Adela Micha defendió a Paco de Miguel tras ‘caras’ de Lolita Cortés: “Me cae mal por despota”

Tras la polémica que se desató en redes sociales por las reacciones de Lolita Cortés ante los chistes y comentarios sarcásticos que lanzó Paco de Miguel como Miss Lety durante la entrega de los Premios OMG de TikToK que se llevó a cabo durante la primera entrega de la gran final de La Academia, Adela Micha saltó en defensa del comediante y recordó la actitud que habría tenido la Juez de Hierro con ella durante un encuentro que tuvieron en Televisa.

Fue durante una emisión de Me lo dijo Adela -programa que conduce para su canal de YouTube- donde retomó los aspectos más sobresalientes de la gran final del reality. Entre críticas por dividir las últimas dos fases para cubrir ambos días del fin de semana y comentarios sobre las interpretaciones de los finalistas, la periodista reaccionó a las gesticulaciones que Lolita Cortés hizo durante una rutina especial de Paco de Miguel.

Lolita le da con todo a todo el mundo.

Adela Micha lamentó lo sucedido y no solo defendió al influencer, también arremetió contra la estrella de musicales por sus contundentes críticas durante La Academia 20 años, pues considera que de cierta manera su personaje se le está saliendo de las manos.

Con Paco de Miguel no se metan [...] Eso no es ser juez ni mucho menos, eso es mala educación, ya se creyó que es juez de todo el mundo.

Pero eso no fue todo, la periodista contó que en alguna ocasión Lolita Cortés le hizo un desplante en la televisora de San Ángel. De acuerdo con su relato, durante una visita a los foros para participar en un proyecto coincidió con la Juez de Hierro que supuestamente estaba ensayando un personaje y no se detuvo ni un segundo para saludarla.

“Yo si me meto [con ella] porque además ni saluda esa vieja. Fui a grabar un programa ahí a Televisa, todo mundo se acercó, la banda chida y esta ni saludó, estaba escondida abajo de una mesa, luego se despertó, estaba arrriba de una mesa y tampoco saludó”, dijo.

Me cae mal por despota y ya se creyó mucho lo de juez porque juzga a todo el mundo.

Adela no reveló más detalles al respecto, pero dejó entrever que desde aquella ocasión no tiene una buena impresión de la actriz. Bajo el mismo contexto, criticó los atuendos de Lolita Cortés, especialmente el traje negro y peluca pelirroja que usó durante el primer concierto de la final porque, desde su perspectiva, era un disfraz.

La periodista no fue la única que notó similitudes entre dicho atuendo y algunos personajes de ciencia ficción, usuarios de redes sociales compararon su look con la Reina de corazones del clásico de Disney Alicia en el país de las maravillas, así lo dejaron ver a través de memes.

¿Qué comentarios de Paco de Miguel molestaron a Lolita Cortés?

El influencer mexicano recordó los fuertes encontronazos que protagonizaron la Juez de Hierro y Alexander Acha durante La Academia para presentar el premio ¡OMG Drama Total!: “Yo si hago un poco, pero dramas bueno, señora, maestra Lola con el director Alexander tampoco pueden competir porque es para los alumnos”.

Cortés hizo algo similar durante la cuarta generación de "La Academia" para pedir que no votaran por Jolette. (Captura Twitter)

Lolita solo comentó en voz baja que no esta viendo la premiación. Pero eso no fue todo, cuando todos pensaron que el incómodo momento ya había terminado Miss Lety pidió una cámara para solicitar que no votaran por Vanessa Claudio -conductora del programa- en la categoría “¡OMG Qué Flow!”.

Yo creo que la gente hubiera querido votar por Vanessa Claudio porque ella tiene el mayor flow de aquí, pero no se puede porque ella no es académica. Por eso... ¿puedo pedir una cámara? quiero pedirle a todos nuestros televidentes que ya no voten por ella, lo pido, yo creo que México... bueno, por ella no pueden votar.

