Celia Lora vs Pablo Montero: por qué pelearon en “La Casa de los famosos”

Celia Lora fue arrestada hace unos días en Playa del Carmen (IG: celi_lora)

Celia Lora tuvo un nuevo enfrentamiento dentro de La casa de los famosos, el controversial show de Telemundo, en esta ocasión con el cantante Pablo Montero. Este no es el primer ecuentro no amistoso que tiene la actriz mexicana de 37 años dentro del hogar, la mexicana ya ha tenido problemas con Anahí Azali y Alicia Machado, con está última se besó para firmar la paz dentro de la casa de los famosos.

Tras el encontronazo, Pablo Montero reavivó su pasado violento, por lo que no pudo contener el lloranto y y se confesó frente a las cámaras, dejando claro que no piensa volver a convertirse en una persona violenta, aunque cuando tocó el turno de ella, tampoco se contuvo contra el cantante.

La que habló primero fue la ex participante de Acapulco Shore, confesó que durante la disputa sintió que el cantante la iba golpear: “Él lo toma como ataque, pero a mí no se me hace nada de malo. Pero bueno... cada quien toma las cosas como quiere. Creo que más bien es eso, siente que todo mundo se está burlando y se desquitó conmigo. Ningún hombre me había gritado y yo estoy segura que me iba a pegar”, comenzó diciendo Lora.

Celia Lora se pelea con Pablo Montero dentro de La casa de los famosos Foto: Youtube/@Reality Plus

Celia por su parte le comentó que el cantante ya tenía un historial de violencia: “Esos gritos, esa persona es lo que es... nadie puede estar fingiendo mucho tiempo lo que no es mucho tiempo porque va a tronar...”, remató la modelo en referencia al historial agresivo del exponente del regional mexicano.

Por su parte, el cantante aceptó el comentario y comentó con la voz entrecortada: “Yo era muy impulsivo antes y empezaba a decir groserías y obviamente eso lo he cambiado. Pasas por una edad donde eres inmaduro y dices muchas cosas”, dijo para fianalizar el interpreté no pudo dejar de llorar por la impotencia de la situación.

Más adelante, la hija de Alex Lora y la ex pareja de Luis Miguel vivieron un momento juntas después de la polémica salida de la modelo, Kimberly Flores, los participantes del reality show se reunieron para disfrutar de una cena y levantar el ambiente con shots y música.

Después de un rato de sana convivencia, la también empresaria venezolana decidió disculparse con Celia, después de que días previos Alicia criticará a la hija de Alex Lora diciendo que en Estados Unidos no la conocían. Durante la charla entre las protagonistas del show, Alicia Machado se acercó a Celia Lora y empezó a besarla algúnas veces en la mejilla, posterior a esto, la ex reina de belleza venezolana la invitó a bailar al ritmo de los Ángeles Azules.

Celia Lora y Alicia Machado se reconcilian dentro de la casa de los famosos Foto: Youtube/ @Actrices del Medio Mexicano

Cabe recordar que estos no han sido los únicos desplantes de Machado durante el programa, recientemente tras pasarse un poco de copas, Alicia presentó un polémico espectáculo tras lanzarse a en paños menores a la piscina, así como de enseñar sus senos frente al actor, Roberto Romano y aunque todos sus compañeros de hogar la vieron y miles de espectadores fueron asistentes de sus desaires, al día siguiente la ex reina de belleza parecía tener desmemoria del evento.

Para finalizar, Alicia Machado confesó que sí se acordaba que besó a Celia y poco quería hablar de su vergonzosa aparición el la alberca del Reality Show, pues, según ella “jamás enseñó de más”, aunque sus compañeros le dijeron lo contrario.

