Colombia

Importante bloque empresarial se unió a la campaña de Abelardo de la Espriella ‘desarmando’ a Cepeda: por la “libertad” y el “orden”

El candidato de extrema derecha continúa acumulando respaldos tras su victoria en la primera vuelta presidencial, mientras distintos sectores promueven su llegada a la Casa de Nariño junto a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo

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Distintos sectores empresariales mostraron respaldo a la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito @delaespriella_style/Instagram

El abogado y candidato presidencial de la extrema derecha, Abelardo de la Espriella, continúa sumando respaldos de sectores empresariales y gremiales en la recta previa a la segunda vuelta electoral prevista para el 21 de junio de 2026, en la que enfrentará al aspirante de la izquierda, Iván Cepeda.

Y es que nuevas adhesiones públicas por parte de figuras influyentes del sector comercial y del empresariado reconfiguraron el debate político, especialmente en torno a la relación entre el sector privado y las propuestas de gobierno de los candidatos.

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El apoyo más destacado provino de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), considerada una de las organizaciones gremiales multisectoriales más representativas del comercio en Colombia.

Desde Fenalco buscan que no se repita la historia económica del actual gobierno

Su presidente, Jaime Alberto Cabal, señaló públicamente su respaldo a la candidatura de De la Espriella durante un pronunciamiento en el que estuvo acompañado por el candidato a la vicepresidencia José Manuel Restrepo. El dirigente gremial enfatizó la necesidad de un modelo de gobierno basado en los principios de “libertad y orden”, conceptos que, según dijo, sintetizan las aspiraciones de amplios sectores del país.

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Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, se pronunció en contra de la determinación del presidente - crédito Colprensa
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, invitó a comerciantes, trabajadores y empresarios a respaldar la fórmula integrada por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo en las elecciones del 21 de junio - crédito Colprensa

Cabal señaló además que, desde su perspectiva, la campaña de Abelardo de la Espriella logró conectar con preocupaciones del empresariado y de los comerciantes, quienes, según su intervención, fueron “despreciados y estigmatizados” en los últimos años.

El presidente de Fenalco hizo un llamado abierto a tenderos, comerciantes, trabajadores y ciudadanos en general a respaldar la fórmula presidencial conformada por el ‘Tigre’ y el exministro José Manuel Restrepo en las urnas del 21 de junio; insistió en la necesidad de lo que describió como un voto “responsable” orientado a una “nueva Colombia”.

“Que sea también en una conjunción de trabajo articulado con el empresariado de Colombia, que fue despreciado y estigmatizado estos cuatro años, que tenemos mucho que aportar, mucho que proponer, mucho que interpretar de la base de los empresarios, en este caso, de Fenalco, los comerciantes”, señaló Cabal ante los medios de comunicación.

El pronunciamiento de Fenalco se produjo en medio de una creciente visibilidad de apoyos provenientes del sector empresarial, en un escenario electoral marcado por las divisiones entre las propuestas de derecha e izquierda. La adhesión de este gremio, por su alcance nacional y su influencia en el comercio organizado, fue interpretada como un respaldo de alto impacto en la coyuntura política actual, especialmente en la fase decisiva de la campaña presidencial.

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El presidente de Fenalco dijo que Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo eran lo que Colombia necesita - crédito @delaespriella_style/Instagram

En el sector de la moda también respaldan a Abelardo de la Espriella

A este respaldo se sumó el del empresario y diseñador Mario Hernández Zambrano, uno de los referentes más reconocidos del sector de la moda y la marroquinería en Colombia. Su posición se conoció a través de una conversación informal difundida en redes sociales, en la que dialoga con la periodista y activista de derecha Pilar Rodríguez, conocida en plataformas digitales como “Doña Pily”.

En dicho intercambio, Hernández expresó su preocupación por el rumbo del país y planteó la necesidad de “salvar la democracia” y evitar retrocesos institucionales, al tiempo que señaló su respaldo a la fórmula integrada por Abelardo de la Espriella y Juan Manuel Restrepo. El empresario sostuvo que la prioridad debe ser “pensar en la gente” y “construir un país para todos”; de igual manera, cuestionó el desempeño de la izquierda, al señalar que, a su juicio, sus resultados no contribuyeron a mejorar las condiciones sociales.

Durante la conversación, Hernández insistió en que ambos dirigentes representan una opción complementaria dentro del panorama electoral. Aunque inicialmente fue consultado por una preferencia concreta, el empresario enfatizó la idea de una candidatura conjunta, al destacar la preparación técnica del exministro y la posibilidad de articulación entre ambos liderazgos políticos: “Se necesitan esos dos, ese equipo”.

El empresario Mario Hernández Zambrano se pronunció sobre el panorama político y mostró su respaldo a la fórmula De la Espriella–Restrepo - crédito @dona_pily2/X

De este modo, ambos empresarios, representantes de distintos sectores económicos pero vinculados al gremio del empresariado privado, se sumaron a esta fórmula política, dejando de lado al candidato Iván Cepeda, que representa la continuidad del proyecto de gobierno de izquierda iniciado por el presidente Gustavo Petro.

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