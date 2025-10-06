America Inhouse

Los Juegos del Viento: equipo de Arequipa gana la primera competencia de carrovelismo en el Perú

El evento, organizado por la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), reunió a cerca de 4.000 participantes distribuidos en casi 1.000 equipos provenientes de 12 campus a nivel nacional. La final se llevó a cabo en las dunas de Paracas

Martín Tumay Soto

Por Martín Tumay Soto

Guardar
La Universidad Tecnológica del Perú
La Universidad Tecnológica del Perú (UTP) organizó la primera competencia de carrovelismo del país, denominada Los Juegos del Viento, combinando educación, adrenalina y experiencias fuera del aula. Foto: Difusión

La Universidad Tecnológica del Perú (UTP) celebró la final de Los Juegos del Viento, la primera competencia de carrovelismo organizada en el país, de acuerdo con información de la propia institución. Esta iniciativa constituyó una experiencia innovadora en el marco educativo nacional, reuniendo a estudiantes de 12 campus de la UTP de diversas regiones del Perú.

El carrovelismo, conocido también como “land sailing”, es una disciplina en la que equipos diseñan, construyen y pilotan vehículos impulsados por el viento a través de velas, compitiendo generalmente sobre superficies planas como playas o desiertos.

Participación nacional y desafío en Paracas

El certamen registró la inscripción de cerca de 1.000 equipos y casi 4.000 participantes procedentes de campus ubicados en Lima, Chimbote, Arequipa, Huancayo, Piura, Trujillo, Chiclayo, Ica y otras ciudades. La competencia se desarrolló en tres etapas, con transmisiones en vivo a través de TikTok y YouTube de la UTP, y una destacada participación del público, que aportó 30.000 votos en línea para elegir a los seis finalistas: Fuerza Moche (Chiclayo), Jinetes del Viento (Chimbote), Aeolus Racing (Lima Centro), Los Fieles FC (Lima Norte), Círculo Creativo (Arequipa) y Escuadrón Dibujito (Ica).

El evento contó con la
El evento contó con la inscripción de cerca de 1.000 equipos y casi 4.000 participantes provenientes de 12 campus en todo el Perú. Foto: Difusión

La fase final se realizó en las dunas de Paracas, donde los equipos finalistas asumieron el reto de construir y operar carros vela, promoviendo el aprendizaje práctico y la adaptabilidad en un entorno natural. El desenlace del evento fue conducido por Adriana Benavides y ‘Flaco’ Granda, contando con la evaluación de un jurado especializado. Las transmisiones del concurso alcanzaron más de 911.600 visualizaciones únicas en los tres streamings realizados a lo largo de la competencia.

Arequipa: triunfo y beca profesional

El equipo Círculo Creativo del campus Arequipa, junto a la influencer Ariana Bolo Arce, obtuvo el primer lugar tras una destacada remontada, y como reconocimiento recibió una beca del 50% para sus carreras profesionales. La UTP señaló que esta experiencia refuerza el compromiso institucional por integrar la innovación y las actividades extracurriculares en la formación de sus estudiantes.

El equipo Círculo Creativo del
El equipo Círculo Creativo del campus Arequipa, junto a la influencer Ariana Bolo Arce, obtuvo el primer lugar y el premio de una beca del 50% para sus carreras profesionales. Foto: Difusión

Según indicaron voceros de la universidad, la UTP continuará apostando por iniciativas similares y prevé la próxima apertura de tres campus adicionales en Iquitos, Pucallpa y Tacna.

Temas Relacionados

Universidad Tecnológica del PerúUTPUniversidades en Perú

Últimas Noticias

Así funciona la ‘Tasa de Seguridad’ que fortalece la protección ciudadana en el Valle del Cauca

Con recursos de este aporte, el departamento ha impulsado capturas, incautaciones y mejoras en logística

Así funciona la ‘Tasa de

Trading en Forex: lo que necesita saber para operar divisas

Desde la elección del bróker hasta la apertura de una cuenta demo, expertos explican cómo dar los primeros pasos en el mercado de divisas

Trading en Forex: lo que

Crecimiento, expansión y manejo prudente: microfinanciera peruana explica las claves de su éxito

La compañía tiene presencia en 20 regiones del país y, al cierre de agosto, acumuló utilidades por 32,6 millones de soles

Crecimiento, expansión y manejo prudente:

Este es el test que te dice qué parque de Walt Disney World Resort es ideal para comenzar tu viaje en familia

Elegir el parque perfecto para comenzar unas vacaciones familiares es una decisión importante. Cada rincón de este complejo está concebido para ofrecer experiencias inmersivas y momentos compartidos entre generaciones

Este es el test que

Jornadas regionales cierran con balance positivo y proyección para el sector cooperativo

Las recientes jornadas reunieron a representantes del sector cooperativo en varias ciudades de Colombia, donde se abordaron retos y logros, Infobae converso con la directora de la entidad organizadora

Jornadas regionales cierran con balance
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Valor de apertura del dólar

Valor de apertura del dólar en México este 6 de octubre de USD a MXN

Dólar canadiense en México hoy 6 de octubre

Super Astro Luna: resultados del 5 de octubre de 2025

El ‘boom’ inmobiliario se frena: bajan las compraventas de viviendas en España tras 14 meses de subidas

Un español que vive en Estados Unidos explica por qué los americanos gastan tanto: “¿Qué vas a hacer, quedarte en casa?"

INFOBAE AMÉRICA
Paramount compró The Free Press,

Paramount compró The Free Press, marcando el inicio de una nueva era en CBS News

Natalia Castro Picón ganó el Premio Anagrama de Ensayo por “La fiesta del fin del mundo” 

La OMS alertó sobre el auge del cigarrillo electrónico entre los jóvenes

La Comunidad de Madrid edita una guía con 200 restaurantes de gastronomía iberoamericana de la región

Activision espera a los tramposos en el acceso anticipado de Black Ops 7: detiende al 97% en los primeros 30 minutos

ENTRETENIMIENTO

Rumores sobre “John Wick 5″:

Rumores sobre “John Wick 5″: Keanu Reeves podría aliarse con antiguos enemigos en la nueva entrega

Regina Hall enfrenta los estereotipos de Hollywood con humor: “No estoy envejeciendo, la iluminación es la que empeora”

Rod Stewart asegura que ya cumplió todos sus sueños: “No tengo una lista de deseos”

“Me encanta usar maquillaje, lo uso desde los 12 años”: Céline Dion habló sobre su vínculo personal con la cosmética y la moda

El avance de “Avatar: Fuego y Cenizas” esconde el regreso que todos esperaban después de años