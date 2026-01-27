Este es el operador con mayor cobertura y señal móvil en Colombia, según la CRC

Reconocimientos independientes en 2025 destacan a Claro como el operador con mejor experiencia general y el mayor despliegue de fibra óptica en Colombia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un país con una geografía tan diversa como Colombia, la calidad de la conectividad puede marcar la diferencia entre estar comunicado o quedar aislado. La cobertura, la estabilidad de la señal y la velocidad de navegación se han convertido en factores decisivos para millones de usuarios y familias en todo el territorio.

De acuerdo con cifras de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), al cierre del tercer trimestre de 2025, Colombia sumaba 95.8 millones de líneas móviles y 49.04 millones de accesos a internet móvil. En este panorama, operadores como Claro, próximamente el resultante de la fusión Tigo Movistar y Wom compiten por ofrecer mejores redes y servicios, enfrentándose al desafío de responder a las expectativas de una sociedad cada vez más digital.

Cobertura y red: ¿qué dicen los datos?

Los datos oficiales evidencian que existen diferencias entre Claro, la fusión Tigo Movistar y Wom en términos de alcance territorial y despliegue de infraestructura.

Cobertura 4G: la presencia nacional completa sigue siendo un criterio clave. Según reportes del sector, actualmente solo un operador mantiene cobertura 4G en el 100% de las cabeceras municipales del país, facilitando el acceso a servicios de voz y datos en regiones como la Amazonía, el Pacífico y en ciudades apartadas como Leticia o Quibdó. En este rubro, Claro figura como el operador con presencia nacional total.

En 2025, Claro activó cobertura 5G en 50 ciudades y más de 2.200 estaciones base, sumando 30 nuevas localidades en un año. - (Claro)

Fibra óptica y conectividad: la expansión de la fibra óptica avanza como una de las prioridades para mejorar la calidad del internet fijo. En 2025, esta tecnología ya alcanza 148 municipios y continúa extendiéndose hacia nuevas ciudades, gracias a la red robusta de Claro.

A esto se suma el desarrollo de infraestructura de red y la conectividad internacional, donde cables submarinos como el AMX-1, con puntos en Barranquilla, Cartagena y San Andrés, contribuyen a la estabilidad del tráfico de datos.

5G en Colombia

La llegada de la tecnología 5G ha transformado el sector. En 2025, el despliegue de esta red avanza de manera desigual entre los operadores, con diferencias marcadas en cobertura y volumen de tráfico. De acuerdo con cifras de la CRC, el 68.4% del tráfico nacional de 5G se da en la red de Claro, mientras que Movistar y Tigo registran participaciones del 15.9% y 15.7%, respectivamente

Colombia alcanzó 95.8 millones de líneas móviles y 49.04 millones de accesos a internet móvil según la CRC en 2025. -(Imagen ilustrativa Infobae)

Este comportamiento está asociado al mayor despliegue de infraestructura, que en el caso de Claro se traduce en presencia 5G en 50 ciudades y más de 2.200 estaciones base activas, frente a una cobertura más limitada por parte de los siguientes dos competidores.

Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia, afirmó: “Esta evolución tecnológica sin precedentes refleja nuestro propósito superior: hacer posible una Colombia mejor. Nuestra red 5G, junto con la fibra óptica, los datacenters, soluciones en la nube e inteligencia artificial, impulsan la competitividad del país, las empresas, el gobierno y las personas”.

Ciudades como Bello, Tunja, Yopal, Soacha, Riohacha, Quibdó, Istmina, Barrancabermeja y Buenaventura se sumaron en 2025 a la cobertura 5G, alcanzando 30 nuevas localidades conectadas durante el último año.

Experiencia del usuario e inversión en infraestructura

La percepción de los usuarios ha sido respaldada por mediciones independientes. En 2025, nPerf reconoció por segundo año consecutivo a Claro como el operador con mejor experiencia general en Colombia, mientras que Ookla destacó su red móvil y su cobertura nacional, y Fiber Broadband Association como el Operador con el despliegue más grande de infraestructura de fibra óptica realizado en el último año en el país

La inversión de Claro representó el 58.9% del total sectorial en 2024, consolidando su liderazgo frente a Tigo, Movistar y otros competidores del mercado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este desempeño se explica, en parte, por el nivel de inversión. El Observatorio de Inversión en Telecomunicaciones de la CRC reportó que Claro realizó el 58.9% de la inversión sectorial en 2024, superando las inversiones de la fusión Tigo Movistar.

El mismo informe presenta la siguiente distribución de inversiones: Tigo (12%), Movistar (10,4%), ETB (5%), OnNet (4,5%), WOM (1,7%), ATP Fiber (1,6%) y Starlink (0,3%), en un mercado que alcanzó un total de COP$7,42 billones.

¿Qué tener en cuenta antes de cambiarse de operador?

Más allá de los datos técnicos, los expertos recomiendan que los usuarios evalúen:

Cobertura en su zona de residencia y trabajo.

Condiciones del plan y posibles cambios en la factura.

Facilidad del proceso de portabilidad numérica.

Respaldo de servicio.

En el caso de la portabilidad, el trámite para pasarse a Claro u otro operador es gratuito y puede realizarse en pocos días, manteniendo el mismo número telefónico.

Con estos datos, la elección del operador más destacado se orienta hacia quienes priorizan la cobertura, la velocidad, la estabilidad y el respaldo tecnológico, ubicando a Claro como una de las opciones que más sobresale en el país.