“Dimos el Jolettazo”: así se refirió Lolita Cortes al desempeño de los maestros y Alexander durante La Academia

(Foto Instagram: @alexanderacha)

Una vez más, Lolita Cortés arremetió contra Alexander Acha por su desempeño como director de La Academia. Con base en su trayectoria artística y su experiencia frente al reality declaró que posiblemente se pudo hacer más para desarrollar el talento de los alumnos, se posicionó en contra de que gane Rubí y confesó que en su momento aconsejó al hijo de Emmanuel para que cumpliera, pero al parecer no la escuchó.

La estrella de teatro musical concedió una entrevista para Canal Estrella TV, donde se sinceró sobre la situación que vivió durante la semifinal del programa, pues en cuanto Yahir anunció que Eduardo fue eliminado, tomó sus cosas y salió del foro.

“Me dio muchísimo coraje, yo ya me quería ir de ahí. La verdad la pase muy mal, sé que no debo comprarme el reality, pero la verdad es que me pareció una vergüenza tener una final que sabíamos que no podíamos permitir que llegara a eso”, dijo.

Lolita mostró su molestia y de cierta manera responsabilizó a Alexander Acha porque, desde su perspectiva, no hizo lo necesario para defender a los alumnos y elegir canciones que fueran mucho más favorables: “Hermano, tú eres la cara de tus alumnos, tú eres la cara de ellos, tú eres la cara de la producción, tú tienes que hablar por ellos y al final todo mundo esconde las manos”.

Pero eso no fue todo, volvió a explotar contra el cuerpo docente porque debían desarrollar el talento de los concursantes y buscar la manera de hacerlos crecer: “Me parece que está muy mal aprovechado, que han sido desaprovechados nuestros alumnos porque pudiendo haber hecho todavía mucho más el personal docente nos quedó a deber bastante”.

Yo sé que se va a escuchar espantoso, pero ahora sí que dimos el Jolettazo.

Jolette abandonó el reality por decisión propia. (Foto: captura de pantalla/Youtube)

Respecto a Rubí, comentó que no debía haber llegado a la final no sólo porque no está al nivel de Andrés, Nelson, Mar y Cesia, sino porque también tuvo algunos problemas de salud derivados del estrés que le generaron sus presentaciones.

“No, claro que no, por supuesto que no [debía llegar a la final]. Sí tú haces un conteo de cuántos conciertos buenos ha tenido [...] te puedo decir tres de toda esta temporada [...] No puede ser que el director no diga ‘señores, tenemos que hacer algo’, o sea, que se le ponga al brinco a la producción”, dijo.

Hay reglas que se tienen que cumplir, que el público está votando lo entiendo perfectamente, pero no puedes exponer a la niña cuando ya le dio COVID, cuando le dan ataques de ansiedad, está primero su salud antes de cualquier otra cosa y dos, no está al nivel de los demás.

(Foto: Instagram/@lacademiatv)

Finalmente, cuestionó el compromiso de Alexander Acha con el proyecto, pues con base a los enfrentamientos que han tenido frente a cámaras, considera que no ha estado al pendiente de las canciones que interpretan los alumnos.

“No ha hecho nada. Se ha ido a su casa, ni siquiera sabe... yo te puedo asegurar que ni siquiera qué canciones le van a tocar a sus alumnos, te puedo asegurar que en el momento en el que dan los folders que él saca la canción, él ahí se entera. Te puedo asegurar que no ha seleccionado canciones para sus alumnos”, dijo.

Pero eso no fue todo, también confesó que al principio lo aconsejó para que no se deslindara y protegiera a los académicos.

Le dije: ‘Ten cuidado, se te van a poner encima y tú te tienes que poner encima de la producción a decir no, los conciertos los domingos tienen que salir bien’ y él no lo está haciendo.

