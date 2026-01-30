El Valle del Cauca mantiene la calificación triple A, la más alta del país, según Fitch Ratings

La calificación triple A permite al Valle del Cauca acceder a financiamiento con mejores tasas y condiciones, impulsando proyectos estratégicos. - (Gobernación del Valle)

La solidez fiscal se ha convertido en un factor clave para el desarrollo de los territorios y su capacidad de atraer inversión. En Colombia, alcanzar la máxima calificación crediticia no solo refleja una gestión responsable de los recursos públicos, sino que también se traduce en mejores condiciones de financiamiento y en un mayor nivel de confianza institucional.

En este contexto, la firma evaluadora Fitch Ratings reafirmó recientemente la calificación triple A (AAA(col)) al departamento del Valle del Cauca, ratificando su estabilidad fiscal y su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras de largo plazo.

La calificación confirma la solidez de las finanzas públicas del Valle del Cauca y le permite acceder a condiciones de financiamiento más favorables, tanto para proyectos públicos como para iniciativas que impulsen la inversión privada en la región.

El Valle del Cauca mantiene la calificación F1+(col) para compromisos de corto plazo, ubicándolo entre los mejores perfiles de riesgo crediticio de Colombia. - (Gobernación del Valle)

La calificación impulsa la confianza y la inversión

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, celebró la noticia y destacó que este reconocimiento se traduce en beneficios concretos para los habitantes del departamento.

Según explicó la mandataria, la calificación triple A funciona como un sello de garantía, ya que fortalece la confianza de los contribuyentes y facilita el acceso a mayores niveles de inversión, al evidenciar una gestión responsable y transparente de los recursos públicos.

Toro agregó que esta certificación reafirma la capacidad del departamento para continuar ejecutando proyectos estratégicos en sectores clave como salud, educación, infraestructura, seguridad y desarrollo social.

La gobernadora Dilian Francisca Toro resaltó que la certificación AAA fortalece la confianza de inversionistas y contribuyentes en la región. - (Gobernación del Valle)

Beneficios de la calificación AAA

Contar con la calificación AAA es una señal de gestión responsable de las finanzas públicas. Este reconocimiento refleja un equilibrio adecuado entre ingresos y gastos, así como una estructura de deuda sostenible y con bajo nivel de riesgo.

Este respaldo internacional no solo consolida la confianza de inversionistas y contribuyentes, sino que también fortalece una deuda manejable y unas finanzas ordenadas.

En este sentido, María Victoria Machado, directora del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas del Valle del Cauca, explicó que la calificación responde a indicadores financieros sólidos, entre ellos el comportamiento positivo del recaudo, el control del endeudamiento y una planeación fiscal alineada con las metas del desarrollo departamental.

El Valle del Cauca consolida su liderazgo en gestión de recursos públicos tras ratificarse la máxima calificación crediticia del país. - (Gobernación del Valle)

Contar con el máximo reconocimiento crediticio permite al departamento acceder a tasas de interés más favorables y plazos de financiamiento extendidos, lo que se traduce en una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos y en un aumento de la inversión social.

Como parte de su análisis, Fitch Ratings también ratificó la calificación F1+(col) para los compromisos financieros de corto plazo, lo que indica una capacidad fuerte de pago. La calificación ubica al Valle del Cauca entre las entidades públicas con mejor perfil de riesgo crediticio de Colombia, consolidando su posición como referente en la gestión de recursos y en la generación de confianza para el desarrollo regional.