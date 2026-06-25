¿Quién es el jugador de la Selección Mexicana que más goles ha hecho en el Mundial 2026?

La Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha concluido para el Grupo A, y la Selección Mexicana comandada por Javier “El Vasco” Aguirre ha completado una primera etapa redonda.
Con un paso perfecto tras imponerse a Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0) y recientemente cerrar con una goleada categórica de 3-0 frente a Chequia, el combinado azteca no solo ha amarrado su boleto a los dieciseisavos de final, sino que ha despertado la ilusión colectiva gracias a una notable variedad ofensiva.
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A diferencia de otras ediciones mundialistas donde México sufría por la alarmante falta de gol, en este 2026 el grito sagrado se ha repartido entre múltiples protagonistas. Desde la jerarquía de los consagrados en Europa hasta la refrescante irrupción de jóvenes promesas de la Liga MX, los romperredes aztecas están firmando un gran certamen.
La Selección Mexicana registra un total de 6 goles a favor en sus tres compromisos iniciales del campeonato (2 a Sudáfrica, 1 a Corea del Sur y 3 a Chequia), consolidándose como una de las ofensivas más equilibradas de la primera fase.
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El desglose de la ofensiva tricolor en Fase de Grupos
Julián Quiñones: El referente en el área
El atacante del Al-Qadisiyah de Arabia Saudita llegó encendido a esta Copa del Mundo tras una temporada brutal a nivel de clubes y ha trasladado ese gran momento al Tricolor. Quiñones marcha como el líder de goleo del equipo con 2 anotaciones. Hizo explotar el Estadio Azteca al marcar el gol histórico que abrió la cuenta para México en el debut contra Sudáfrica, y volvió a hacerse presente en las redes en el vibrante duelo decisivo ante la escuadra de Chequia, reafirmando que la banda izquierda y el eje de ataque le pertenecen.
Raúl Jiménez: Rompiendo maleficios históricos
El “Lobo de Tepeji” está viviendo una redención absoluta en el Mundial 2026. Tras haber asistido a tres Copas del Mundo previas (2014, 2018 y 2022) sin lograr festejar un gol personal, Jiménez por fin rompiendo la sequía anotando de manera soberbia el 2-0 definitivo contra Sudáfrica vía pena máxima.
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Raúl no solo aporta experiencia y retención de balón, sino que se ha quitado una pesada losa de encima y busca seguir escalando posiciones en la tabla de goleadores históricos de la Selección de México.
Luis Romo: el medio que maneja a la Selección
El jugador de Chivas también ha sido primordial para el conjunto de Javier Aguirre. El centrocampista se ha destacado por mantener una racha positiva al frente del equipo y fue el héroe en la victoria contra el equipo de Corea del Sur en el tanto que le dio los tres puntos al Tri.
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Mateo Chávez: La gran sorpresa desde la cantera
Nadie tenía en el libreto al lateral izquierdo de las Chivas Rayadas del Guadalajara como uno de los anotadores del torneo, lo que hace su historia aún más espectacular.
Durante el último encuentro del grupo frente a Chequia, " el Tiloncito" se proyectó de forma valiente al ataque durante la segunda mitad y destrabó un partido tenso con un auténtico golazo que abrió el marcador 1-0 para la escuadra nacional, ganándose los aplausos unánimes en el Estadio Ciudad de México.
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Álvaro Fidalgo: El broche de oro de la clasificación
El mediocampista español naturalizado mexicano, estandarte del Club América, redondeó la espectacular noche frente a Chequia. Saliendo desde el banquillo como un revulsivo de lujo ideado por Javier Aguirre, Fidalgo aprovechó el tiempo de compensación ($90′+3′$) para firmar el 3-0 definitivo con una gran definición, sellando el liderato perfecto del Grupo A y sumando su primera diana oficial en una Copa del Mundo.
Con el pase directo a las rondas de eliminación directa en la mano, la tabla de goleo interna de México promete seguir acumulando movimientos de cara a los dieciseisavos de final. ¿Podrá Quiñones mantenerse como el gran artillero nacional o despertará el olfato goleador de Santiago Giménez y Armando ‘Hormiga’ González en las fases de matar o morir?
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