Survivor México: por qué se avecina una pelea entre Yusef y Julián

Los concursantes acusaron mutuamente a sus tribus por supuestamente tener objetos prohibidos en el reality (Fotos: captura de Instagram/@survivormexico)

En el adelanto de Survivor México se pudieron ver fragmentos de la fuerte discusión que tendrán Yusef de la tribu Jaguares y Julián del equipo conocido como Los Otros.

El motivo de la discordancia fue que Yusef aseguró que Julián era “la piedrita incómoda” que molestaba a los Jaguares.

“Yo sí tengo pantalones para saber ser líder de un equipo. Se necesitan responsabilidades, no solo saber hablar. Estoy en una tribu que me quiere, ojalá que te amen porque yo estoy viviendo un Survivor México increíble. Ojalá y lo goces porque no parece”, mencionó el aludido para defenderse.

Sin embargo, ellos no son los únicos integrantes que han causado polémica, pues Gabo Cuevas dio a entender que se retiraría del programa y de la tribu. Además, una discusión por la comida robada habría incrementado la molestia entre los concursantes, este detalle se derivó de la polémica con el presentador de televisión, lo cual se vio en el capítulo del pasado 17 de agosto.

Qué pasó con Gabo Cuevas en Survivor México

En 2021, Gabo Cuevas formó parte de Survivor México, pero fue el primero en ser eliminado. Es por esto que regresó a la tercera temporada de este reality de supervivencia con más fuerza y la intención de “demostrar de lo que estaba hecho”; sin embargo, los rumores aseguraron que saldría de la competencia el próximo sábado 21 de agosto.

Esa fue una afirmación por parte de diversas cuentas en redes sociales cuyo objetivo es difundir spoilers e información supuestamente exclusiva, cabe aclarar que se trata de adelantos no confirmados por la televisora, así que podría tratarse de una simple coincidencia; no obstante, hubo un aspecto que desató ese rumor y es que explotó contra Catalina y se enfureció tanto que incluso amenazó a su equipo con abandonar la tribu y dejar las playas de República Dominicana.

Gabo Cuevas exhibió que algunos de sus compañeros habían "robado" algunos alimentos (Fotos: Captura de pantalla @survivormexico)

“Nadie hace nada y hasta la regresan, pues yo renuncio y me voy a la...” reclamó el reportero de espectáculos. “¿Con qué intención fue a decir ‘se les están cayendo las caretas, se les están cayendo las caretas’?”, completó con mucho coraje, cabe señalar que Catalina mencionó que no había cuestionado tal cosa sobre la competencia.

Si la tribu Jaguar pierde el juego de inmunidad grupal este jueves, tendrán que nominar a un integrante, quien podría ser Gabo Cuevas por su reciente enojo y su comportamiento, aunque otros nombres también circulan entre los rumores, entre los cuales destaca Santi Valverde.

Esta discusión está relacionada con el supuesto robo de alimentos entre las tribus, pues Gabriel Cuevas aseguró que había integrantes quienes obtenían golosinas y otros beneficios por parte de los camaroneros locales de República Dominicana, país donde se graba el programa.

Warrior les dijo a los participantes que averiguaría la verdad detrás de los supuestos robos (Foto: captura de pantalla/@survivormexico)

En el mismo capítulo, el conductor Carlos Guerrero mostró que, efectivamente, Yusef tenía un cofre con shampoo, un espejo, refrescos, detergente, una esponja, un peine, cinta y otros objetos prohibidos. Sus compañeros de Jaguares incluso mencionaron que les “regalaba” pequeñas pruebas para volverlos “cómplices” de la falta a las reglas.

Después de que los concursantes de Survivor México se dijeran preocupados por robos de alimento en el campamento, señalándose los unos a los otros e intentando desmentir, Yusef acusó a la tribu Halcones de tener otros objetos prohibidos, entre ellos un encendedor.

Es por esto que el conductor mencionó lo siguiente, para darle claridad a la situación dentro del programa: “Creo que es lo mejor para todos... tomaré las palabras de Gabo, Yusef, Viridiana, Kenta, Julián y Nahomi. Vamos a indagar qué es lo que está pasando exactamente, esperemos que encontremos algunas pruebas. Seamos maduros”

SEGUIR LEYENDO: