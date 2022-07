Juan Osorio reaccionó a la decisión de Emilio Marcos de alejarse profesionalmente de él: “Me dolió”

(Foto: Las Estrellas)

Durante la semana del 20 de julio Emilio Marcos Osorio sorprendió a la farándula nacional cuando anunció el final de su relación laboral con su padre, Juan Osorio. Ahora, por primera el afamado productor mexicano rompió el silencio sobre la decisión del fruto de su amor con Niurka de alejarse de él profesionalmente.

Durante la más reciente emisión del Programa Hoy, donde el conocido productor de exitosos melodramas mexicanos como La gloria y el infierno (1986), El padre Gallo (1987) y más recientemente, El Último Rey (2022) habló sobre la decisión profesional tomada por su hijo y dolor que le hizo pasar al momento de enterarse.

“No te voy a negar que me afecto y me dolió, pero hay decisiones que para el crecimiento, yo lo veo como ‘el pajarito que deja volar a su cría’ y le permite que sea independiente, si no se hace eso nunca van a evolucionar, le ha costado mucho ganarse algún personaje”, rememoró.

El importante guionista mexicano de 65 años reitero que desde que Emilio colaboró con él nunca hubo favoritismo hacia su persona pese a que es el ‘fruto de sus entrañas’: “Desde chiquito, desde hace 10 años en el primer proyecto con el que empezó, sin embargo, ha demostrado capacidad, talento y tenacidad y se sigue preparando”, subrayó.

Cabe recordar que la relación laboral entre Emilio y Juan Osorio estuvo llena de señalamientos por parte de la prensa, así como de los seguidores de las puestas en escena del productor nacido en Toluca de Lerdo, por el supuesto trato preferencial que tenía con su hijo y no con los talentos dentro de Televisa.

Fue el pasado 21 de julio durante una entrevista para Multimedios donde el joven que interpretó a Alejandro Fernández en la bioserie no autorizada El último rey: El hijo del pueblo dio a conocer lo que le depara en el futuro próximo y explicó que esta decisión fue tomada para seguir creciendo fuera de la sombra de su entorno familiar.

(Foto: Instagram / @emilio.osorio)

“Ya en este momento hay una separación laboral en cuanto a mi papá, es por eso que estoy trabajando directamente con COSMOS (disquera) en cuanto a la música, eso es un reto, parte de un crecimiento, maduración de mi parte. (…) Me siento muy feliz de estar decidiendo, de estar sacando el álbum adelante para que no solamente él esté orgulloso, también vea que todo lo que trabajamos juntos fue un aprendizaje; para que hoy en día, él desde la silla de papá me vea y esté feliz”, dijo.

En otros temas el afamado director de melodramas mexicanos habló sobre diversos temas frente a las cámaras del matutino de Televisa como el posible regreso de la actriz mexicana, Silvia Navarro en una producción de la cual no pudo dar muchos detalles.

“Ahorita estamos hablando de la historia, de los libretos, me encantaría que fuera ella, yo creo que vamos a tener una reunión próximamente y esperamos que regrese a las telenovelas”, resaltó sobre la afamada actriz que supuestamente estaría de regreso en Televisa después de muchos años y de su última puesta dramática La suerte de Loli, producida Telemundo.

Juan Osorio hará homenaje a Carmen Salinas en Aventurera (IG: juanosorio.oficial)

Para finalizar habló sobre como se llevará a cabo el homenaje a la primera actriz, Carmen Salinas: “Voy a hacer un homenaje a Carmen Salinas, voy a hacer Aventurar y vamos a hacer una gira al interior de la República y en Estados Unidos para hacerle un homenaje con esta gran obra que ella le dio vida y que la hizo trascender”, remató.

Además, añadió que ya tienen a la sucesora de Carmen Salinas dentro de la producción y, aunque no dijo su nombre si explicó que será mexicana.

