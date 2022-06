Survivor México: quiénes son los primeros confirmados para la nueva temporada

(Foto: Twitter/@mexico_survivor)

Este 4 de junio durante el estreno de Venga la Noche, el conductor Carlos Guerrero, conocido también como Warrior, anunció quienes serán tres de los concursantes de la tercera temporada de Survivor México, la cuál se estrenará el próximo 15 de junio a las 19:30 horas.

-Tefi Valenzuela, la modelo peruana que ha participado en realitys como La Casa de los Famosos y recientemente vivió un juicio en contra de Eleazar Gómez, su ex pareja quien la estranguló durante una discusión.

-Gabriel Cuevas, uno de los integrantes más polémicos de la segunda edición de Survivor México “es el único regreso que tendremos para la tercera temporada, va para una revancha, se puso en forma”, mencionó el conductor. Por su parte, Javier Ceriani, no se vio muy conforme con su presencia y dijo que le daba miedo compartir campamento con Gabriel, por lo que le dirigió un mensaje: “Si hubiera sabido que había un Gabo Cuevas no firmaba el contrato, quiero hablar con mi representante y Dios quiera que no estemos en el mismo equipo”.

-Javier Ceriani, conductor de un programa de espectáculos llamado Chisme No Like, quien también estuvo presente en el foro de Venga la Noche “Me voy a comer a todos menos a Gabo”, anunció que en ocho horas viajará hacia la República Dominicana, el país donde se graba este reality de sobrevivencia.

Respecto a los retos y la dificultad, Warrior mencionó lo siguiente: “serán pruebas altamente desafiantes, si los de la temporada sufrieron, no saben lo que les espera la tercera temporada, estamos a 35 grados, humedad, altísimos los desafíos”

