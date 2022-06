Ana Martín dio a conocer cuándo pretende retirarse de la actuación

Ana Martín está dispuesta a retirarse en 2023 (Foto: Instagram / @anamartinof)

Ana Martín, una de las actrices mexicanas que no ha dejado de estar en pantallas desde su juventud, dio a conocer que ya tiene previsto el año en que se retirará de la actuación.

Hace unos meses Ana Martín compartió que ya estaba pensando en el retiro debido a que consideraba que los papeles que hacían para personas de su edad ya no eran completamente de su agrado, comentó en entrevista con TV Notas. Ahora la protagonista de El Pecado de Oyuki estaría lista para el momento en que dejará los espectáculos y dedicarse a ella, a disfrutar de sus amigos y también viajar.

En entrevista para TV Notas confirmó que quiere despedirse en el 2023 y está pensando en hacer algún proyecto biográfico para recordar su trayectoria en cines y telenovelas, pero todavía no está segura de qué quiere hacer.

La histrionisa quiere contar lo que vivió a lo largo de su carrera, pero no quiere afectar a terceros (Foto: Instagram/@anamartin)

“Estoy viendo si lo hago, lo que pasa es que no quiero hablar de más, hay muchas cosas que contar, pero tengo que pensarlo, porque me gustaría que se hablara de lo que hice en los escenarios, no de un libro que se salió de contexto”, respondió al ser cuestionada al respecto.

Agregó que principalmente lo duda porque, debido a que le gusta ser completamente honesta, no quisiera hablar de más y provocar un escándalo o que alguien se moleste por lo que podría revelar.

“Tengo que ver hasta dónde llegar sin perjudicar a un tercero, porque después lo pueden desvirtuar y hacer cosas raras que no me gustaría”, mencionó.

También mencionó que no quisiera hablar acerca de sus romances porque, como ya había mencionado, piensa que ha estado “con el país entero, uno que otro extranjero”.

Ana compartió que quiere retirarse estando completamente bien, sin alguna enfermedad que le afecte por completo (Foto: Twitter / @AnaMartinActriz)

Por otra parte, dijo que, pese a que su último personaje, el cual encarnó en la telenovela Corazón Guerrero, lo disfrutó mucho, está decidida a dejar la profesión que ha desempeñado desde los 16 años.

Y es que, según mencionó, aunque está todavía muy activa en televisión y en sus redes sociales, además de que la siguen buscando para diferentes papeles ,“llega un momento en que es mejor decir ‘adiós’ cuando estamos bien y no ya cuando no damos el cien. Me siento bien, fuerte, no tengo nada de enfermedades raras y por eso es que me quiero despedir bien”, confesó.

Anteriormente había comentado que estaba preparando todo para su retiro e, inclusive, también para su muerte.

La actriz ya tiene firmada una carta de desahucio y tiene todo listo para cuando lleguen sus últimos días (Foto: Instagram/@anamartin)

Y es que a finales de 2021 la histrionisa reveló en un encuentro con los medios que ya tiene preparada una carta de desahucio avalada por un notario público. En su misiva escribió cuál es su última voluntad en caso de que sufra alguna enfermedad o percance en el que esté en riesgo su vida.

La protagonista de Gabriel y Gabriela explicó que no quiere que nadie se haga cargo de sus últimos momentos de vida, por lo que ella misma se hizo cargo.

En varias entrevistas ha comentado que quiere morir sola, pues siempre se negó a tener hijos y no quiere tener esposo, por ello, según argumentó, trabajó toda su vida para cuando llegue el momento en que se retire y ella ya no tenga que preocuparse por no tener quién la acompañe.

Aunque no quiso revelar cuál es el contenido de su carta al tratarse de un tema tan privado, comentó que dos testigos la acompañaron para que el documento fuera completamente legal.

