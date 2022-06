Así se vivió la venta general de Ticketmaster para la edición del Corona Capital 2022

Corona Capital 2021 (FOTO: @CoronaCapital)

El cartel para la edición 2022 del Corona Capital causó revuelo en la población mexicana (y latinoamericana). Pues las bandas que se presentarán el próximo 18, 19 y 20 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, harán historia en nuestro país. Ya que algunas llevaban más de diez años sin poner un pie en tierras aztecas. Mientras que otras pertenecen a la oleada de la nostalgia del rock que varias generaciones no han visto nunca en su vida tocar en vivo.

Algunos de los invitados de honor son Paramore, My Chemical Romance, Lil Nas X y Arctic Monkeys, Yeah yeah yeahs, Jamie XX, Liam Gallagher, Miley Cirus, Foals, Brian Wilson, Marina, Cuco, The Kooks, The 1975, Viagra Boys, Run The Jewels, entre otros.

Entre la emoción, los re vendedores, la preventa y la pre pre venta que llevó a cabo Ticketmaster y Citibanamex en las sombras, los boletos individuales y los abonos para los tres días volaron. El viernes 10 de junio Banamex tuvo la genial idea de consentir a sus clientes pudientes “Priority” dándoles la oportunidad de adquirir sus boletos para el Corona dos días antes de la pre venta Citibanamex.

Sin embargo la situación se salió de control, pues los códigos para que los clientes preferenciales desbloquearan sus accesos fueron filtrados a través de Twitter y otros clientes del mismo banco pudieron comprar en cuestión de horas sus respectivas entradas.

Precios y fases Corona Capital 2022. (Foto: Corona Capital Web)

Fue así como esa misma noche los accesos comenzaron a agotarse peligrosamente. Lo que desató la furia de la audiencia y a través de redes sociales hicieron saber su descontento con la productora y principalmente con Ticketmaster. Ya que al agotarse algunas fases de los abonos y los boletos individuales, los rpecios aumentaron de golpe, eso sin contar los excesivos cargos que se le agregó a los precios al ser comprados en “pre preventa privilegiada”.

Las cifras dieron casi $800 pesos de cargos más el costo que aparece en las redes sociales del festival. Por lo que el público apasionado por la música, terminó pagando cantidades que rayan en los $7,000 pesos por un solo día del evento. Ya que se vieron obligados a tomar entradas Comfort Pass y Plus. Las cuales incluyen acceso a baños con ventilación, filas rápidas, WiFi, zona de descanso, gradas laterales al escenario y guardarropa, respectivamente.

Usuarios en redes sociales expresaron con memes todas las emociones que dejó el inicio de la preventa para el aclamado festival (Foto: Twitter / @bellamy_ngm)

Pre venta y venta general

La tradicional pre venta para clientes Citibanamex se llevó a cabo el 13 y 14 de junio, a través del sistema Ticketmaster en su página de internet y en la aplicación. Hubo oportunidad de comprar a 3,6 y 9 meses sin intereses, pero eso no impidió que el público asistente se endeudara por grandes cantidades, pues una vez más los boletos se agotaron. La fila virtual que ahora implementa la boletera llegaba al turno número 70,000 y pasaron horas para que la gente pudiera realizar su transacción.

Así transcurrieron los dos días de pre venta dejando a su paso leyendas de “Poca Disponibilidad” en casi todas las fases que exhibe Ticketmaster en su página web. Finalmente el 15 de junio se abrió el sistema para todo aquellos menos afortunados, pues en esta ronda se aceptaron tarjetas de crédito y débito de todos los bancos.

Aún así el golpe de realidad no fue tan duro, pues la mayoría de las personas ya habían perdido la esperanza de conseguir lugar para esa experiencia que ahora luce muy lejana del Corona Capital 2022. Dejándoles la única opción recurrir a la re venta. Pues varios usuarios siguen denunciando a través de las redes a re vendedores que adquirieron un gran número de boletos para negociar.

