Yahir aseguró que no volverá a conducir después de “La Academia” y reveló cómo ha lidiado con el odio

Aunque Yahir ha sido uno de los cantantes que consiguió tener una amplia trayectoria musical tras su paso por la primera generación de La Academia, tras fungir como conductor del concurso durante el 20 aniversario, los comentarios negativos no han parado de lloverle, pues muchos fans del show han asegurado a lo largo de los conciertos que el intérprete no tiene madera de presentador.

Así, a unos días de que concluya la temporada y se de a conocer qué joven ganará uno de los programas más representativos de TV Azteca, Yahir se sinceró y confesó que no está en sus planes volver a hacer un papel como este.

“Yo tomé el reto por los 20 años nada más, para mí eso era algo muy importante, por los 20 años de La Academia, pero no creo que vuelva a conducir”, sentenció durante un reciente encuentro con la prensa.

Asimismo, durante una entrevista con Ana María Alvarado de Grupo Fórmula el cantante de éxitos como Llegaste a mi vida, Contigo sí o La locura mencionó que fue un proceso muy difícil, ya que no sólo fue reclutado velozmente, sino que no contaba con ningún tipo de preparación en este campo.

“Me pidieron que fuera yo mismo, siempre me dijeron: ‘Suéltate, Yahir, se tú', pero, para mí fue muy difícil porque los primeros programas lógicamente subía aterrado con el teleprónter el chícharo y ese era el tema todo el tiempo, entonces tengo que decir que tenía cero experiencia en la conducción, yo firmé el contrato por decirte un jueves y el lunes ya estaba conduciendo la rueda de prensa de La Academia con las cámaras, con el prónter, con el chícharo”, confesó.

De igual manera, el sonorense apuntó que por más intentos que tuvo para divertirse y disfrutar su rol no fue algo que lograra, ya que sentía mucha responsabilidad con el proyecto.

“Me aventé a las grandes ligas de muy rápida manera. Definitivamente sentí que la pesadilla de estar ahí arriba en el escenario iba a pasar en algún momento. Va a pasar, aguántate el hate, los cometarios, va a pasar. Demuestra que puedes, mi pensamiento siempre fue positivo”, dijo.

Yo respeto tanto (la conducción) ese trabajo, el hecho de poder estar encima de un escenario (...) no es fácil para nada, entonces poco a poco fue agarrándose esa seguridad que se necesita y claro que no estoy ahorita del todo contento con lo que estoy haciendo. Tengo mis cosas, los cambios de último momento, ay dios.

Yahir respondió al <i>hate </i>en redes sociales

Respecto a los duros comentarios que ha recibido Yahir en redes sociales por su inexperiencia en la conducción, el cantante rompió el silencio y se defendió ante los constantes ataques.

“Estoy muy sorprendido del tipo de hate, nunca había vivido esto en mi vida tan rudo, entonces ahora que me pasó, que me meto a la conducción, me pasó que me doy cuenta de las ganas que tiene la gente de que uno haga las cosas mal para pegarle en la cara (...) a mucha gente no le gusta que a uno le salgan las cosas bien, le encanta estar pendiente de ese tipo de cosas para pegarle por ahí”, apuntó.

Algo que también le disgustó a Yahir es que muchos de los comentarios negativos vienen por parte de cuentas falsas o que se escudan en el anonimato y resaltó que no todo ha sido malo, ya que también se siente feliz por algunos instantes que vivió.

“Mi mejor momento fue el programa del sábado, sentí que fue una semifinal a la que yo tenía muchas ganas de demostrar que yo podía (...) yo me he estado preparando mucho para eso”, añadió.

