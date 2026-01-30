America Inhouse

El Valle del Cauca mantiene la calificación triple A, la más alta del país, según Fitch Ratings

Un análisis reciente ubica a la región como una de las más confiables en Colombia, posición que le facilita acceder a créditos en mejores condiciones y desarrollar proyectos estratégicos para la comunidad

Guardar
La calificación triple A permite
La calificación triple A permite al Valle del Cauca acceder a financiamiento con mejores tasas y condiciones, impulsando proyectos estratégicos. - (Gobernación del Valle)

La solidez fiscal se ha convertido en un factor clave para el desarrollo de los territorios y su capacidad de atraer inversión. En Colombia, alcanzar la máxima calificación crediticia no solo refleja una gestión responsable de los recursos públicos, sino que también se traduce en mejores condiciones de financiamiento y en un mayor nivel de confianza institucional.

En este contexto, la firma evaluadora Fitch Ratings reafirmó recientemente la calificación triple A (AAA(col)) al departamento del Valle del Cauca, ratificando su estabilidad fiscal y su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras de largo plazo.

La calificación confirma la solidez de las finanzas públicas del Valle del Cauca y le permite acceder a condiciones de financiamiento más favorables, tanto para proyectos públicos como para iniciativas que impulsen la inversión privada en la región.

El Valle del Cauca mantiene
El Valle del Cauca mantiene la calificación F1+(col) para compromisos de corto plazo, ubicándolo entre los mejores perfiles de riesgo crediticio de Colombia. - (Gobernación del Valle)

La calificación impulsa la confianza y la inversión

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, celebró la noticia y destacó que este reconocimiento se traduce en beneficios concretos para los habitantes del departamento.

Según explicó la mandataria, la calificación triple A funciona como un sello de garantía, ya que fortalece la confianza de los contribuyentes y facilita el acceso a mayores niveles de inversión, al evidenciar una gestión responsable y transparente de los recursos públicos.

Toro agregó que esta certificación reafirma la capacidad del departamento para continuar ejecutando proyectos estratégicos en sectores clave como salud, educación, infraestructura, seguridad y desarrollo social.

La gobernadora Dilian Francisca Toro
La gobernadora Dilian Francisca Toro resaltó que la certificación AAA fortalece la confianza de inversionistas y contribuyentes en la región. - (Gobernación del Valle)

Beneficios de la calificación AAA

Contar con la calificación AAA es una señal de gestión responsable de las finanzas públicas. Este reconocimiento refleja un equilibrio adecuado entre ingresos y gastos, así como una estructura de deuda sostenible y con bajo nivel de riesgo.

Este respaldo internacional no solo consolida la confianza de inversionistas y contribuyentes, sino que también fortalece una deuda manejable y unas finanzas ordenadas.

En este sentido, María Victoria Machado, directora del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas del Valle del Cauca, explicó que la calificación responde a indicadores financieros sólidos, entre ellos el comportamiento positivo del recaudo, el control del endeudamiento y una planeación fiscal alineada con las metas del desarrollo departamental.

El Valle del Cauca consolida
El Valle del Cauca consolida su liderazgo en gestión de recursos públicos tras ratificarse la máxima calificación crediticia del país. - (Gobernación del Valle)

Contar con el máximo reconocimiento crediticio permite al departamento acceder a tasas de interés más favorables y plazos de financiamiento extendidos, lo que se traduce en una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos y en un aumento de la inversión social.

Como parte de su análisis, Fitch Ratings también ratificó la calificación F1+(col) para los compromisos financieros de corto plazo, lo que indica una capacidad fuerte de pago. La calificación ubica al Valle del Cauca entre las entidades públicas con mejor perfil de riesgo crediticio de Colombia, consolidando su posición como referente en la gestión de recursos y en la generación de confianza para el desarrollo regional.

Temas Relacionados

Calificación AAAValle del CaucaFitch RatingsEstabilidad financieraMaría Victoria MachadoDilian Francisca ToroFinanzas públicasGobernación del ValleColombia-Noticias

Últimas Noticias

Indra y la CAF sellan un acuerdo para acelerar la transformación digital en América Latina

La alianza establece un marco de colaboración para estructurar y priorizar iniciativas de transformación digital con impacto en servicios públicos y desarrollo tecnológico en América Latina y el Caribe

Indra y la CAF sellan

Este es el operador con mayor cobertura y señal móvil en Colombia, según la CRC

De acuerdo con el informe de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, más del 68% del tráfico 5G en Colombia circula por un operador, que también lideró las inversiones en el sector TIC en 2024

Este es el operador con

Aviator Casino: la guía definitiva del juego del avión para 2026, según apuestas-deportivas.es

Conoce las estrategias del famoso juego Aviator Casino, cuáles son las principales reglas del juego del avión y cómo puedes incrementar tus probabilidades de ganar

Aviator Casino: la guía definitiva

“La propiedad intelectual protege el futuro del Perú”: universidad peruana alcanza récord de solicitudes de patentes ante Indecopi

La Universidad Continental (UC) se posiciona como la institución con mayor número de solicitudes de patentes y modelos de utilidad en el Perú

“La propiedad intelectual protege el

Calendario deportivo 2026: listado de los eventos que marcarán el año

A lo largo de 2026 se desarrollarán múltiples competencias internacionales en distintas disciplinas. Especialistas identificaron los eventos más seguidos por los aficionados

Calendario deportivo 2026: listado de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Joven llora desconsoladamente y denuncia

Joven llora desconsoladamente y denuncia que podría perder vacante en San Marcos por falta de certificado escolar

“Los puentes son mejores que los muros”: Sheinbaum inaugura primera etapa del Viaducto Elevado en Tijuana

Susana Muhamad se despachó contra el CNE por el limbo de Iván Cepeda de participar en la consulta del 8 de marzo: “Falta de acción”

Gobierno Petro se cansó de Andrés Idárraga, el ministro encargado que se peleó con “todos” en dos meses

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 30 de enero: cerrada Eje 5 Sur a la altura de Rojo Gómez

INFOBAE AMÉRICA
Las Palmas muestra su crisis

Las Palmas muestra su crisis con un empate en Zubieta

El papa León XIV se reunió con ejecutivos en el Vaticano para discutir la minería ética

La regularización extraordinaria de migrantes será la primera en España que puede solicitarse vía telemática

El servicio de pasajeros estatal de Cuba cayó un 93 % entre enero y septiembre de 2025

Fallece Henner Hofmann, el fotógrafo mexicano que retrató a Bon Jovi entre vampiros

ENTRETENIMIENTO

Los mejores momentos de Catherine

Los mejores momentos de Catherine O’Hara en el cine y la televisión

Paris Hilton y el traumático pasado que la unió a Britney Spears: “Nos hizo fuertes a las dos”

Catherine O’Hara no podía respirar: nuevos detalles sobre la muerte de la actriz salen a la luz

El emotivo adiós de Macaulay Culkin a Catherine O’Hara: “Mamá, pensé que teníamos más tiempo”

“Se podía sentir la energía en el lugar. Parecía muy real”, recordó Kirsten Dunst sobre el rodaje de Un buen ladrón