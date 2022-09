Jonas Brothers le copiaron a Rosalía y presumieron su colección de Dr. Simi tras su visita a México

Nick Jonas, Joe Jonas y Kevin Jonas integran los Jonas Brothers. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Desde que los peluches de Dr. Simi pasaron de simples figuras a muestras de cariño que los mexicanos regalan a sus artistas favoritos -nacionales o internacionales- durante los conciertos que ofrecen en el país, han desatado polémica en redes sociales. Mientras que muchos están en contra de aventarlos, otros consideran que son un bonito gesto, ya que los cantantes pueden llevarse como recuerdo. Tal es el caso de los Jonas Brothers, quienes entre fuertes críticas por los conciertos que ofrecieron en la Ciudad de México presumieron su colección.

Tras reponer las fechas que tenían programadas en México como parte de Remember This Tour, Nick, Joe y Kevin reaparecieron en la cuenta oficial de Instagram que tienen como agrupación para compartir con sus casi siete millones de seguidores una serie de fotografías que tomaron durante su visita al país.

Algunos peluches están personalizados. (Foto Instagram: @jonasbrothers)

¡¡México!! Gracias por todo el amor de esta semana. ¡Realmente ha sido tan especial pasarlo con todos ustedes! ¡No podemos esperar a estar de vuelta en noviembre! Hasta entonces, te amo.

En las primeras dos imágenes se puede apreciar a los hermanos en el centro del escenario disfrutando al máximo y deleitando a sus fans con sus canciones más exitosas como Sucker, Leave before you love me, Runway, Only Human y SOS. Cabe recordar que la agrupación debutó hace más de 15 años, por lo que probablemente están removiendo recuerdos de la infancia con su tour.

(Foto Instagram: @jonasbrothers)

Sin embargo, su última fotografía llamó más la atención porque aparecen todos los peluches de Dr. Simi que les regalaron durante los dos espectáculos que ofrecieron a finales del pasado mes de agosto en la Arena CDMX. En la postal que rápidamente se viralizó en redes sociales aparecen alrededor de siete figuras -algunas personalizadas- sentadas sobre una base especial donde estaban las guitarras de la agrupación pop.

Como era de esperarse, la sección de comentarios se llenó con aplausos para los intérpretes estadounidenses por recibir los peluches que han dividido opiniones en internet.

La intérprete española también presumió sus peluches en redes. (Foto Twitter: @Rosalía)

“Soy fan de los Dr. Simi”. “No les quedó de otra más que aceptar a los Simis”. “Love youuuuu. México es su casa”. “@drsimi_oficial ganando como siempre”. “Weeeeeey todos los de simis”. “Si agarraron los simis”. “Quedan invitados para el grito de Independencia ¡No falten! 🇲x, que Nick ponga el tequila”. “Ya no cuenta! No aceptaron los Dr. Simi en el momento”, escribieron sus seguidores.

No obstante, entre las reacciones resaltaron algunas donde se señaló que los hermanos supuestamente no recibieron los peluches durante sus conciertos, sino que los agarraron al final tras la insistencia del público.

