacional para la Inversión de la Optimización del Sistema Eléctrico y Bloque Sanitario del Aeropuerto de Iquitos

Aeropuerto de Iquitos. Foto: Aeropuertos del Perú

Aeropuertos del Perú S.A. (AdP) anunció el Concurso Público Internacional LPI-009-2025-AdP. El objetivo es seleccionar al postor que presente la mejor oferta técnico-económica para la Inversión de la Optimización del Sistema Eléctrico y Bloque Sanitario del Aeropuerto de Iquitos.

El valor referencial máximo para esta convocatoria es de US$ 3,724,133.73 (Tres millones setecientos veinticuatro mil ciento treinta y tres con 73/100 Dólares Norteamericanos), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el total del servicio.

Las empresas interesadas deberán presentar sus propuestas el lunes 20 de abril de 2026, siguiendo el procedimiento indicado en las bases, indica AdP.

Aeropuertos del Perú. Imagen: Difusión

La información sobre esta convocatoria y el cronograma del proceso están disponibles en: https://www.adp.com.pe/, en la ruta: “Haz negocios con AdP > Participa en nuestros concursos > Iquitos > Obra > LPI-009-2025-AdP”.

Además, para la inscripción de postores en el registro de participantes, se ha habilitado el siguiente correo electrónico: concursos_ioarr_electricas@adp.com.pe.

El aviso oficial fue publicado el 23 de febrero de 2026 por el comité encargado del concurso público.