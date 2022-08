Nombraron a Celia Lora como la mujer mexicana que más ingresos genera en Onlyfans y los memes inundaron las redes sociales

Usuarios en redes sociales reaccionaron a la millonaria cantidad que Celia Lora genera gracias OnlyFans (Foto: Captura de pantalla Twitter)

Celia Lora se ha consolidado como una de las personalidades más polémicas del mundo del espectáculo en México; irreverente y liberal, la hija de Alex Lora ha encontrado su fuente de ingresos en la polémica plataforma de contenido para adultos OnlyFans.

Y es que, a diferencia del vocalista de El Tri que encontró su camino en la música, Celia Lora ha adoptado el escándalo y la polémica como una segunda piel que la ha llevado a participar en reality shows como La Casa de los Famosos -Telemundo- o Acapulco Shore -MTV-, no obstante, en redes sociales el gran apoyo de sus seguidores también la ha consagrado como una de las figuras públicas que se a animado a crear contenido para la plataforma más cuestionada en los últimos años.

Recientemente, un medio de comunicación local del estado de Coahuila realizó una investigación sobre las personalidades que más ingresos generan a través de OnlyFans, sorprendentemente, Celia Lora encabezó dicho listado en México, desbancando a otras influencers que también han incursionado en la plataforma como es el caso de Karely Ruíz.

La exuberante cifra causó gran conmoción entre usuarios de redes sociales que, de forma casi inmediata reaccionaron con todo tipo de comentarios logrando que el nombre de Celia Lora se colara entre la tendencias de dichas plataformas; fue así como entre miles de comentarios y hasta ataques a la influencer, los memes no se hicieron esperar.

La viral infografía publicada por El Siglo de Torreón ha revelado la impresionante cantidad de dinero que gana la mexicana; al mes recibe un aproximado de 1 millón 200 mil pesos, dando como resultado anual un promedio de más de 14 millones.

Fue así como el medio local posicionó a Celia Lora como la influencer mexicana que más ingresos recibe de OnlyFans al año, seguida por Yanet García quien de acuerdo con su investigación recibe poco más de 12 millones de pesos; Karely Ruíz con 10.8 millones de pesos y Dulce Soltero con 7.2 millones de pesos.

Aunque en repetidas ocasiones Celia Lora ha declarado estar segura y conforme con su cuenta de OnlyFans, dicha plataforma ha causado gran polémica entre la opinión pública ya que, mientras parte de la audiencia argumenta que brinda la oportunidad a mujeres de expresar su sensualidad y comercializarla, colectivos feministas la han señalado de seguir impulsando la cosificación de los cuerpos de las mujeres.

Dicha premisa está basada en el hecho histórico de que, por años, los cuerpos de las mujeres se han posicionado como productos de consumo en distintos ámbitos culturales por lo que, en pleno 2022 y con la lucha de por medio para cambiar el sistema patriarcal, se ha buscado deconstruir ese pensamiento.

No obstante hay quienes argumentan que OnlyFans es la oportunidad perfecta para que las mujeres se sientan libres de hacer con su cuerpo lo que quieran y de que se empoderen a través de la expresión de su sensualidad con el plus de los ingresos que ello les genera.

Ambas posturas fueron retomadas por internautas para reaccionar a la exuberante cantidad de dinero que Celia Lora percibe gracias a su cuenta en la plataforma para adultos, y mientras algunos le aplaudían y elogiaban su trabajo, otros más la atacaron e incluso recordaron el escándalo que llevó a la hija de Alex Lora a prisión en el año 2010.

“Celia Lora ganará más de un millón de pesos mensualmente pero NUNCA VA A DEJAR DE SER UNA ASESINA! Que raro que el $ no te ha podido quitar la actitud que tienes!”; “Se busca cirujano plástico para ganar lo que gana Celia Lora y le pago 3 veces lo que cuenta la cirugía pero primero me financia”; “Me supera que Celia Lora sea la mas seguida en Only Fans en México. ¿De qué sube fotos? ¿Fotos sugerentes mientras da tips de como atropellar cristianos completamente borracha?”, escribieron algunos usuarios de redes sociales.

