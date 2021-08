De Bella de la Vega a Celia Lora: Las famosas mexicanas que arrasan en OnlyFans

Estas famosas han revelado su incursión en la famosa plataforma de contenido exclusivo. (Fotos: Archivo)

Debido al impresionante crecimiento que ha tenido la plataforma de suscripción OnlyFans, muchas personas han incursionado en este medio para ganar dinero a costa de ofrecer contenido exclusivo, incluidas algunas famosas del medio del espectáculo mexicano.

Por ejemplo, tal es el caso de la actriz argentina Dorismar, quien, impulsada por las ganas de trabajar y poder apoyar con los gastos del hogar, decidió abrir su cuenta oficial.

“Te puedo asegurar que ahora gano mucho más que cuando fue mi mejor momento en televisión y salía en todas partes; reconozco que todo es gracias a mis fans y considero que la mejor forma de agradecérselos es dar lo mejor de mí “, resaltó la argentina para TVNotas.

La famosa actriz confesó que se esfuerza en brindarle a sus miles de suscriptores un contenido de calidad. (Foto: @dorismartv/ Instagram)

La actriz de Triunfo del amor compartió incluso que busca ofrecerle a sus casi 100 mil suscriptores un contenido de buena calidad, por lo que sí ha trabajado de manera profesional.

“Lo estoy haciendo con un equipo de trabajo y con ayuda de Alejandro Schiff, mi esposo y mánager; él maneja muy bien las redes y es fotógrafo profesional, así que hicimos un foro pequeño especialmente para estas fotos y videos, queremos hacer todo profesional”, señaló.

Dorismar aseguró además que no le importan las malas críticas y comentarios negativos. “En OnlyFans no es gratis, la gente tiene la libertad de entrar, ver mis fotos sexys y decidir si paga o no. Nunca falta quien entre y lo critique, pero es parte de esto”, concluyó.

Bella de la Vega causo gran revuelo al revelar su entrada a OnlyFans. (Foto: @belladelavegaoficial/ Instagram)

Otra artista que reveló tener una cuenta en OnlyFans es la controversial Bella de la Vega.

“Muchos artistas entraron a esta plataforma y yo no tengo problema con mostrar mi cuerpo, no me da pena, pues veo la vida diferente, incluso habrán muchas fotos que me tomó mi marido.”, comentó la actriz, cuyo esposo, José Ángel García, falleció hace seis meses.

Cuando la también modelo cumplió dos meses en la plataforma, compartió que le iba muy bien, pues el dinero que ganaba de ahí lo usaba para los gastos de la casa.

“La respuesta de los chicos ha sido fantástica; acabo de cumplir dos meses en esta plataforma y ya tengo 400 suscriptores que pagan una mensualidad de 200 pesos, que no es para nada cara”, reveló también para la revista TVNotas.

En una ocasión, la controversial actriz reveló cuánto gana a través de la plataforma. (Foto: @MimiContigo/ Twitter)

Bella reveló que lo que obtiene de la plataforma asciende a casi USD 4,000, aproximadamente 80 mil pesos, pero esta cantidad disminuye a alrededor de USD 3,000, unos 60 mil pesos mexicanos por la comisión que se queda la plataforma inglesa.

Otra de las artistas que han arrasado con las suscripciones es la playmate Celia Lora, quien a pesar de inundar sus redes sociales con contenido erótico, su OnlyFans se caracteriza por la no censura.

La hija de Alex Lora ya había aparecido en revistas para caballeros e incluso ya contaba con un servicio VIP en su página web oficial, pero decidió no quedarse atrás con esta plataforma.

Celia Lora también cuenta con su propio perfil en OnlyFans. (Foto: @celi_lora/ Instagram)

Actualmente, la modelo ya cuenta con 101 posts y más de 5 mil me gusta en la plataforma.

Hace unos días, OnlyFans anunció que censuraría todo contenido “sexual explícito” a partir de octubre. Sin embargo, poco después, la empresa con sede en Gran Bretaña dio marcha atrás con esta decisión por la serie de protestas que originó.

“Gracias a todos por hacer oír sus voces. Hemos obtenido las garantías necesarias para apoyar a nuestra diversa comunidad de creadores y hemos suspendido el cambio de política planificado para el 1 de octubre”, anunció la compañía en Twitter.

