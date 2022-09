Ana Martín habló de su primera impresión sobre Bárbara Mori como ‘Rubí': “Me quedé súpita”

Las dos actrices colaboraron en "Rubí" (Fotos: Instagram @anamartin / @delamori)

Ana Martín es una de las actrices más renombradas en México y quien participó como Refugio Ochoa en la telenovela Rubí de 2004. Fue así que recientemente, la famosa -quien se ha popularizado entre las nuevas generaciones por hacer gran uso de sus redes sociales- contó cuál fue su primera impresión al momento en que conoció a Bárbara Mori.

Fue a través de su cuenta de TikTok donde la artista que también ha participado en otros melodramas como El pecado de Oyuki, Soy tu dueña o Destilando amor, narró que para ella fue impactante conocer a la que sería la protagonista del melodra,a.

“Cuando comenzaron las pruebas para Rubí, de repente vi un rostro muy bello con la cara lavada, el pelo suelto, muy sencilla, entonces yo decía ‘¿Quién va a ser Rubí?’”, comenzó a decir Ana Martín para sus seguidores.

No obstante, de acuerdo con la actriz, después de que Bárbara Mori se caracterizó como el personaje y reapareció, Martín quedó atónita con el resultado.

“Y de repente veo entrar unos tacones, con un vestido rojo, maquillada, me quedé súpita”, sentenció.

Las reacciones rápidamente comenzaron a surgir y varios usuarios en redes sociales coincidieron en que Bárbara Mori fue la mejor elección para protagonizar aquella versión de Rubí.

“Bárbara Mori nació para dar vida a Rubí nadie ni ninguna otra actriz superará o superó el papel que ella hizo”. “Es que Bárbara Mori es toda una diosa”. “Ahora que estoy volviendo a ver Rubí, la verdad es que no me imagino a otra actriz como Rubí”, “Devoró y no soportaron”, fueron algunos de los comentarios.

Pero el auge del video de Ana Martín para contar su encuentro con Mori no terminó ahí, pues varios usuarios de esta red social se sorprendieron de las habilidades técnicas de la primera actriz para crear su video.

“Edita mejor que yo jajajja”. “Lo mejor es que la misma señito hizo el edit”. “Pensé que era una cuenta de fan”. “Me encanta que es la cuenta de la actriz”, escribieron.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Ana Martín platica sobre cómo fue que conoció a Bárbara Mori.

Ana Martín se sorprendió de Bárbara Mori (Foto: Instagram/@barbara__mori)

Fue en 2020 cuando la primera actriz recordó que, después de que vio a Rubí maquillada, en primera instancia no dijo nada pero pensó: “Bueno, yo tengo que durar la mitad de la novela, pero creo que esta niña mata en el primer capítulo. Genial”.

Con el paso de las semanas e incluso años después de que terminaran la segunda versión de Rubí, Ana Martín pareció más complacida con el resultado de Mori. Supo la preparación que tuvo, que estudio de principio a fin la obra, que “manejó al personaje como los cuentos de Yolanda Vargas Dulché” y “que respeto a Yolanda Vargas Dulché”.

El origen de “Rubí”

La obra original fue escrita por “la reina de las historietas” o también conocida como Yolanda Vargas Dulché en el año de 1963 en las páginas de la revista Lágrimas, risas y amor con un formato de historieta. Aunque existen 2 adaptaciones en formato telenovela, uno en película y otro más en serie, la versión producida por José Alberto Castro es considerada la mejor.

Bárbara Mori protagonizó la versión más aclamada -en todos los sentidos- de la historia. De la mano de Eduardo Santamarina, Sebastán Rulli, Jacqueline Bracamontes, la primera actriz Ana Martín y Yadhira Carrillo

