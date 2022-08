Emilio Marcos confesó los motivos de la ruptura laboral con Juan Osorio: “Se armó un desastre”

(Foto: Instagram / @emilio.osorio)

Emilio Osorio recientemente se puso en el ojo público después de anunciar que se separó laboralmente de su padre, Juan Osorio, quien le ayudó a impulsar su carrera actoral en la televisión mexicana. Ante esto, el joven conocido por su personaje de Aristemo en la telenovela Juntos, el corazón nunca se equivoca rompió el silencio sobre la situación que actualmente atraviesa con el productor.

Y es que fue durante una reciente entrevista para Sale el Sol, donde el joven contó que por el momento está más interesado en introducirse en la industria musical, por lo que fue necesario iniciar a recorrer el camino por él solo.

“Se armó un desastre en redes y así, hubo una separación laboral con mi papá totalmente... Estoy encaminándome ya hacia la música, a hacer mis rolas”, comentó Emilio.

No obstante, el actor mencionó que a pesar de estar tomando un rumbo por su cuenta en esta etapa de su vida, algo que siempre tiene en cuenta son los aprendizajes que tanto su padre Juan Osorio, como su madre, Niurka Marcos le han dejado.

“Mi mamá creo es una persona que sabemos que es muy libre ante todo, obviamente, como tiene que ser. Ser libre creo que es lo mejor que uno puede ser porque termina siendo feliz con uno mismo, y mi papá es ejemplo de profesionalismo, de disciplina, y bueno creo que es un buen resultado y una buena junta”, sentenció.

Asimismo, Emilio dijo ser un artista muy entregado con sus seguidores y añadió que durante su nueva faceta como músico, su prioridad será compartir su pasión con los fans.

“De corazón soy un brother que la neta le gusta mucho ver a la gente feliz por lo que hago. Creo que Dios y la vida me dio la oportunidad de hacerlo con lo que me gusta, que es la música. La neta sí soy bien entregado a mi público y la verdad es lo que más disfruto, fuera de escribir, fuera de todo esto porque todo eso lo aprendo porque es mi pasión”, ahondó.

Cabe recordar que hace unos días, Emilio confesó por primera vez -durante una entrevista para Multimedios- que alejarse de su padre sería lo más adecuado para él.

(Foto: Las Estrellas)

“Ya en este momento hay una separación laboral en cuanto a mi papá, es por eso que estoy trabajando directamente con COSMOS (disquera) en cuanto a la música, eso es un reto, parte de un crecimiento, maduración de mi parte. (…) Me siento muy feliz de estar decidiendo, de estar sacando el álbum adelante para que no solamente él esté orgulloso, también vea que todo lo que trabajamos juntos fue un aprendizaje; para que hoy en día, él desde la silla de papá me vea y esté feliz”, destacó.

Emilio Osorio opinó sobre relación de Niurka con Juan Vidal

Tras el fuerte escándalo que se ha gestado después de que Niurka inició un apasionado romance con Juan Vidal durante su estancia en La Casa de los Famosos 2, Emilio dejó ver qué piensa al respecto.

Todo sucedió durante una entrevista con el programa De Primera Mano, donde el joven se mostró contento por la ilusión que ha visto en su madre.

“Siempre feliz, siempre enamorada. Mi madre es así, si ya la conocen para qué la invitan”, comentó ante las cámaras del vespertino conducido por Gustavo Adolfo Infante.

SEGUIR LEYENDO