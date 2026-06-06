¿Lloverá durante el inicio del Mundial? Cuánto durarán y cuáles serán las alcaldías más afectadas del 6 al 12 de junio en CDMX

La causa es una combinación de factores atmosféricos simultáneos: la Onda Tropical 4, circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos, canales de baja presión y el ingreso masivo de humedad desde el océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Valle de México enfrentará un temporal continuo de lluvias al menos hasta el 12 de junio, sin un solo día completamente despejado, según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México.

La causa es una combinación de factores atmosféricos simultáneos: la Onda Tropical 4, circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos, canales de baja presión y el ingreso masivo de humedad desde el océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe. Esa confluencia mantiene condiciones de inestabilidad que ningún sistema aislado sostendría por sí solo durante tanto tiempo.

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Sábado 6: el día más lluvioso del fin de semana

Para la tarde y noche del viernes, así como la madrugada del sábado hasta las 3:00 h, la SGIRPC emitió Alerta Amarilla en las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sábado es el día con mayor acumulado proyectado del periodo. Las precipitaciones se distribuyen en dos bloques: uno que se extiende desde la madrugada, con probabilidades de entre 40% y 60%, y otro que regresa con mayor intensidad entre las 14:00 y las 23:00 h, con probabilidades de hasta 80%.

Para la tarde y noche del viernes, así como la madrugada del sábado hasta las 3:00 h, la SGIRPC emitió Alerta Amarilla en las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. Las lluvias pueden acompañarse de granizo y descargas eléctricas.

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Domingo 7: lluvia sin pausa clara

El domingo es el día más uniforme del periodo. A diferencia del sábado, no hay una ventana de menor riesgo en la mañana: la probabilidad de precipitaciones se mantiene elevada desde la madrugada y a lo largo de toda la jornada, con valores de entre 50% y 70% en la tarde-noche.

Las temperaturas descenderán hasta una máxima de 21 ℃ (69.8 ℉), la más baja del periodo, lo que anticipa un ambiente fresco y húmedo durante todo el día.

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Lunes 8: una zona de baja presión refuerza la humedad regional

Para la capital, ese sistema no llega directamente, pero alimenta la humedad que sostiene el temporal con lluvias moderadas a fuertes desde la medianoche y un nuevo repunte entre las 14:00 y las 23:00 h. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lunes representa el punto de mayor riesgo a nivel nacional, aunque el epicentro no estará en el Valle de México. El SMN monitorea una zona de baja presión frente a las costas de Guerrero y Michoacán con 40% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas, sistema que de consolidarse impactaría esas costas con vientos de entre 80 y 100 km/h.

Para la capital, ese sistema no llega directamente, pero alimenta la humedad que sostiene el temporal con lluvias moderadas a fuertes desde la medianoche y un nuevo repunte entre las 14:00 y las 23:00 h.

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Martes 9 y miércoles 10: la pausa relativa

No se trata de días secos: ambas jornadas mantienen probabilidades de lluvia en la madrugada y en la tarde-noche, pero sin los acumulados ni la intensidad del fin de semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Martes y miércoles son los días de menor intensidad de toda la semana. Las precipitaciones serán ligeras y dispersas, con acumulados mínimos. El martes podría registrar la temperatura más baja del periodo, con una máxima de 17 ℃ (62.6 ℉).

No se trata de días secos: ambas jornadas mantienen probabilidades de lluvia en la madrugada y en la tarde-noche, pero sin los acumulados ni la intensidad del fin de semana.

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Jueves 11 y viernes 12: el temporal no cede para el Mundial

Dos personas caminan bajo la intensa lluvia en una calle de la ciudad, con los reflejos de las luces del tráfico y los edificios iluminando el pavimento mojado en un día nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jueves 11 de junio —día de la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca— registra uno de los picos de probabilidad de lluvia más altos de toda la semana. Entre las 15:00 y las 21:00 h, la probabilidad alcanza hasta 90%, con lluvia moderada a fuerte en la tarde-noche. El SMN confirma condiciones de lluvia fuerte ese día para el Valle de México.

El viernes 12 mantiene lluvia moderada con una máxima de 20 ℃ (68 ℉), lo que cierra la semana sin una mejoría sustancial respecto a los días anteriores.

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Las alcaldías del sur y poniente, las más expuestas

A lo largo de todo el periodo, el sur y el poniente de la Ciudad de México concentran el mayor riesgo. Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac, Magdalena Contreras y Cuajimalpa aparecen de forma recurrente en los avisos de la SGIRPC como las zonas con mayor probabilidad de precipitaciones intensas, granizo y deslaves.

En el oriente —Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza— el riesgo principal son las rachas de viento, que pueden alcanzar los 50 km/h, con potencial de derribar árboles y estructuras ligeras.

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Qué esperar y cómo prepararse

El SMN advierte que las lluvias del periodo pueden provocar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas, deslaves en laderas, incremento en los niveles de ríos y arroyos, y reducción de visibilidad en vialidades. Las precipitaciones pueden acompañarse de granizo y actividad eléctrica en cualquiera de los días del periodo.

La SGIRPC y la Protección Civil de la Ciudad de México recomiendan atender los avisos meteorológicos en tiempo real, evitar zonas de cauce natural durante las horas pico de lluvia y no circular por vialidades inundadas.

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