Cathe López le confío a Tefi Valenzuela que Eleazar Gómez quiso abusar de ella: “Nadie le decía que no”

Cathe López le confió a Tefi Valenzuela un intento de abuso sexual por parte de Eleazar Gómez, su ex pareja.

Recientemente, el reality Survivor México se convirtió en un espacio de desahogo para Catherine López, pues la actriz le confió a Tefi Valenzuela que estuvo a punto de sufrir un abuso por parte de Eleazar Gómez, ex pareja de la cantante peruana.

La conversación ocurrió en un lugar apartado de los campamentos, ambas estaban sentadas en un tronco de las playas de República Dominicana; en este sitio, la actriz Cathe buscó el apoyo y la empatía de Tefi, ya que en sus propias palabras, vivieron situaciones parecidas.

Ambas vivieron situaciones similares (Foto: Captura de pantalla Instagram @survivormexico / CUARTOSCURO)

“Yo me quedé mucho tiempo callada porque tenía miedo que me juzgaran y tenía miedo de que la gente dijera ‘se está colgando de la fama de alguien’, pero ahora que te conozco quiero decirte que me inspiraste a hablar”, comenzó.

“Yo estaba en una fiesta con, no sé si decirte el nombre pero supongo que te imaginas quién (Eleazar), el estaba metiéndose unas sustancias, pues drogas, entonces yo me empecé a sentir mal porque me dolía la cabeza y me subí a un cuarto, el cerró la puerta y me dijo que me quería cog*r, entonces me agarró de los brazos y me azotó en la cama y yo le dije que ‘no, que yo no iba a coger’ y me dijo que sí ‘que nadie le decía que no”, reveló en su relato, los hechos habrían ocurrido hace cinco años.

Eleazar Gómez se declaró culpable de haber agredido físicamente a Stefi Valenzuela hace unos meses (Foto: Instagram)

Durante la conversación, Cathe dijo que no se había atrevido a hablar porque no quería que alguien supusiera que estaba “colgándose de la fama” de Tefi. Sin embargo, buscó el tiempo adecuado dentro del reality para decirlo.

“Yo tenía mucho miedo porque soy actriz y quiero construir mi carrera y no quiero que la gente me tache o me juzgue por una situación” , mencionó.

Tefi Valenzuela externó su comprensión y apoyo a Cathe, quien estalló en llanto y se dejó abrazar por su ahora ex compañera, ya que tan solo un día después abandonó el programa.

La actriz tenía miedo de hablar pues temía las críticas y suposiciones sobre su persona (Foto: Instagram/@catherinelopezoff)

La cantante peruana dijo comprender la gran angustia de su entonces compañera de tribu, pero le impresionó mucho saber que Eleazar habría violentado a más mujeres, por lo que lo describió como alguien que representa un constante peligro.

“Me confesó que mi ex pareja la había intentado vi*lar y para mí fue muy fuerte para mí, porque a pesar de que supe de este tema y fue hace un par de años siento que hay muchas mujeres que todavía callan”, dijo.

Por qué Tefi abandonó Survivor México

Valenzuela abandonó las playas de República Dominicana en la emisión de este 23 de junio (Foto: Instagram/@survivormexico)

Mientras ambas tribus estaban eligiendo quién iría al exilio, Valenzuela pidió la palabra y anunció su salida.

“Quiero decirles que en la vida he aprendido a saber cuando ya es suficiente, la gente que está aquí realmente soporta cosas que en la pantalla no se pueden imaginar, el sol más fuerte que puedan imaginarse, frío, lluvia en las noches, diarreas, vómitos, no comer por días, que te enfrenten a gastar tu poca energía al día siguiente en competencias y son cosas que ya empezaban a afectar mi salud, me da muchísima pena pero creo que para mí la experiencia en Survivor ya fue suficiente y debo rendirme, retirarme ya del programa”, mencionó.

Tundieron a la cantante por no haber soportado las duras condiciones del reality (Foto: Instagram/@survivormexico)

Cabe señalar que mientras hablaba, sus compañeros miraban al piso con profunda decepción y además negaban con la cabeza.

Las palabras finales de Tefi en la competencia fueron: “Desde mi corazón les digo que nunca me voy a olvidar de esto, nunca me voy a olvidar de Survivor, cambió mi vida, sé que para bien, pero es momento de elegir por mí primero”. No todos sus compañeros escucharon atentamente, pues Nahomi incluso le hizo un desplante mientras hablaba; además, una voz masculina le respondió que en realidad todo el tiempo había visto por sí misma.

