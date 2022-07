Lolita Cortés arremetió contra Alexander Acha tras pelea en La Academia: “Falta de respeto lo que le hace a sus alumnos”

(Foto Instagram: @soylolacortes, @alexanderacha)

La Academia: 20 años sigue dando de que hablar y, en esta ocasión, Lola Cortés arremetió nuevamente contra Alexander Acha después de protagonizar una intensa pelea durante la más reciente emisión del concurso de canto.

Todo comenzó el sábado pasado, cuando Cesia y Eduardo interpretaron el tema Acá entre nos de Vicente Fernández. Así, tras entonar los ya conocidos versos, el panel de críticos no dudó en dar su opinión al respecto y Lola Cortés lamentó la calidad de la presentación.

Ante esto, Alexander Acha no se quedó callado y ambos famosos iniciaron una enardecida discusión, en la que el hijo de Emmanuel defendió a su equipo de maestros y alumnos.

(Foto: TW @algavito)

Fue en este contexto que, tras la polémica gala, la Juez de Hierro ofreció una entrevista que fue transmitida en Ventaneando para aclarar su postura respecto a los más recientes hechos.

“Perdón, a mí me parece que nuestra música mexicana no está bien representada y que venga a decir que mis adjetivos calificativos como ‘estupidez’ es una falta de respeto... falta de respeto es lo que le hace a sus alumnos”, remarcó Lolita Cortés.

Por su parte, el intérprete de éxitos como Te amo, ¿Tú cómo estás? o Amiga apuntó que tuvo que hablarle de ese modo a la actriz de teatro musical, porque confiaba en el trabajo de sus estudiantes y a los docentes del proyecto.

El hijo de Emmanuel es el actual director de "La Academia" (Foto: Instagram/@laacademiatv)

“Si, así es lo que tiene que pasar (discutir) y tiene que pasar cuando alguien trata de hacer menos el trabajo de otras personas que son profesionales y haciendo su mayor esfuerzo”, comenzó a decir Alexander.

Respecto al por qué comenzó a levantar la voz mientras discutía con La Juez de Hierro, el director de La Academia destacó que no tuvo más remedio, ya que Cortés lo estaba interrumpiendo.

“Yo no la quería alzar, pero es que no me deja hablar”, sentenció el artista.

Quienes también hablaron sobre la discusión, fueron algunos maestros de La Academia y lamentaron las declaraciones hechas por Lolita Cortés.

“Se trata de que (los alumnos) vayan yendo poco a poco para arriba”. “Señora Cortés, cálmese un poquito, por favor, las emociones hay que controlarlas”, fueron algunos de los comentarios emitidos por los docentes del famoso programa de TV Azteca.

¿Cómo fue la pelea entre Lola Cortés y Alexander Acha?

Tras las críticas hacia Cesia y Eduardo, Alexander Acha pidió la palabra y encaró a Lola Cortés de forma tajante.

““Lolita, no entiendo cómo funciona la crítica contigo, o sea, cuando lo hacen bien si sabemos lo que hacemos y somos gente que tiene un valor aquí y cuando lo hace mal no merecemos ni siquiera que nos menciones y está bien que nos pelusees así”, dijo.

Te voy a decir la verdad, yo te quisiera pedir con mucha educación que te ahorres esas palabras de ‘estúpid* idea’ porque no nos gusta, no está bien y tú lo sabes.

La petición de Alexander Acha molestó a Lolita Cortés, quien arremetió contra el hijo de Emmanuel por el trabajo que hasta el momento ha realizado como director: “A mí tampoco me gusta lo que está pasando en el escenario, señor, y cuando un público va a pagar por lo que ve...tenga cuidado”.

