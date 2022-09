Iron Maiden en CDMX: conoce su posible setlist, horario y más sobre su concierto en el Foro Sol

La agrupación pasó alrededor de seis años sin lanzar material hasta "Senjutsu". (Foto: Twitter: @summainferno)

Los grandes espectáculos están de regreso después de aproximadamente dos años detenidos por restricciones derivadas de la pandemia de COVID-19. Gracias a ello, estrellas internacionales como Lady Gaga, Jonas Brothers y Rosalía regresaron al país para deleitar a sus fans con sus shows. Pero las sorpresas no paran y este miércoles 07 de septiembre una de las bandas más importantes de heavy metal volverá a pisar tierras mexicanas después de aproximadamente tres años.

Se trata de Iron Maiden, la reconocida banda inglesa que durante más de cuatro décadas ha logrado mantenerse en el gusto de los mexicanos gracias a sus exitosas canciones. En esta ocasión, subirán al escenario del Foro Sol -ubicado en la Ciudad de México- para deleitar a sus fans con un repertorio musical que, de acuerdo con sus recientes presentaciones en Europa y Latinoamérica, podrían ir de sus temas más icónicos hasta las canciones que integran Senjutsu, su nuevo álbum discográfico.

A continuación contamos qué canciones podrían integrar el setlist de Iron Maiden esta noche:

- Senjutsu

- The Writing On The Wall

- Stratego

- The Time Machine

- Revelations

- Blood Brothers

- Run To The Hills

- Sign Of The Cross

- Aces High

- Flight Of lcarus

- Fear Of The Dark

- The Clansman

- The Trooper

- Hallowed Be Thy Name

- The Number Of The Beast

- Iron Maiden

- Encore

- Churchill’s Speech

-Always Look on the Bright Side of Life

Un momento de un concierto de la banda británica Iron Maiden. (EFE/Eliseo Trigo/Archivo)

Cabe mencionar que este setlist solo es una posibilidad, pues son las canciones que han tocado sus últimas presentaciones de Legacy Of The Beast Tour 2022. Sin embargo, resulta casi inevitable que canten los tres sencillos que lanzaron como parte de su nuevo disco: Senjutsu, Stratego y The Writing on the Wall.

La banda encabezada por Bruce Dickinson contará con la participación de Mastodon, un grupo estadounidense de metal. De acuerdo con información de Ticketmaster, el concierto comenzará en punto de las 20:30 horas, pero se prevé que Iron Maiden salte al escenario alrededor de una hora después.

¿Cómo llegar al Foro Sol?

En la imagen el registro de una presentación de la banda de rock Iron Maiden. EFE/Eliseo Trigo/Archivo

Quienes deseen tener los mejores lugares de su sección deben presentarse con bastante tiempo de anticipación, pues las filas podrían alargarse por varios metros debido a la cantidad de gente que entrará al concierto. También es importante tomar en cuenta la posibilidad de lluvia pues en las últimas horas los habitantes de las Ciudad de México y zonas conurbadas enfrentaron grandes encharcamientos.

El Foro Sol está ubicado en Av. Viaducto Río de la Piedad s/n, Granjas México, Iztacalco, 08400, CDMX. No es necesario llegar en automóvil, también se puede llegar a través del sistema de transporte público Metro. Las estaciones más cercanas son Cd. Deportiva y Puebla, ambas forman parte de la línea 9 (color café) del servicio.

