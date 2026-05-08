Video muestra cómo comenzó el incendio en plaza comercial de Los Mochis donde murieron seis personas

(Captura de pantalla)

Por medio de redes sociales, circuló un video grabado al interior de la plaza Fiesta Las Palmas, en el momento en el que inició el incendio en la tienda Plaza Ley, en Los Mochis, Sinaloa, el mismo que provocó la muerte de seis personas y que dejó 38 lesionados.

En el video, de apenas 39 segundos, se observa a las personas salir corriendo del sitio, mientras dentro de la tienda se observa humo y se alcanzan a observar las llamas, las mismas que, de acuerdo con las investigaciones, habrían iniciado en el área de cocina.

PUBLICIDAD

También se alcanzan a escuchar gritos de las personas que se encuentran en el lugar, y se ve cómo el plafón del techo de la tienda comienza a caer.

“Se está quemando, vámonos, córranle”, dice alguien en el video.

PUBLICIDAD

Casa Ley cooperará con autoridades

Una fuga de gas durante las maniobras de rescate obligó a ampliar el perímetro de seguridad en Plaza Fiesta Las Palmas, en Los Mochis, Sinaloa, donde el incendio registrado este jueves dejó seis personas muertas y 38 hospitalizadas. Casa Ley confirmó la muerte de una de sus colaboradoras y anunció que colaborará con las autoridades para esclarecer el caso, según un comunicado difundido horas después del siniestro.

Hasta el momento se reportan seis personas fallecidas derivado del incendio

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa reportó que los lesionados fueron trasladados a cinco hospitales de la ciudad, entre ellos el Hospital General, el Hospital del ISSSTE y la Clínica 49 del IMSS. Entre los atendidos se encuentra Ethan Isac Peña Obeso, de ocho años, así como Dora Inés Escalante Valdez, de 74 años. La lista oficial de víctimas incluye a Mirna Leticia Morales González y su hija Estefanía González Parra, quienes acudieron a comprar ropa para el Día de las Madres, además de Martha Elena Bacasegua Aispuro, identificada como colaboradora del inmueble, José Fabián Montoya Higuera y Camilo Agustín Zazueta Soto.

PUBLICIDAD

Casa Ley reconoce a su personal y promete cooperación

En el comunicado difundido en redes sociales, Casa Ley lamentó la muerte de una de sus empleadas y expresó su solidaridad con las familias de las personas afectadas. La cadena de supermercados agradeció el apoyo de los cuerpos de emergencia y bomberos y reconoció el compromiso de su personal durante la evacuación: “Reconocemos el compromiso y la actuación de nuestros colaboradores durante el proceso de evacuación y apoyo a los visitantes”.

“Desafortunadamente, se ha confirmado la pérdida de vidas humanas, entre ellas una apreciada colaboradora nuestra”, señaló la empresa. “Colaboraremos plenamente con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos”, agregó en el mismo texto.

PUBLICIDAD

El incendio habría iniciado en la cocina de la tienda

El fuego comenzó alrededor de las 13:30 horas en la cocina de la tienda Ley, ubicada dentro del centro comercial sobre el bulevar Álvaro Obregón, entre Río Fuerte y Antonio Rosales, en la colonia Centro. Las llamas se extendieron a locales de ropa, juguetes y otros negocios con materiales inflamables, mientras el humo cubría los pasillos y provocaba pánico entre clientes y trabajadores.

El colapso de algunas zonas del inmueble complicó las labores de rescate. El titular del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, Aurelio Roy Navarrete Cuevas, declaró desde el sitio: “El incendio está siendo atendido, se está trabajando, están los bomberos adentro; los primeros protocolos son hacer la evacuación, la búsqueda y el combate incendio, como lo están haciendo los cuerpos de auxilio”.

PUBLICIDAD

Incendio en la Plaza Fiesta Las Palmas de Los Mochis, Sinaloa, dejó muertos y heridos. (AFP)

Antes de confirmarse el sexto fallecido, las autoridades reportaban un avance del 80% en el control del fuego. Medios locales informaron que el sistema de rociadores de agua del inmueble no habría funcionado durante la emergencia, lo que habría permitido que el fuego avanzara sin control en los primeros minutos. Las causas exactas permanecen bajo investigación de peritos y autoridades ministeriales de la Fiscalía General del Estado.

Reacción de autoridades y atención a heridos

La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó el despliegue de una Misión ECO en Ahome para la atención de la emergencia, mientras que la gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, acudió a Los Mochis para visitar a los heridos en el Hospital General de Zona del IMSS.

PUBLICIDAD

Entre los lesionados hospitalizados figuran personas de diferentes edades, así como los pastores Jorge Castro Valdez, de 65 años, y Leticia Soto Fierro. La comunidad religiosa local organizó cadenas de oración por su recuperación.

Bomberos de Los Mochis recibieron apoyo de corporaciones de Guasave y Juan José Ríos. La fuga de gas detectada durante los trabajos de rescate obligó a desalojar a más personas, incluido el alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano.

PUBLICIDAD