Carlos Rivera rompió en llanto al recordar a su padre durante su concierto en Zacatecas

Carlos Rivera se encuentra de luto por la irreparable pérdida de su padre, José Gonzálo Gilberto Ramírez, quien falleció a finales del pasado mes de agosto. Con profundo dolor, el ex académico retomó sus compromisos profesionales y previo al estreno de ¿Quién es la máscara? se presentó con éxito en el Palenque de la Feria de Zacatecas, donde no pudo contener su sentimiento al recordar a su progenitor y con una tierna anécdota conmovió a sus fans.

El ex académico regresó a los escenarios a una semana del lamentable fallecimiento de su padre y ofreció una presentación llena de emociones donde, con la mano en el corazón, dedicó cada una de sus canciones a quien lo apoyó durante su trayectoria artística desde su paso por La Academia y a todas aquellas personas que ya no se encuentran en este plano terrenal.

Durante un momento de la noche, Carlos Rivera tomó un momento para dedicar unas palabras en memoria de José Gonzálo Gilberto Rivera Ramírez. Durante su discurso no solo reconoció el apoyo incondicional que le brindó, también confesó que previó a su sensible partida estableció comunicación telefónica con él porque quería acompañarlo durante esa presentación.

“Hoy hace una semana mi papá se fue y es muy difícil [...] físicamente sabes que ya no está. La última llamada que tuve con él fue porque me dijo que quería venir al Palenque de Zacatecas y estoy seguro que por ahí debe de andar sentado disfrutando de este show igual que ustedes”, dijo.

Mis respetos para este hombre👏 a pesar de los momentos difíciles, saca fuerzas de la medicina que ayuda a sanar su alma: la música.

El oriundo de Huamantla, Tlaxcala, aprovechó para contar una anécdota que vivió hace aproximadamente dos décadas, cuando realizó su casting para la tercera generación del reality de canto que ganó. De esta manera comentó que retomar sus planes laborales le sirve para sentirse mejor porque para él cantar es curativo.

“Hace poquito recordaba que mi papá me llevó al casting de La Academia hace 18 años y en ese casting me preguntaron que por qué cantaba y yo respondí que cuando cantaba era como si fuera mi medicina y que si estaba triste me ponía contento, que si estaba enfermo me curaba y que por eso siempre me gustaba cantar... por eso estoy aquí”, dijo.

Carlos Rivera terminó mensaje con Luna de cielo, éxito que lanzó en 2018. Durante su interpretación se quebró su voz y provocó que su esposa, Cynthia Rodríguez, también soltara en llanto por toda la situación que están viviendo como familia.

Tras ese momento lleno de nostalgia y dolor, el cantante continuó con su presentación sin mayor inconveniente y procuró cambiar su estado de ánimo para poner a bailar a todos sus fans zacatecanos.

“Es de admirar lo fuerte que eres. Sé que es muy difícil lo que estas pasando, pero como tú dices, tu papá siempre te acompañará y te cuidará . Ahora es una nueva luz que guiará tu camino”. “Mis respetos con tanto dolor y aún así cumpliste con tus compromisos es muy fuerte perder a tus padres un abrazo, siento mucho tu perdida Dios te de luz y fuerza”, fueron algunas reacciones en Twitter.

