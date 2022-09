Sherlyn explotó contra quienes la critican: “No opinen sobre la maternidad ajena”

Sherlyn es madre soltera del pequeño André (Foto: Instagram/@sherlyny)

Seria y contundente es como aparece Sherlyn en un video recientemente colgado en sus cuentas de TikTok e Instagram, donde la actriz le puso un alto a las personas que critican la forma en que educa a su hijo André.

La ex participante de Tu cara me suena recomendó a sus seguidores abstenerse de opinar sobre la maternidad ajena, y fue a través de un video donde responde a aquellos que la critican y hacen señalamientos acerca del bebé.

En el clip, la actriz de Clase 406 se pronunció sobre los comentarios que algunos de sus seguidores dejan en las fotografías que suele colgar en sus redes sociales, aquellas donde comparte el día a día de su pequeño de dos años.

La actriz se ha pronunciado por su deseo de llevar las riendas de su maternidad elegida (Foto: Instagram/@sherlyny)

Sherlyn mencionó que ha sido criticada constantemente porque su bebé aún usa pañal, no habla de manera fluida en los clips donde aparece, duerme con ella y porque incluso ha llegado a aparecer con manchas en su vestimenta por haber comido.

“Me encanta leer comentarios como: ‘Traes muy despeinado a ese niño’, ‘Ya tiene sucia la camisa’; ‘Todavía no habla’; ‘Ya tiene dos y todavía usa pañal’; ‘A poco duerme contigo, ¿y tu privacidad?’”, comenzó a narrar la famosa en su video.

Sherlyn recomendó a sus detractores que dejen de meterse en su vida y dejen de molestar tanto a ella como a su primogénito: “Mis amores, si pudieran ser la mejor mamá de mi hijo de lo que yo soy, Dios se los hubiera mandado a ustedes, no a mí, así que, recomendación, no opinamos sobre la maternidad ajena”, agregó.

Ante la declaración de la famosa de 36 años, algunas personalidades del medio artístico le brindaron su apoyo, tal es el caso del conferencista César Lozano, quien le escribió: “Todos somos muy buenos para opinar de vidas ajenas. Nos hacemos expertos cuando se trata de los demás. Excelente respuesta amiga querida”; y la productora Andrea Rodríguez anotó: “Totalmente de acuerdo”.

Por su parte, la actriz Laura Flores, puso de ejemplo su propia maternidad: “Quienes opinan, de entrada no conocen la maternidad!!! Sólo haz caso a tu intuición! Me decían: María en brazos? ya está muy grande! y aún duerme en tu cama? Pues bien, hoy Maríaa vive en otra ciudad con su novio, y esos días a su lado no se van a repetir, asi que gocen a sus hijos con todo! Y opinen menos por Dios!”

Otros usuarios también le hicieron saber su opinión a la actriz de Elisa antes del fin del mundo:

“Disfrútalo muchísimo, ojalá muchas madres educaran a sus hijos con ese amor y dedicación, que es lo que falta hoy en día felicidades”; “Se tenía que decir y se dijo. Y casi siempre, esos comentarios vienen de alguien que ni siquiera es mamá”, son algunos de los comentarios en defensa a la famosa.

No es la primera vez que Sherlyn González emite un comentario de este estilo, pues en octubre de 2021 fue criticada por haber asegurado que su hijo había sido el culpable de que su mascota, un perro pomeriano, lo mordiera en la cara. Ante ello, la actriz criticó a los internautas que opinaron acerca de cómo ha decidido llevar a cabo la crianza de André.

“Las redes sociales nos han dado la posibilidad de opinar sobre temas de los que muchas veces ni siquiera sabemos. Y nos volvimos autoridad y jueces de la vida de los demás. Les tengo noticias: hago muchas cosas más que también están mal vistas, elegí ser mamá sin un papá para André, duerme en mi cama, mientras sea posible quiero tenerlo tan cerca como pueda, no le pongo babero, le permito experimentar con su comida...”, escribió en un mensaje en Instagram.

