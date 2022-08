Hipnosis: fecha, costos, artistas y todo lo que debes saber sobre el festival en la CDMX

El aclamado festival Hipnosis regresa a la CDMX con un lineup de lujo (Foto: Twitter / @HipnosisMX)

Tras dos años de suspensión de eventos masivos por la llegada del COVID-19, este 2022 se perfila para ser uno de los mejores años en cuanto a conciertos y festivales con la visita de artistas de diferentes partes del mundo a diversos puntos de la República Mexicana. Desde el Coca-Cola Flow Fest y hasta el Corona Capital, en este segundo semestre del año el público mexicano preparan sus mejores outfits y actitud para disfrutar de la energía y magia de las presentaciones de sus artistas favoritos en vivo.

Noviembre será el mes en el que la música se apodere de los escenarios más grandes e importantes de la Ciudad de México y, aunque dicho mes ya está a la vuelta de la esquina, las sorpresas siguen llegando para las y los mexicanos, tal y como sucedió la tarde del pasado 16 de agosto cuando se anunció a través de redes sociales el line up completo del festival Hipnosis, uno de los más esperados de este 2022.

Es así como miles de internautas expresaron su emoción por asistir a la quinta edición de del festival de psicodelia, garage y más sonidos lisérgicos, hecho en México; mismo que se realizará el próximo 05 de noviembre en las inmediaciones del Parque Bicentenario de la capital mexicana.

Artistas invitados

El anuncio del lineup dejó gran emoción entre el público mexicano (Foto: Twitter / @HipnosisMX)

Encabezando el cartel del aclamado festival se encuentra la icónica banda estadounidense The Mars Volta, quienes habían pasado poco más de 10 años sin pisar tierra azteca, por ello, fanáticos agradecieron su presencia en el festival Hipnosis a través de múltiples mensajes en redes sociales que han mantenido el nombre de la agrupación en tendencias desde el pasado martes.

Cabe mencionar que, la presentación que la banda integrada por Cedric Bixler-Zavala y Omar Rodríguez López realizará en el festival Hipnosis es el único concierto que han anunciado hasta el momento para países de América Latina, lo que ha provocado incluso aún más emoción en usuarios de redes sociales.

“Por fin puedo externarles mi felicidad públicamente. The Mars Volta en la casa Le soñé duro y se logró”; “No se pasen de v… neta The Mars Volta es una mega bandota y en vivo ufff aún mejor. Si tienen oportunidad neta vayan a verlos, yo los amo”; “Si está bien chido el cartel del Hipnosis con The Mars Volta pero ya son muchos gastos este año”, fueron algunos de los comentarios de internautas.

Si bien con el anuncio de The Mars Volta como headliners fue sorprendente por si solo, los organizadores del festival Hipnosis no dejaron pasar la oportunidad de echar la casa por la ventana y para tener un regreso digno después de dos años de confinamiento, anunciaron también la presencia de bandas como Primus, Chicano Batman, Psychedelic Porn Crumpets, The Lazy Eyes, Moon Duo, entre muchos otros más.

Precios del Festival Hipnosis

La venta de boletos para el aclamado festival se llevará a cabo a través de Boletia (Foto: Captura de pantalla Boletia)

Con el anuncio del line up del festival Hipnosis también llegó la venta de boletos, misma que se llevará a cabo a través del sistema Boletia y -aunque no ha sido con fimado- es posible que también se vendan en las taquillas del mismo Parque Bicentenario.

No obstante, en el sitio web oficial de Boletia, las entradas para Hipnosis ya están disponibles y, de acuerdo con infomación del portal, se dividen en dos etapas:

- Etapa Iluminación General, incluye acceso general al festival y tiene un costo de $1,800 pesos mexicanos más cargos por servicios.

- Etapa Iluminación VIP, incluye acceso al festival y a la zona VIP, la cual contará con baños, zona de alimentos y barras designadas exclusivamente para la sección. El costo de este boleto es de $3,000 pesos mexicanos más cargos por servicios.

El Parque Bicentenario, recinto en donde se llevará a cabo el festival, se ha consolidado en los últimos años como uno de los espacios culturales y recreativos más importantes de la capital mexicana. Se ubica en la zona Poniente de la Ciudad de México entre los límites de las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, frente a la estación Refinería de la Línea 7 (naranja) del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

SEGUIR LEYENDO: