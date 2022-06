Survivor México: pelea de Ceriani y Gabo Cuevas provocó pleito entre Flor Rubio y Elisa Beristain

Elisa Beristain y Flor Rubio apoyaron a sus respectivos colaboradores (Foto: Instagram)

La nueva apuesta en reality shows por parte de TV Azteca llega a la pantalla mexicana, se trata de la tercera temporada de Survivor México, el programa internacional de retos físicos y superviviencia que llega después de haber finalizado una emisión de corte similar: Soy famoso, ¡sácame de aquí!

El flamante programa contará con la participación de casi 20 participantes, quienes son en su mayoría completamente desconconocidos por el público, así, en los parajes naturales del reality grabado en República Dominicana podremos ver a personalidades que se dedican a ámbitos muy disímbolos: cantantes, periodistas, influencers, gamers, modelos, productores, alpinistas, dentistas y hasta biólogos.

Pero no todos los perfiles son totalmente desconocidos, pues en el proyecto están participando Javier Ceriani -controvertido periodista de origen argentino enfocado a las noticias más escandalosas del medio del espectáculo- y Gabriel Gabo Cuevas, reportero también controvertido, que forma parte del equipo de trabajo de Venga la alegría, el programa matutino de TV Azteca.

La polémica se avecina en Survivor México con estos dos participantes. Ceriani dijo que Gabo Cuevas era una ponzoña.

Tras el avance que se dio a conocer en el que el rubio se dirige a Gabo para decirle que es “un don nadie” y que “nadie lo quiere” por ser “una ponzoña”, ahora surgieron las reacciones de dos mujeres que trabajan muy de cerca con los implicados.

Y es que los equipos de Chisme No LiKe! y de Venga la alegría ya dieron muestras de apoyar a sus colaboradores y quedó claro que no habrá filtros, pues Flor Rubio y Elisa Beristain se enfrascaron en un intercambio de comentarios en un tono no del todo amigable.

Así comenzó el round entre ambas periodistas al aire, cuando comentaron lo sucedido en Survivor México: “Tú conoces muy bien a Gabrielito, es una ponzoña, Javier es muy directo”, dijo Beristain a Flor, quien por años ha sido la jefa directa de Gabo Cuevas, tanto en su espacio en TV Azteca como en las emisiones de la reportera en la cadena Radio Fórmula.

Javier Ceriani y Elisa Beristain, conductores de Chisme No Like. (Foto: Facebook @chismenolikeoficial).

La titular del espacio “Zona de espectáculos” del programa matutino refutó a Elisa, quien es la mancuerna de Ceriani en el programa de espectáculos nacido en la plataforma YouTube: “Aquí el que dijo cosas feas es Ceriani, le dijo ‘eres un don nadie’, lo cual no es bien visto en este país. Le dijo ‘nadie te quiere’, y sí habemos gente que lo queremos mucho. Entonces me parece que quien se salió de control fue tu Javier, no Gabriel”.

Entonces, Elisa, quien también ganó fama en años pasados como parte de las participantes del reality Rica, famosa, latina, contestó: “Tristemente a tu colaborador no lo quieren”, así que Rubio respondió: “Pero si hola, ¿a poco a Javier lo quieren mucho?”.

Cuevas participa por segundo año en el popular reality (Foto: Instagram/@survivormexico)

Tras ello, la titular de Fórmula Espectacular en radio intentó tranquilizar la situación: “Que esto no nos afecte a nosotros, pero no hemos visto a cabalidad el clip completo, qué fue lo que realmente sucedió”. Beristain por su parte expresó que “Javier Ceriani se defiende solo”.

Para cerrar el tema, ambas presentadoras dejaron claro su apoyo y expresaron: “Hashtag Team Javier” y “Hashtag Team Gabo Cuevas”, respectivamente.

¿Qué originó la discusión?

En un video presentado por la producción en días pasados, se pudo ver al conductor de Chisme No Like discutiendo a gritos con la comerciante Lupita Sandoval, quien está en el equipo contrario; incluso le advirtió “Si así vas a estar toda la temporada...”.

Flor Rubio dijo "querer mucho" a su pupilo (Foto: Archivo)

En medio de la pelea, Gabriel Cuevas mencionó que Ceriani era un señor que sólo buscaba arruinar la experiencia, a lo que el conductor de espectáculos le contestó duramente. Aunque no fue el único, pues otros participantes comenzaron a decirle que “por eso lo habían sacado a la primera en la temporada anterior”. Cabe recordar que Gabo fue uno de los participantes más polémicos en la temporada 2021 del programa de franquicia internacional.

